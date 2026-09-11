/अमेरिका में भी सुरक्षित नहीं कार: पार्किंग में खड़ी कार के चारों पहिए उड़ा ले गए चोर, ईंटों के सहारे छोड़ गए गाड़ी

विदेश में रहने वाले लोगों की जिंदगी को लेकर भारत में अक्सर एक अलग तरह की तस्वीर देखने को मिलती है. अमेरिका में अच्छी सुविधाएं, साफ-सफाई और बेहतर सिस्टम की बातें खूब होती हैं. लेकिन वहां भी हर चीज उतनी सुरक्षित नहीं है, जितनी बाहर से दिखाई देती है.
एक भारतीय महिला के भाई के साथ हुई घटना ने इसी बात की ओर लोगों का ध्यान खींचा है. दावा किया जा रहा है कि भाई ने अपनी कार रात में पार्किंग में खड़ी की थी. सुबह जब वह बाहर आया तो कार देखकर उसके होश उड़ गए. कार के चारों पहिए ही गायब थे. चोरों ने कार को जमीन पर सीधे रखने के बजाय उसके नीचे सपोर्ट लगा दिया था और पहिए निकालकर अपने साथ ले गए. मतलब कुछ ही समय में महंगी कार को इस हालत में छोड़ दिया गया कि वह वहां से चल भी नहीं सकती थी.
इस घटना में सबसे हैरान करने वाली बात सिर्फ पहिए चोरी होना नहीं थी. चोरों ने जिस जगह वारदात की, वहां एक नोट भी लगा हुआ था. नोट में पार्किंग एरिया में कारों के साथ हुई चोरी और तोड़फोड़ का जिक्र किया गया था. इसमें बताया गया कि पिछले वीकेंड में कम से कम तीन कारों को निशाना बनाया गया और कई गाड़ियों के पहिए चोरी हुए. नोट में पार्किंग मैनेजमेंट को लेकर भी सवाल उठाया गया था. इसमें लोगों से कहा गया कि वे मैनेजमेंट को इस मामले की जानकारी दें और पार्किंग एरिया में बढ़ती चोरी को रोकने के लिए गंभीर कदम उठाने की मांग करें. मतलब यह मामला सिर्फ एक कार का नहीं था. आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियां भी चोरों के निशाने पर थीं.
घटना का जिक्र सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद भारतीय महिला की प्रतिक्रिया ने लोगों का ध्यान खींचा. विदेश जाने वाले लोगों के बीच अमेरिका को लेकर जो धारणा बनी रहती है, घटना ने उस पर भी सवाल खड़े कर दिए. भारत में अक्सर अमेरिका को सुरक्षित और बेहतर कानून व्यवस्था वाले देश के तौर पर देखा जाता है. लेकिन वहां भी कार चोरी, पहिए चोरी होने और पार्किंग में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं होती रहती हैं. हालांकि, इस खास मामले को लेकर यह साफ नहीं है कि घटना अमेरिका की किस जगह की है. सामने आई जानकारी के मुताबिक, यह घटना क्रिस्टल हाउस प्रॉपर्टी की पार्किंग से जुड़ी बताई जा रही है. लेकिन इस मामले की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
An Indian girl living in USA thought their is no crime and theft in USA.
But yesterday She found someone has stolen all four wheels of her brother's car.
And They even left a note on the car pic.twitter.com/3sJmCbbWds
— Gagan Choudhary (@trigguuuu) September 9, 2026
चारों पहिए निकालने के लिए चोरों को कार को उठाना पड़ा होगा. इसके बाद उन्होंने पहियों को खोलकर अलग किया और कार को वहीं छोड़ दिया. ऐसी घटना कार मालिक के लिए सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होती. अगर कार के चारों पहिए ही चोरी हो जाएं तो उसे वहां से हटाना भी मुश्किल हो जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में कार को सपोर्ट के सहारे खड़ा देखा जा सकता है. कार के आसपास का नजारा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोरों ने काम को काफी तेजी से अंजाम दिया होगा. लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि आखिर इतनी बड़ी पार्किंग में एक साथ कई कारों के पहिए चोरी कैसे हो गए.
घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने भारतीय महिला और उसके भाई के प्रति सहानुभूति जताई, तो कुछ ने कार की सिक्योरिटी को लेकर सलाह दी. कई लोगों ने कहा कि महंगी कार के पहियों में व्हील लॉक लगाना समझदारी हो सकती है. ऐसे लॉक पहियों को सामान्य तरीके से खोलना मुश्किल बना देते हैं. कुछ लोगों ने पार्किंग एरिया में सिक्योरिटी कैमरे और बेहतर लाइटिंग की जरूरत भी बताई. लोगों का कहना था कि सिर्फ कार मालिकों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय पार्किंग मैनेजमेंट को भी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए. एक यूजर ने कहा कि अमेरिका में क्राइम हर जगह एक जैसा नहीं है. कुछ इलाकों में ऐसी घटनाएं ज्यादा हो सकती हैं, जबकि कई जगहों पर स्थिति काफी अलग होती है.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अमेरिका में क्राइम को लेकर भी बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिका में अपराध होता है, लेकिन इसकी स्थिति जगह-जगह अलग होती है. किसी शहर या इलाके की सुरक्षा वहां की लोकल कंडीशन, पार्किंग व्यवस्था और सिक्योरिटी सिस्टम पर निर्भर करती है. इसलिए सिर्फ एक घटना के आधार पर पूरे अमेरिका को असुरक्षित बताना भी सही नहीं होगा. वहीं, इस घटना से एक बात जरूर सामने आती है कि विदेश में रहने का मतलब यह नहीं है कि चोरी या क्राइम का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है.
इस मामले में अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट या स्थानीय प्रशासन का बयान सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, जिससे घटना की पूरी जानकारी की पुष्टि हो सके. यही वजह है कि घटना से जुड़े कई दावों को फिलहाल सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के आधार पर ही देखा जा रहा है. घटना की सटीक लोकेशन और नुकसान की पूरी जानकारी भी साफ नहीं है. इसके बावजूद कार के चारों पहिए चोरी होने और पार्किंग मैनेजमेंट की ओर से लगाया गया नोट लोगों के बीच चर्चा का कारण बना हुआ है.
अमेरिका में रहने की तस्वीर अक्सर भारत से काफी अलग नजर आती है. बेहतर सड़कें, बड़ी कारें और मॉडर्न सुविधाएं लोगों को आकर्षित करती हैं. लेकिन हर देश की तरह वहां भी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां हैं, जिनका सामना लोगों को करना पड़ता है. इस घटना ने यही दिखाया कि विदेश में रहने का मतलब यह नहीं कि इंसान चोरी और क्राइम से पूरी तरह सुरक्षित है. फर्क सिर्फ इतना है कि वहां भी अपनी कार, घर और सामान की सुरक्षा को लेकर सावधानी जरूरी है. फिलहाल भारतीय महिला के भाई की कार से चारों पहिए चोरी होने की घटना सोशल मीडिया पर चर्चा में है.
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