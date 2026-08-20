/ऑस्ट्रेलिया में गरम पानी से नहाई भारतीय लड़की, बदले में चुकाने पड़े 1.3 लाख रुपये का जुर्माना! क्यों है ऐसा नियम?

Indian Woman Fined In Australia: विदेश में रहना और वहां के नियमों को समझना कभी-कभी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है. ऑस्ट्रेलिया में रह रही एक भारतीय महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जहां महज 5 मिनट के शावर ने उसे 1.3 लाख रुपये का बड़ा झटका दे दिया. एक छोटी सी लापरवाही और फायर अलार्म के बजते ही महिला के होश उड़ गए. आइए जानते हैं कि आखिर नहाने की वजह से इतना भारी जुर्माना क्यों भरना पड़ा.
विदेश में घर के छोटे-छोटे नियम न जानना कितना महंगा पड़ सकता है, इसका ताजा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया से सामने आया है. इंस्टाग्राम पर @sorandomvamika नाम की यूजरनेम वाली एक भारतीय महिला ने अपनी आपबीती शेयर की है. वीडियो की शुरुआत में लिखा आता है कि देखिए किसे 1 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगा है. महिला ने बताया कि सिर्फ 5 मिनट नहाने की वजह से उस पर 1,800 डॉलर यानी लगभग 1.30 लाख रुपये का फाइन ठोक दिया गया.
अचानक बजा अलार्म और पहुंची बिल्डिंग मैनेजर
महिला ने बताया कि वह जैसे ही बाथरूम से नहाकर बाहर निकली, अचानक से घर में लगा फायर अलार्म जोर-जोर से बजने लगा. शुरुआत में उसे लगा कि शायद यह कोई नॉर्मल फायर ड्रिल होगी. लेकिन कुछ ही देर में बिल्डिंग मैनेजर सीधे उसके अपार्टमेंट में आ पहुंची. महिला को लगा कि मैनेजर उसे सुरक्षित बाहर निकालने आई है, लेकिन असल में वह अलार्म का कारण पता करने आई थी.
एग्जॉस्ट फैन न चलाने की पड़ताल
जब जांच हुई तो पता चला कि महिला ने नहाते वक्त बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन ऑन नहीं किया था. गरम पानी से नहाने के कारण बाथरूम के अंदर काफी भाप बन गई थी. जैसे ही उसने दरवाजा खोला, भाप बाहर निकली और बाथरूम के ठीक बाहर लगे फायर अलार्म से टकरा गई. सिस्टम ने भाप को धुंआ समझ लिया और इमरजेंसी अलार्म ट्रिगर हो गया.
बाथरूम के बाहर अलार्म की जगह पर सवाल
इस भारी जुर्माने के बाद महिला काफी हैरान और परेशान नजर आई. उसने वीडियो में सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर बाथरूम के ठीक बाहर फायर अलार्म कौन लगाता है. उसकी शिकायत थी कि महज 5 मिनट की भाप से अलार्म का बज जाना सिस्टम की खामी को दिखाता है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर
महिला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कई यूजर्स ने अलार्म की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए और कहा कि बिल्डिंग मैनेजमेंट को अलार्म सिस्टम की जांच करानी चाहिए. वहीं कुछ लोगों का कहना था कि विदेशों में फायर ब्रिगेड के फालतू में आने पर भारी चार्ज लगता है, इसलिए नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इस पूरी घटना की जानकारी पीड़ित महिला द्वारा अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल @sorandomvamika पर पोस्ट किए गए वीडियो के आधार पर दी गई है.