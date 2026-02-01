न बॉस का दबाव, न ओवरटाइम… फिर ऑस्ट्रेलिया की लाइफ को ‘जाल’ क्यों बता रही है ये इंडियन वुमन?

कभी-कभी जिंदगी उम्मीदों के बिल्कुल उलट निकलती है. कोई विदेश जाता है संघर्ष की तैयारी लेकर, और वहां पहुंचकर सुकून में फंस जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ एक भारतीय महिला के साथ, जिसने विदेश में बसने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा “ट्रैप” बता दिया. हैरानी की बात यह है कि यह ट्रैप परेशानी, तनाव या अकेलेपन का नहीं, बल्कि शांति, संतुलन और आराम का है. जहां लोग ज्यादा कमाने, ज्यादा काम करने और भागदौड़ की उम्मीद करते हैं, वहां उसे साफ हवा, सुरक्षित माहौल और असली वीकेंड मिल गए. इसी अनुभव को उसने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में साझा किया, जो अब बहस और चर्चा का विषय बन गया है.

विदेश जाने से पहले की उम्मीदें

इस महिला ने विदेश जाने से पहले वही सोचा था, जो आमतौर पर ज्यादातर लोग सोचते हैं. उसे लगा था कि शुरुआत में खूब मेहनत करनी पड़ेगी, काम का दबाव होगा, थोड़ा स्ट्रगल होगा और फिर शायद कभी जाकर आराम मिलेगा. उसे यह भी उम्मीद थी कि जिंदगी ज्यादातर काम और जिम्मेदारियों में ही निकल जाएगी. लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसका पूरा नजरिया बदल गया. जिस लाइफस्टाइल को वह लंबे समय बाद मिलने वाला सपना मान रही थी, वह उसे पहले दिन से ही सामान्य लगने लगी. यही बात उसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी.

वीडियो में दिखी रोजमर्रा की बदली हुई जिंदगी

महिला ने अपने अनुभव को एक वीडियो के जरिए बताया, जिसमें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखती है. वीडियो की शुरुआत वह मजाकिया चेतावनी से करती है कि कोई आपको यह नहीं बताएगा कि यहां की जिंदगी एक ट्रैप है. इसके बाद वह अपनी सुबह की दिनचर्या दिखाती है—सुबह जल्दी उठना, जिम जाना और दिन की शुरुआत बिना किसी तनाव के करना. उसके मुताबिक, अब उसकी सुबह अलार्म से लड़ते हुए नहीं, बल्कि खुद से मोटिवेट होकर शुरू होती है, जो पहले उसने कभी नहीं सोचा था.

वीकेंड जो सच में वीकेंड लगते हैं

वीडियो में वह बताती है कि अब वीकेंड सिर्फ सोने या थकान उतारने के लिए नहीं होते. वह और उसका पार्टनर लंबे हाइक पर जाते हैं, पैदल चलते हैं और इसे मजेदार एक्टिविटी की तरह एन्जॉय करते हैं. वह खुद हैरानी जताती है कि लोग यहां 10 किलोमीटर पैदल चलना भी एंटरटेनमेंट मानते हैं. उसे यह सोचकर अजीब लगता है कि कभी वह आराम की तलाश में रहती थी, और अब इतनी एक्टिव लाइफ के बावजूद उसके पास एनर्जी बची रहती है.

जो कभी लग्जरी था, वह यहां नॉर्मल है

महिला का कहना है कि जिस तरह की जिंदगी उसे पहले बहुत बड़ी लग्जरी लगती थी, वह यहां आम बात है. शांत रातें, साफ सड़कें, घर का सादा खाना और बिना डर के रात में बाहर चलना यह सब उसे अब रोजमर्रा का हिस्सा लगता है. वीडियो में वह बताती है कि अब उसे पीछे मुड़कर देखने या असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ती. उसके लिए यह बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे मानसिक शांति अपने आप जिंदगी में आ गई है. वीडियो के अंत में वह हंसते हुए कहती है कि उसे अब शांति, वर्क-लाइफ बैलेंस, नेचर और सेफ्टी की लत लग गई है, और वह नहीं जानती कि इससे वापस कैसे जाया जाए. मजाक में वह इसे 10 में से 10 नंबर का ट्रैप बताती है. हालांकि, कमेंट्स में लोगों की राय बंटी हुई दिखी. कुछ ने उसे बधाई दी, तो कुछ ने कहा कि जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ तस्वीर बदल सकती है. फिर भी, कई लोग उसकी बातों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते नजर आए.