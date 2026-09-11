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अमेरिका में भी सुरक्षित नहीं कार: पार्किंग में खड़ी कार के चारों पहिए उड़ा ले गए चोर, ईंटों के सहारे छोड़ गए गाड़ी

अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय महिला उस वक्त हैरान रह गई, जब उसके भाई की पार्किंग में खड़ी कार के चारों पहिए चोर खोलकर ले गए. चोरों ने कार को ऐसे ही छोड़ने के बजाय उसमें एक नोट भी चिपका दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने अमेरिका में कार चोरी और पार्किंग सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल उठाए हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 11, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:45 AM IST
अमेरिका में भी सुरक्षित नहीं कार: पार्किंग में खड़ी कार के चारों पहिए उड़ा ले गए चोर, ईंटों के सहारे छोड़ गए गाड़ी
Image Credit: अमेरिका में कार के चारों पहिए चोरी! Image credit: X/@trigguuuu

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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