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ऑस्ट्रेलिया में गरम पानी से नहाई भारतीय लड़की, बदले में चुकाने पड़े 1.3 लाख रुपये का जुर्माना! क्यों है ऐसा नियम?

ऑस्ट्रेलिया में रह रही एक भारतीय महिला को 5 मिनट का गरम पानी से नहाना भारी पड़ गया. एग्जॉस्ट फैन न चलाने की वजह से उठी भाप ने फायर अलार्म बजा दिया, जिसके बाद उस पर 1.3 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Aug 20, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:37 AM IST
ऑस्ट्रेलिया में गरम पानी से नहाई भारतीय लड़की, बदले में चुकाने पड़े 1.3 लाख रुपये का जुर्माना! क्यों है ऐसा नियम?
Image Credit: 5 मिनट का गरम पानी से नहाना पड़ा भारी (क्रेडिट- instagram/sorandomvamika)

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 14 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है. वर्तमान में वे जी न्यूज हिंदी में चीफ सब-एडिटर के रूप में बॉलीवुड-वायरल सेक्शन संभाल रहे हैं. अल्केश की मुख्य विशेषज्ञता बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, वायरल सिनेमा ट्रेंड्स और सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव्स में है.

साल 2012 में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका और NDTV जैसे देश के अग्रिम मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. अल्केश ने अपने करियर में अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा और राजपाल यादव जैसी कई दिग्गज बॉलीवुड हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए हैं. फिल्म रिव्यू, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, सेलिब्रिटी गॉसिप्स और एंटरटेनमेंट ट्रेंड्स का इन-डेप्थ डेटा एनालिसिस करना उनका मजबूत पक्ष है. वे पाठकों तक बॉलीवुड जगत की हर छोटी-बड़ी खबर सटीक, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक तरीके से पहुंचाते हैं.

आप अल्केश कुशवाहा से सीधे alkesh.kushwaha@zeemedia.com पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए https://zeenews.india.com/hindi/entertainment पर भी जुड़ सकते हैं.

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