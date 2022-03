इस भारतीय महिला ने खुद की जान दांव पर लगा बचाई 800 भारतीयों की जान, रातोंरात बनी स्टार

Viral Video: रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine war) के बीच, 24 वर्षीय भारतीय पायलट ने उस समय सुर्खियों में आ गई जब उसने यूक्रेन की पोलिश और हंगेरियन सीमाओं में फंसे 800 से अधिक भारतीय छात्रों को बचाया. कोलकाता की रहने वाली महाश्वेता चक्रवर्ती (Mahasweta Chakraborty) नाम की पायलट ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन में फंसे 800 से अधिक भारतीय छात्रों को निकालने के लिए छह उड़ानें भरीं. 'ऑपरेशन गंगा' के सदस्य चक्रवर्ती ने रूस-यूक्रेन संकट के बीच फंसे हुए छात्रों को बचाने के लिए 27 फरवरी से 7 मार्च के बीच छह निकासी उड़ानें भरीं.

महाश्वेता ने कुल छह में से चार पोलैंड से और दो हंगरी से उड़ानें भरी. भाजपा महिला मोर्चा के ट्विटर अकाउंट द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसमें इस युवा पायलट की खूब तारीफ की गई. कैप्शन में लिखा, 'कोलकाता के 24 वर्षीय पायलट महाश्वेता चक्रवर्ती ने यूक्रेन, पोलैंड और हंगरी की सीमा से 800 से अधिक भारतीय छात्रों को बचाया. उनके लिए बहुत सम्मान.'

Mahasweta Chakraborty a 24yr old pilot from Kolkata, rescued more than 800 Indian students from the border of Ukraine, Poland & Hungary.

Huge Respect for her. #UkraineRussia #studentsinukraine #OperationGanga @narendramodi @blsanthosh @VanathiBJP pic.twitter.com/HEcgQrLam0

— BJP Mahila Morcha (@BJPMahilaMorcha) March 12, 2022