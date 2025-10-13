Advertisement
trendingNow12959728
Hindi Newsजरा हटके

गोल्ड चेन स्नेचिंग के तुरंत बाद ही VIDEO बनाने लगी ये लड़की, लोग बोले- दीदी, पहले चोर को पकड़ो...

Indian Woman Chicago: भारतीय महिला चाबी गुप्ता का शिकागो में दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. घटना के बाद उन्होंने अपनी गर्दन पर चोट के निशान दिखाए और शहर की बढ़ती अपराध दर पर चिंता जताई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोल्ड चेन स्नेचिंग के तुरंत बाद ही VIDEO बनाने लगी ये लड़की, लोग बोले- दीदी, पहले चोर को पकड़ो...

Chain Snatching Viral: अमेरिका के शिकागो शहर में एक भारतीय महिला के साथ हुई दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इंस्टाग्राम यूज़र चाबी गुप्ता ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि कैसे कोई अजनबी अचानक उनके पास आया और गले से चेन खींचकर भाग गया. वीडियो में चाबी विजिबली शेकेन दिखाई दीं, उन्होंने कहा, “मैं शिकागो के डाउनटाउन में टहल रहा था और किसी ने आकर मेरी चेन छीन ली. भगवान का शुक्र है कि मैं अपना लॉकेट तो बचा पाया, लेकिन हुक गायब हो गया.”

इस हादसे का महिला पर क्या असर पड़ा?

वीडियो में चाबी ने अपने गले पर पड़े निशान दिखाते हुए बताया कि उस पल वे पूरी तरह डर गई थीं. उन्होंने कहा कि यह घटना उन्हें याद दिलाती है कि कभी-कभी शहर की हकीकत बहुत कठोर हो सकती है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “मैं यह डर फैलाने के लिए नहीं कह रहा हूं- यह सिर्फ तथ्य है.” यानी यह डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई बताने के लिए है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में आंटी को दिखे वो शख्स, जो हमारे बचपन के थे साइंस के "चाचा चौधरी", नाम जानते ही खुश हो जाएंगे

परिवार की प्रतिक्रिया कैसी रही जब उन्हें पता चला?

वीडियो के दूसरे हिस्से में चाबी अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात करती दिखीं. उनकी मां ने बताया कि यह खबर सुनने के बाद चाबी के पिता पूरी रात नहीं सो पाए. उन्होंने कहा कि ऐसा हादसा न रांची में हुआ, न पटना में, न बेंगलुरु में लेकिन शिकागो जैसे “सुरक्षित माने जाने वाले” शहर में यह हो गया, यह विश्वास करना मुश्किल है.

 

 

सोशल मीडिया पर क्या रही लोगों की प्रतिक्रिया?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर 9.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई यूज़र्स ने दुख और चिंता जताई. एक यूजर ने लिखा, “अब कहीं भी गोल्ड चेन पहनना खतरे से खाली नहीं है.” जबकि दूसरे ने कहा, “आपको हर वक्त अपने आस-पास सजग रहना चाहिए.” कई लोगों ने इस मुद्दे पर बहस भी की कि आखिर ऐसे अपराधों से बचने के लिए लोगों को कौन-सी सावधानियाँ रखनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: यहां भूखी-बेचैन आत्माएं लौटती हैं धरती पर, खुश करने के लिए इंसान करते हैं ऐसा काम! 

क्या यह घटना शिकागो की बढ़ती स्ट्रीट क्राइम का संकेत है?

चाबी की पोस्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है क्या शिकागो अब सुरक्षित नहीं रहा? बढ़ते सड़क अपराध और दिनदहाड़े लूट की घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. चाबी गुप्ता का वीडियो न सिर्फ डराने वाला है, बल्कि यह चेतावनी भी है कि चाहे आप दुनिया के किसी भी msHशहर में हों, सतर्क रहना अब ज़रूरी है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Chicago

Trending news

'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
Supreme Court News
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान
Supreme Court
करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
Sharm Al Shaikh
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
Bus Fare
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
BMC Election
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
West Bengal
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
Supreme Court
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
rss news
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !