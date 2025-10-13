गोल्ड चेन स्नेचिंग के तुरंत बाद ही VIDEO बनाने लगी ये लड़की, लोग बोले- दीदी, पहले चोर को पकड़ो...

Chain Snatching Viral: अमेरिका के शिकागो शहर में एक भारतीय महिला के साथ हुई दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इंस्टाग्राम यूज़र चाबी गुप्ता ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि कैसे कोई अजनबी अचानक उनके पास आया और गले से चेन खींचकर भाग गया. वीडियो में चाबी विजिबली शेकेन दिखाई दीं, उन्होंने कहा, “मैं शिकागो के डाउनटाउन में टहल रहा था और किसी ने आकर मेरी चेन छीन ली. भगवान का शुक्र है कि मैं अपना लॉकेट तो बचा पाया, लेकिन हुक गायब हो गया.”

इस हादसे का महिला पर क्या असर पड़ा?

वीडियो में चाबी ने अपने गले पर पड़े निशान दिखाते हुए बताया कि उस पल वे पूरी तरह डर गई थीं. उन्होंने कहा कि यह घटना उन्हें याद दिलाती है कि कभी-कभी शहर की हकीकत बहुत कठोर हो सकती है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “मैं यह डर फैलाने के लिए नहीं कह रहा हूं- यह सिर्फ तथ्य है.” यानी यह डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई बताने के लिए है.

परिवार की प्रतिक्रिया कैसी रही जब उन्हें पता चला?

वीडियो के दूसरे हिस्से में चाबी अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात करती दिखीं. उनकी मां ने बताया कि यह खबर सुनने के बाद चाबी के पिता पूरी रात नहीं सो पाए. उन्होंने कहा कि ऐसा हादसा न रांची में हुआ, न पटना में, न बेंगलुरु में लेकिन शिकागो जैसे “सुरक्षित माने जाने वाले” शहर में यह हो गया, यह विश्वास करना मुश्किल है.

सोशल मीडिया पर क्या रही लोगों की प्रतिक्रिया?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर 9.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई यूज़र्स ने दुख और चिंता जताई. एक यूजर ने लिखा, “अब कहीं भी गोल्ड चेन पहनना खतरे से खाली नहीं है.” जबकि दूसरे ने कहा, “आपको हर वक्त अपने आस-पास सजग रहना चाहिए.” कई लोगों ने इस मुद्दे पर बहस भी की कि आखिर ऐसे अपराधों से बचने के लिए लोगों को कौन-सी सावधानियाँ रखनी चाहिए.

क्या यह घटना शिकागो की बढ़ती स्ट्रीट क्राइम का संकेत है?

चाबी की पोस्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है क्या शिकागो अब सुरक्षित नहीं रहा? बढ़ते सड़क अपराध और दिनदहाड़े लूट की घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. चाबी गुप्ता का वीडियो न सिर्फ डराने वाला है, बल्कि यह चेतावनी भी है कि चाहे आप दुनिया के किसी भी msHशहर में हों, सतर्क रहना अब ज़रूरी है.