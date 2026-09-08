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'पहले गिफ्ट दो, फिर खाना खाओ!' कोरियन शादी में पहुंची भारतीय महिला, लिफाफे के बदले मिला टोकन तो रह गई हैरान

दक्षिण कोरिया में अपने लैबमेट की शादी में पहुंची एक भारतीय महिला को वहां की एक शादी की रस्म ने हैरान कर दिया. उसे लगा कि शादी के बाद वह बाकी मेहमानों की तरह सीधे लंच हॉल में चली जाएगी, लेकिन गेट पर सिक्योरिटी ने टोकन मांग लिया. तब पता चला कि यहां लंच से पहले रिसेप्शन पर शादी का गिफ्ट या पैसों का लिफाफा देना होता है और बदले में टोकन मिलता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 08, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:22 AM IST
'पहले गिफ्ट दो, फिर खाना खाओ!' कोरियन शादी में पहुंची भारतीय महिला, लिफाफे के बदले मिला टोकन तो रह गई हैरान
Image Credit: भारतीय महिला ने बताया कोरियन शादी का अनोखा नियम! Image credit: instagram/@jigyasa__.jd

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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