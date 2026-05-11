वेबकैम से सर्विलांस, 10 मिनट में स्क्रीनशॉट... WFH जॉब को महिला ने दिखाया ठेंगा; जवाब सुन बॉस के उड़े होश

Indian Woman Rejects WFH Job: वर्क फ्रॉम होम (WFH) का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन क्या होगा अगर आपसे कहा जाए कि काम के दौरान आपका वेबकैम हर सेकंड आप पर नजर रखेगा? एक भारतीय महिला ने हाल ही में एक ऐसी ही नौकरी के ऑफर को ठुकरा दिया, जहां कंपनी की शर्त थी कि काम के दौरान वेबकैम (Webcam) ऑन रखना अनिवार्य होगा और हर 10 मिनट में काम का स्क्रीनशॉट भेजना होगा.
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Indian Woman Rejects WFH Job: कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम का चलन तेजी से बढ़ा. लोगों को लगा कि अब घर से आराम से काम करने की आजादी मिलेगी. लेकिन कोरोना के जाते ही कंपनियों ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों को ऑफिस में बुलाना शुरू कर दिया. इसके बाद भी आज कई कंपनियां ऐसी हैं, जो अपने कर्मचारियों (Employees) को वर्क फ्रॉम होम (WFH) नौकरी ऑफर करती हैं. अब PM मोदी की अपील के बाद एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम की चर्चा तेज हो गई है. लेकिन WFH में कई कंपनियों ने कर्मचारियों की निगरानी के ऐसे तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं, जिन्हें लेकर अब सवाल उठने लगे हैं.
हाल ही में एक भारतीय महिला गुरलीन ने सिर्फ इसलिए वर्क फ्रॉम होम नौकरी ठुकरा दी, क्योंकि कंपनी ने काम के दौरान हर समय वेबकैम ऑन रखने की शर्त रखी थी. महिला ने इस अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद इंटरनेट पर बड़ी बहस छिड़ गई. लोग पूछने लगे कि आखिर कंपनियां कर्मचारियों को इंसान समझ रही हैं या मशीन.
महिला ने बताया कि उसने एक रिमोट जॉब के लिए अप्लाई किया था. इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी की तरफ से कुछ नियम बताए गए. इन्हीं नियमों में एक शर्त ऐसी थी, जिसने उसे चौंका दिया. कंपनी चाहती थी कि एंप्लॉय पूरे काम के समय कैमरा ऑन रखें, जिससे उनकी एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके. इसके साथ ही कंपनी उनसे हर 10 मिनट में अपने काम का स्क्रीनशॉट भी मांगती थी. महिला के अनुसार, यह सिर्फ मीटिंग तक सीमित नहीं था. उसे बताया गया कि पूरे शिफ्ट के दौरान वेबकैम चालू रखना जरूरी होगा. यह सुनते ही उसे लगा कि यह नौकरी कम और निगरानी ज्यादा है.
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इस मामले का वीडियो @sprinkleofgurleen_ नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो में गुरलीन नाम की महिला ने बताया कि कैसे शुरुआत में यह काम उसे एक आरामदायक रिमोट जॉब का अवसर लग रहा था, लेकिन कंपनी द्वारा अपने नियम और शर्तें बताने के बाद यह अवसर जल्द ही असहज हो गया. वर्क फ्रॉम होम का मतलब लोगों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, आराम और बेहतर कम्फर्ट होता है. लेकिन कई कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अब निगरानी का टूल बनता जा रहा है. हालांकि, गुरलीन के अनुभव ने यह सवाल उठाया है कि क्या कुछ कंपनियां इस फ्लेक्सिबिलिटी की जगह अत्यधिक डिजिटल निगरानी को प्राथमिकता दे रही हैं. वीडियो को शेयर करते हुए गुरलीन ने कैप्शन में लिखा, 'इंसानों को काम पर रखना है या रोबोटों को!?'
महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घर से काम करने का मतलब यह नहीं है कि कोई पूरे दिन आपकी प्राइवेट लाइफ पर नजर रखे. उसका कहना था कि कैमरा लगातार ऑन रखने से ऐसा महसूस होता है, जैसे हर पल कोई देख रहा हो. महिला ने सवाल उठाया कि अगर कर्मचारी समय पर काम पूरा कर रहा है, तो फिर लगातार कैमरे की जरूरत क्यों है? उसने साफ कहा कि उसे नौकरी चाहिए थी, लेकिन अपनी प्राइवेसी की कीमत पर नहीं.
जैसे ही महिला की पोस्ट वायरल हुई, हजारों लोग उसके समर्थन में उतर आए. कई लोगों ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब भरोसे के साथ काम करना होना चाहिए, न कि हर मिनट निगरानी करना. एक यूजर ने लिखा, 'अगर कंपनी को हर समय कैमरा चाहिए, तो फिर घर से काम करवाने का मतलब ही क्या है?' वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि 'कर्मचारी इंसान हैं, कोई सीसीटीवी प्रोजेक्ट नहीं.' कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कई कंपनियां अब कर्मचारियों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कीबोर्ड ट्रैकिंग और कैमरा मॉनिटरिंग जैसे तरीके इस्तेमाल कर रही हैं.
हालांकि, बहस में कुछ लोग कंपनी के समर्थन में भी नजर आए. उनका कहना था कि कई कर्मचारी घर से काम करते समय सही तरीके से काम नहीं करते, इसलिए कंपनियां निगरानी के तरीके अपनाती हैं. कुछ लोगों ने कहा कि अगर नौकरी की शर्त पहले से साफ बता दी गई थी, तो कंपनी को गलत नहीं कहा जा सकता. लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोग लगातार कैमरा ऑन रखने को जरूरत से ज्यादा दखल मान रहे हैं.
वर्क फ्रॉम होम बढ़ने के साथ ही दुनिया भर में 'डिजिटल सर्विलांस' यानी ऑनलाइन निगरानी का मुद्दा तेजी से चर्चा में आया है. कई कंपनियां अब ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही हैं, जो यह तक रिकॉर्ड करते हैं कि कर्मचारी कितनी देर स्क्रीन देख रहा है, कितनी देर टाइप कर रहा है और बीच में कितनी बार उठा. कुछ कंपनियां तो हर कुछ मिनट में स्क्रीनशॉट तक लेती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है.
पहले ऑफिस और घर की जिंदगी अलग मानी जाती थी. लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम के दौर में दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही है. कई कर्मचारियों का कहना है कि घर से काम करते समय पहले ही ऑफिस का दबाव ज्यादा रहता है. ऊपर से लगातार निगरानी लोगों को असहज बना देती है. कुछ लोग इसे 'डिजिटल कैद' जैसा भी बता रहे हैं.
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