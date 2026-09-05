/भारत में कार लग्जरी, अमेरिका में बेहद जरूरी... भारतीय महिला ने बताया दोनों देशों के ट्रांसपोर्ट का फर्क, Video वायरल

दृष्टि ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए भारत और अमेरिका की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की तुलना की. उन्होंने बताया कि भारत में घर से बाहर निकलते ही कुछ ही मिनट में ऑटो, बस या मेट्रो मिल जाने की आदत होती है. अमेरिका पहुंचने के बाद उन्हें सबसे बड़ा बदलाव इसी मामले में महसूस हुआ.
दृष्टि ने अपने वीडियो में कहा कि भारत में रहते हुए उन्हें लगता था कि कार एक तरह की लग्जरी है. लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद उनकी सोच बदल गई. उनके मुताबिक, अमेरिका के कई हिस्सों में बिना कार के रोजमर्रा की जिंदगी काफी मुश्किल हो सकती है. उन्होंने कहा कि भारत में अगर किसी जगह जाना हो तो कुछ दूरी पर ऑटो, बस, ई-रिक्शा या मेट्रो मिल जाती है. कई शहरों में लोग रोज ऑफिस जाने, बाजार जाने और दूसरे कामों के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं. अमेरिका में स्थिति कई जगहों पर अलग है. खासकर न्यूयॉर्क जैसे कुछ बड़े शहरों को छोड़ दें तो कई इलाकों में सार्वजनिक परिवहन का नेटवर्क उतना आसान और सुविधाजनक नहीं है.
दृष्टि ने बताया कि अमेरिका के कई इलाकों में बस पकड़ना भी भारत की तरह आसान नहीं है. उनके मुताबिक, कहीं-कहीं बस के लिए 45 मिनट तक इंतजार करना पड़ सकता है. इसके साथ ही उन्होंने वहां पैदल चलकर रोजमर्रा के काम निपटाने की मुश्किल का भी जिक्र किया. उनका कहना है कि अमेरिका के कई इलाके इस तरह फैले हुए हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाना आसान नहीं होता. यही वजह है कि वहां रहने वाले लोगों के लिए पर्सनल गाड़ी काफी अहम हो जाती है. खासकर उन लोगों के लिए जो शहर के ऐसे हिस्से में रहते हैं, जहां आसपास सार्वजनिक परिवहन की सुविधा सीमित है.
दृष्टि ने अपने अनुभव से एक और बात बताई. उनके मुताबिक, अमेरिका में कई जगहों पर किराने का सामान खरीदने के लिए भी काफी दूर जाना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि कई बार सिर्फ ग्रॉसरी खरीदने के लिए करीब 10 मील तक ड्राइव करना पड़ता है. भारत के कई शहरों में जहां आसपास ही किराना दुकान, मेडिकल स्टोर या सब्जी बाजार मिल जाता है, वहीं अमेरिका के कुछ इलाकों में चीजें काफी दूर-दूर होती हैं. मतलब घर से बाहर निकलने के बाद छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी वाहन की जरूरत पड़ सकती है.
कार नहीं होने की स्थिति में दूसरा ऑप्शन कैब या उबर हो सकता है. लेकिन दृष्टि का कहना है कि रोजाना कैब पर निर्भर रहना काफी महंगा पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन उबर का इस्तेमाल करे तो उसका खर्च करीब 50 से 60 डॉलर रोज तक पहुंच सकता है. हालांकि, यह रकम दूरी, शहर, समय और यात्रा की संख्या के हिसाब से काफी बदल सकती है. ऐसे में रोज ऑफिस, कॉलेज, दुकान या दूसरे कामों के लिए कैब लेना कई लोगों के लिए लंबे समय में कार रखने से भी ज्यादा महंगा महसूस हो सकता है.
दृष्टि ने खास तौर पर अमेरिका आने वाले नए लोगों की स्थिति का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि चाहे कोई छात्र हो या इंजीनियर, अमेरिका पहुंचने के कुछ समय बाद ड्राइविंग सीखना और कार खरीदना प्राथमिकता बन सकता है. भारत में रहने वाले कई लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और कार खरीदना जीवन की जरूरी चीजों में शामिल जरूर हो सकता है, लेकिन हर जगह इसके बिना काम चलाना असंभव नहीं होता. अमेरिका के कई उपनगरीय और कम घनी आबादी वाले इलाकों में तस्वीर अलग हो सकती है. यहीं से दृष्टि को भारत और अमेरिका की जिंदगी में सबसे बड़ा अंतर महसूस हुआ.
दृष्टि ने अपने वीडियो के साथ लिखा कि अमेरिका में अगर आप खुद ड्राइव नहीं करते हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है. भारत से अमेरिका पहुंचने के बाद उनके लिए यह अनुभव एक तरह का कल्चरल शॉक था. उन्होंने भारत में ऑटो, मेट्रो और बस की आसान उपलब्धता का जिक्र करते हुए बताया कि यहां कई जगहों पर कुछ मिनट के अंतर में गाड़ी का साधन मिल जाता है. इसके मुकाबले अमेरिका के कई इलाकों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कार के आसपास बनी हुई है. हालांकि, यह भी समझना जरूरी है कि पूरे अमेरिका की स्थिति एक जैसी नहीं है. न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन और कुछ दूसरे बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन काफी बेहतर है. लेकिन शहर से बाहर और कई उपनगरीय इलाकों में कार पर निर्भरता ज्यादा दिखाई देती है.
दृष्टि ने कार को जरूरत बताने के साथ उससे जुड़े खर्चों की ओर भी ध्यान दिलाया. कार खरीदने के बाद सिर्फ उसकी कीमत ही नहीं चुकानी होती. कार के साथ इंश्योरेंस, पेट्रोल, सर्विस और रखरखाव जैसे खर्च भी लगातार जुड़े रहते हैं. मतलब अमेरिका में कार जिंदगी को आसान जरूर बनाती है, लेकिन इसके साथ हर महीने एक अलग खर्च भी जुड़ जाता है. यही वजह है कि अमेरिका जाने वाले भारतीयों के लिए कार खरीदना सिर्फ गाड़ी खरीदने का फैसला नहीं होता. यह वहां की जीवनशैली को समझने और अपने रोजमर्रा के खर्च का हिसाब लगाने का भी हिस्सा बन जाता है.
दृष्टि के वीडियो पर कई लोगों ने उनके अनुभव से सहमति जताई. कुछ यूजर्स ने कहा कि अमेरिका के कई हिस्सों में कार वास्तव में जरूरत है. एक यूजर ने लिखा कि अमेरिका की जिंदगी काफी हद तक कारों के आसपास बनी हुई है. एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि अमेरिका जाने वाले नए लोगों को इस बात की जानकारी पहले से होनी चाहिए. कुछ लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए दृष्टि की बात को सही बताया. दृष्टि का यह वीडियो इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भारत से अमेरिका जाने वाले लोगों के लिए कार को लेकर सोच में बड़ा बदलाव सामने आता है. भारत में जहां कार कई लोगों के लिए सुविधा है, वहीं अमेरिका के कई इलाकों में यह रोजमर्रा की जरूरत बन जाती है.
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