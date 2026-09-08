'पहले गिफ्ट दो, फिर खाना खाओ!' कोरियन शादी में पहुंची भारतीय महिला, लिफाफे के बदले मिला टोकन तो रह गई हैरान

शादियां दुनिया के हर हिस्से में होती हैं, लेकिन शादी को लेकर हर देश के अपने अलग-अलग रिवाज और तरीके होते हैं. भारत में शादी का मतलब अक्सर कई रस्में, रिश्तेदारों की भीड़ और खाने की लंबी लाइन से होता है. लेकिन दक्षिण कोरिया में पहली बार शादी में पहुंची एक भारतीय महिला को वहां की एक ऐसी परंपरा देखने को मिली, जिसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की थी.
महिला दक्षिण कोरिया में एक लैब में काम करती हैं. उन्होंने अपने कोरियन लैबमेट की शादी में हिस्सा लिया. उनके साथ भारत और श्रीलंका के दो सीनियर सहयोगी भी थे. खास बात यह थी कि तीनों के लिए यह पहली कोरियन शादी थी.
शादी के लिए तीनों समय पर वेन्यू पर पहुंच गए थे. उन्हें मालूम था कि कोरियन शादी में मेहमानों को कपल के लिए गिफ्ट या पैसों का लिफाफा देना होता है. लेकिन चूंकि शादी शुरू होने में थोड़ा वक्त था, इसलिए तीनों ने सोचा कि पहले एक कप कॉफी पी लेते हैं. इसी दौरान उन्हें एक कॉमन फ्रेंड का मैसेज आया कि शादी शुरू हो चुकी है. तीनों तुरंत वापस पहुंचे और शादी की सेरेमनी में शामिल हो गए. महिला के मुताबिक, पूरी सेरेमनी करीब एक घंटे में खत्म हो गई.
सेरेमनी खत्म होने के बाद बाकी मेहमान धीरे-धीरे लंच हॉल की तरफ जाने लगे. भारतीय महिला और उनके दोनों साथी भी उन्हीं के पीछे चल पड़े. उन्हें लगा कि अब शादी में बाकी लोगों के साथ बैठकर खाना खाया जाएगा. लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एक ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. दरअसल, शादी में देने वाला पैसों का लिफाफा तीनों अपने साथ लेकर नहीं आए थे. उन्हें लगा था कि लिफाफा बाद में भी दिया जा सकता है. लेकिन लंच हॉल के एंट्री गेट पर पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया.
सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे एक टोकन दिखाने को कहा. महिला और उनके साथियों को समझ नहीं आया कि आखिर यह टोकन क्या है. परेशानी यह भी थी कि सिक्योरिटी स्टाफ अंग्रेजी नहीं बोल रहा था और तीनों कोरियन भाषा नहीं जानते थे. कुछ देर तक दोनों तरफ से बात समझने की कोशिश होती रही. आखिरकार उन्होंने अपने कोरियन लैबमेट को फोन किया और पूरी बात बताई. यहीं से उन्हें कोरियन शादी के उस रिवाज के बारे में पता चला, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया.
लैबमेट ने उन्हें बताया कि कोरियन शादी में मेहमानों को आमतौर पर लंच हॉल में जाने से पहले रिसेप्शन काउंटर पर जाना होता है. वहां शादी का गिफ्ट या पैसों वाला लिफाफा दिया जाता है. इसके बाद रिसेप्शन से एक टोकन दिया जाता है. यही टोकन आगे लंच एरिया में एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसका मतलब मेहमान पहले अपना गिफ्ट या पैसे देते हैं और उसके बाद खाने के लिए टोकन हासिल करते हैं. भारतीय महिला और उनके साथियों को इस सिस्टम की जानकारी नहीं थी, इसलिए वे सीधे लंच हॉल पहुंच गए थे.
तीनों ने जब यह बात समझी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ. वे शादी के रिसेप्शन काउंटर पर गए और वहां अपना लिफाफा दिया. इसके बाद उन्हें जरूरी टोकन मिला. उनके कोरियन लैबमेट ने भी स्टाफ को पूरी स्थिति समझाई. इसके बाद उन्हें लंच हॉल में जाने की अनुमति दे दी गई और वे बाकी मेहमानों के साथ खाना खाने पहुंच गए. एक छोटी सी बात ने उन्हें यह एहसास करा दिया कि किसी दूसरे देश की शादी में शामिल होना सिर्फ एक सेरेमनी देखने का अनुभव नहीं होता, बल्कि वहां की संस्कृति को करीब से समझने का मौका भी देता है.
भारतीय महिला ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उन्हें यह पूरा सिस्टम काफी अलग लगा. भारत में भी शादी में मेहमान कपल को पैसे या गिफ्ट देते हैं. कई जगहों पर इसके लिए अलग काउंटर भी हो सकता है. लेकिन आम तौर पर ऐसा सिस्टम नहीं होता कि गिफ्ट या पैसों का लिफाफा देने के बदले आपको खाने के लिए टोकन मिले और उसी के आधार पर लंच हॉल में एंट्री दी जाए. यही वजह थी कि उनके लिए कोरियन शादी का यह अनुभव काफी नया और थोड़ा अजीब था.
महिला ने इस पूरे अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया ताकि दूसरे लोग भी कोरियन शादियों की इस परंपरा के बारे में जान सकें. उनके लिए यह सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी नहीं थी, बल्कि किसी दूसरे देश की संस्कृति को समझने का दिलचस्प मौका बन गया. उनकी कहानी यह भी बताती है कि विदेश में रहते हुए रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजें भी हमारे लिए बिल्कुल नई हो सकती हैं. जिस बात को वहां के लोग सामान्य मानते हैं, वही किसी दूसरे देश से आए व्यक्ति के लिए हैरान करने वाली हो सकती है.
शादी का रिश्ता भले ही पूरी दुनिया में खुशी, परिवार और रिश्तों से जुड़ा हो, लेकिन उसे मनाने का तरीका हर जगह अलग है. कहीं शादी कई दिनों तक चलती है तो कहीं सेरेमनी काफी कम समय में पूरी हो जाती है. कोरियन शादी में गिफ्ट या पैसे देने के बाद टोकन लेकर लंच में शामिल होने का यह तरीका भी उसी सांस्कृतिक फर्क की एक झलक है. भारतीय महिला के लिए यह अनुभव भले ही पहली बार में अजीब रहा हो, लेकिन इसी बहाने उन्हें कोरिया की शादी की एक खास परंपरा को करीब से जानने का मौका भी मिला.
पहली कोरियन शादी में शामिल हुई इस भारतीय महिला के लिए शायद सबसे यादगार चीज शादी की सेरेमनी नहीं, बल्कि लंच हॉल के बाहर हुआ वह छोटा सा कन्फ्यूजन रहा. एक लिफाफा साथ नहीं होने की वजह से उन्हें टोकन के बारे में पता चला और फिर कोरियन शादी के एक खास रिवाज की जानकारी मिली. कहानी भले ही छोटी हो, लेकिन यह दिखाती है कि दुनिया की अलग-अलग संस्कृतियों में एक ही खुशी को मनाने के तरीके कितने अलग हो सकते हैं. और कभी-कभी किसी देश को समझने के लिए बड़ी-बड़ी किताबों की जरूरत नहीं होती, एक शादी में लंच करने जाना ही काफी होता है.
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