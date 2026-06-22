Indian Woman In US: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भारतीय महिला का वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. अमेरिका में रहने वाली इस महिला ने वहां के लेबर कॉस्ट और हुनर की कीमत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. महिला ने बताया कि उसके घर का गैरेज डोर खराब हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए आए मैकेनिक ने महज 20 मिनट में काम पूरा कर दिया, लेकिन जब बिल देने की बारी आई तो महिला के होश उड़ गए. मैकेनिक ने इस छोटे से काम के लिए पूरे 100 डॉलर यानी करीब 9,500 रुपये चार्ज किए.
अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की महिला अमृता सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके घर के गैरेज का दरवाजा कुछ खराब हो गया था. इसे ठीक करने के लिए उन्होंने एक मैकेनिक को बुलाया. मैकेनिक आया और उसने बहुत ही फुर्ती से मात्र 20 मिनट के अंदर उस दरवाजे को बिल्कुल ठीक कर दिया. काम खत्म होने के बाद जब उसने बिल थमाया तो वह $100 का था, जिसे भारतीय रुपयों में बदला जाए तो यह करीब 9,500 रुपये बैठता है. अमृता ने इस बात को नेगेटिव तरीके से नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इसके जरिए अमेरिका में काम करने वाले स्किल्ड लोगों की अहमियत को दुनिया के सामने रखा है.
डिग्री बड़ी या हुनर की ताकत
अमृता सिंह ने वीडियो में एक बहुत ही पते की बात कही है. उन्होंने कहा कि अमेरिका में जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री हो तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं. अगर आपके पास प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक जैसा कोई भी हुनर है, तो आप यहां बहुत ही शानदार जिंदगी जी सकते हैं. उन्होंने बताया कि अमेरिका में ऐसे लोग जो अपने हाथ के काम में माहिर हैं, वो साल का 50,000 डॉलर से लेकर 1,00,000 डॉलर तक आसानी से कमा लेते हैं. यह कमाई कई बड़ी कंपनियों में काम करने वाले वाइट कलर प्रोफेशनल्स के बराबर या कभी-कभी उनसे भी ज्यादा होती है.
सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों ने इस पर अपनी-अपनी राय देनी शुरू कर दी. भारत और साउथ एशिया के देशों में अक्सर इस तरह के कामों को बहुत छोटा समझा जाता है और इसके लिए बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं. लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां हर काम की अपनी एक इज्जत है और लोग इस बात की कद्र करते हैं कि कोई अपना समय और साधन लेकर आपके काम के लिए आ रहा है. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि मैकेनिक ने भले ही 20 मिनट काम किया हो, लेकिन वह अपने साथ सारे जरूरी टूल और अपनी सालों की सीख लेकर आया था, इसलिए उसकी यह फीस बिल्कुल सही है.
पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले
यह पहली बार नहीं है जब अमृता ने अमेरिका के इस महंगे खर्च को लेकर कोई वीडियो बनाया हो. इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें घर में पानी के एक छोटे से लीक को ठीक करने के लिए उन्हें ₹22,000 से ज्यादा खर्च करने पड़े थे. उस समय उन्होंने कहा था कि भारत में जो काम ₹500 या ₹1,000 में हो जाता है, उसके लिए अमेरिका में भारी कीमत चुकानी पड़ती है. यही वजह है कि अमेरिका में रहने वाले ज्यादातर लोग अपने घर के छोटे-मोटे काम जैसे पेंटिंग, प्लंबिंग या सफाई खुद ही करना पसंद करते हैं ताकि वे इस भारी-भरकम लेबर कॉस्ट से बच सकें.