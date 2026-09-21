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'ऐसा सिर्फ जापान में ही संभव है...' 5वीं बार खोया iPhone 16 Pro, आधी रात घर से 600 मीटर दूर पहुंची महिला तो वहीं पड़ा मिला फोन

भारत से जापान पहुंची एक महिला ने अपना iPhone 16 Pro पांचवीं बार खो दिया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी फोन वापस मिल गया. रात में कई घंटे बाद उसे पता चला कि फोन गायब है. Apple के Find My ऐप से लोकेशन करीब 600 मीटर दूर मिली तो वह आधी रात को उसे ढूंढने निकल पड़ी. जब वह लोकेशन पर पहुंची तो फोन वहीं रखा था, जहां वह उसे भूलकर आई थी.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 21, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:22 PM IST
'ऐसा सिर्फ जापान में ही संभव है...' 5वीं बार खोया iPhone 16 Pro, आधी रात घर से 600 मीटर दूर पहुंची महिला तो वहीं पड़ा मिला फोन
Image Credit: जापान में आधी रात 600 मीटर दूर फोन ढूंढने निकली भारतीय महिला! Image credit: instagram/@lucknowiinjapan

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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