52 साल की उम्र में इस मां ने YouTube से की पहली कमाई! वायरल Video ने नम कर दीं सबकी आंखें

Indian Woman Earns Money From YouTube: सोशल मीडिया आज सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि यह लाखों लोगों के लिए कमाई और आत्मनिर्भरता का जरिया बन चुका है. खासतौर पर गृहिणियां अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, शौक और हुनर को कैमरे में कैद कर नई पहचान बना रही हैं. इसी कड़ी में 52 साल की एक भारतीय महिला की कहानी सामने आई है, जिन्होंने यूट्यूब से अपनी जिंदगी की पहली कमाई हासिल की और साबित कर दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती.
इस भावुक वीडियो में ऐसा क्या खास था?
इस दिल छू लेने वाले वीडियो को महिला की बेटी अंशुल पारेख ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. वीडियो में मां मोबाइल हाथ में लेकर बैठी नजर आती हैं. बेटी उनसे पूछती हैं, “क्या हुआ मम्मी?” जवाब में मां भावुक होकर कहती हैं कि उन्होंने 52 साल की उम्र में यूट्यूब के जरिए, वो भी सिर्फ 6 महीने में, अपनी जिंदगी की पहली कमाई हासिल की है. उनकी आवाज में गर्व, खुशी और संघर्ष की झलक साफ सुनाई देती है.
बेटी ने मां की सफलता को कैसे बयां किया?
अंशुल पारेख ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, “मैं एक गर्वित बेटी हूं.” वीडियो पर लिखा टेक्स्ट था, “सपनों की कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ मेहनत चाहिए.” यह लाइन सोशल मीडिया यूजर्स के दिल को छू गई. लोग न सिर्फ मां की सफलता की तारीफ कर रहे हैं बल्कि बेटी के सपोर्ट को भी सलाम कर रहे हैं, जिसने अपनी मां के आत्मविश्वास को दुनिया के सामने रखा.
देखें वीडियो-
इस वीडियो को अब तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. एक यूजर ने लिखा कि उनकी आवाज से साफ महसूस होता है कि यह कमाई उन्हें थोड़ी आजादी और अपने फैसले लेने का हक देगी. दूसरे ने कहा कि वह रोने वाली थीं, लेकिन खुद को संभाल लिया. एक और यूजर ने भावुक होकर लिखा कि 53 साल में जंजीरें तोड़ना सिर्फ एक महिला की जीत नहीं, बल्कि हर महिला के लिए रास्ता खोलना है.
क्या उम्र कभी सपनों के बीच दीवार बन सकती है?
यह पहली ऐसी कहानी नहीं है जिसने लोगों को प्रेरित किया हो. इससे पहले चंडीगढ़ की 62 साल की एक महिला का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिन्होंने स्ट्रीट फूड का काम शुरू किया. उन्होंने बताया कि वह पूरी जिंदगी गृहिणी रहीं, लेकिन खाने के प्रति उनका जुनून हमेशा रहा. उन्होंने कहा कि उम्र की परवाह किए बिना किसी भी उम्र में अपने शौक को अपनाया जा सकता है, खासकर जब आप 50 साल से ज्यादा समय से खाना बना रही हों. यह कहानियां बताती हैं कि सपने कभी रिटायर नहीं होते, बस उन्हें शुरू करने की हिम्मत चाहिए.