Advertisement
trendingNow13093541
Hindi Newsजरा हटकेन बॉस का दबाव, न ओवरटाइम… फिर ऑस्ट्रेलिया की लाइफ को ‘जाल’ क्यों बता रही है ये इंडियन वुमन?

न बॉस का दबाव, न ओवरटाइम… फिर ऑस्ट्रेलिया की लाइफ को ‘जाल’ क्यों बता रही है ये इंडियन वुमन?

विदेश गई एक भारतीय महिला ने वहां की शांत, सुरक्षित और संतुलित जिंदगी को मजाकिया अंदाज में “ट्रैप” बताया. संघर्ष की उम्मीद लेकर गई महिला को सुकून, साफ माहौल और असली वीकेंड मिले, जिस पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न बॉस का दबाव, न ओवरटाइम… फिर ऑस्ट्रेलिया की लाइफ को ‘जाल’ क्यों बता रही है ये इंडियन वुमन?

कभी-कभी जिंदगी उम्मीदों के बिल्कुल उलट निकलती है. कोई विदेश जाता है संघर्ष की तैयारी लेकर, और वहां पहुंचकर सुकून में फंस जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ एक भारतीय महिला के साथ, जिसने विदेश में बसने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा “ट्रैप” बता दिया. हैरानी की बात यह है कि यह ट्रैप परेशानी, तनाव या अकेलेपन का नहीं, बल्कि शांति, संतुलन और आराम का है. जहां लोग ज्यादा कमाने, ज्यादा काम करने और भागदौड़ की उम्मीद करते हैं, वहां उसे साफ हवा, सुरक्षित माहौल और असली वीकेंड मिल गए. इसी अनुभव को उसने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में साझा किया, जो अब बहस और चर्चा का विषय बन गया है.

विदेश जाने से पहले की उम्मीदें

इस महिला ने विदेश जाने से पहले वही सोचा था, जो आमतौर पर ज्यादातर लोग सोचते हैं. उसे लगा था कि शुरुआत में खूब मेहनत करनी पड़ेगी, काम का दबाव होगा, थोड़ा स्ट्रगल होगा और फिर शायद कभी जाकर आराम मिलेगा. उसे यह भी उम्मीद थी कि जिंदगी ज्यादातर काम और जिम्मेदारियों में ही निकल जाएगी. लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसका पूरा नजरिया बदल गया. जिस लाइफस्टाइल को वह लंबे समय बाद मिलने वाला सपना मान रही थी, वह उसे पहले दिन से ही सामान्य लगने लगी. यही बात उसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में दिखी रोजमर्रा की बदली हुई जिंदगी

महिला ने अपने अनुभव को एक वीडियो के जरिए बताया, जिसमें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखती है. वीडियो की शुरुआत वह मजाकिया चेतावनी से करती है कि कोई आपको यह नहीं बताएगा कि यहां की जिंदगी एक ट्रैप है. इसके बाद वह अपनी सुबह की दिनचर्या दिखाती है—सुबह जल्दी उठना, जिम जाना और दिन की शुरुआत बिना किसी तनाव के करना. उसके मुताबिक, अब उसकी सुबह अलार्म से लड़ते हुए नहीं, बल्कि खुद से मोटिवेट होकर शुरू होती है, जो पहले उसने कभी नहीं सोचा था.

वीकेंड जो सच में वीकेंड लगते हैं

वीडियो में वह बताती है कि अब वीकेंड सिर्फ सोने या थकान उतारने के लिए नहीं होते. वह और उसका पार्टनर लंबे हाइक पर जाते हैं, पैदल चलते हैं और इसे मजेदार एक्टिविटी की तरह एन्जॉय करते हैं. वह खुद हैरानी जताती है कि लोग यहां 10 किलोमीटर पैदल चलना भी एंटरटेनमेंट मानते हैं. उसे यह सोचकर अजीब लगता है कि कभी वह आराम की तलाश में रहती थी, और अब इतनी एक्टिव लाइफ के बावजूद उसके पास एनर्जी बची रहती है.

 

जो कभी लग्जरी था, वह यहां नॉर्मल है

महिला का कहना है कि जिस तरह की जिंदगी उसे पहले बहुत बड़ी लग्जरी लगती थी, वह यहां आम बात है. शांत रातें, साफ सड़कें, घर का सादा खाना और बिना डर के रात में बाहर चलना यह सब उसे अब रोजमर्रा का हिस्सा लगता है. वीडियो में वह बताती है कि अब उसे पीछे मुड़कर देखने या असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ती. उसके लिए यह बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे मानसिक शांति अपने आप जिंदगी में आ गई है. वीडियो के अंत में वह हंसते हुए कहती है कि उसे अब शांति, वर्क-लाइफ बैलेंस, नेचर और सेफ्टी की लत लग गई है, और वह नहीं जानती कि इससे वापस कैसे जाया जाए. मजाक में वह इसे 10 में से 10 नंबर का ट्रैप बताती है. हालांकि, कमेंट्स में लोगों की राय बंटी हुई दिखी. कुछ ने उसे बधाई दी, तो कुछ ने कहा कि जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ तस्वीर बदल सकती है. फिर भी, कई लोग उसकी बातों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते नजर आए.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Indian womanAustralia lifework-life balancepeaceful living

Trending news

'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
Andhra pradesh news
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
pm modi punjab visit
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
ajit pawar death
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
Mamata Banerjee
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Navjot Kaur Sidhu Quits Congress
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद संसद भवन पहुंचीं निर्मला सीतारमण, 10.30 बजे कैबिनेट मीटिंग
budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद संसद भवन पहुंचीं निर्मला सीतारमण, 10.30 बजे कैबिनेट मीटिंग
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
DNA
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?