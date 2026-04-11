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80 लाख का कर्ज, सिर्फ 1 साल में चुकाया! US में रहने वाली भारतीय बेटी ने कर दिखाया चमत्कार, तरीका जान रह जाएंगे दंग

Success Story: अमेरिका में मास्टर डिग्री के लिए लिए ₹80 लाख का कर्ज सिर्फ 1 साल में कैसे चुकाया? भारतीय महिला साक्षी ने अपनी प्रेरणादायक कहानी साझा की है. बिना किसी इन्वेस्टमेंट और आलीशान जिंदगी के, केवल अनुशासन और कड़ी मेहनत से उन्होंने यह नामुमकिन काम कर दिखाया. जानिए उनका पूरा 'डेब्ट-फ्री' सफर.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:12 AM IST
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80 लाख का कर्ज, सिर्फ 1 साल में चुकाया! US में रहने वाली भारतीय बेटी ने कर दिखाया चमत्कार, तरीका जान रह जाएंगे दंग

Success Story Of Indian Woman: अमेरिका में पढ़ाई करने गई एक भारतीय महिला ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. साक्षी नाम की इस महिला ने करीब ₹80 लाख यानी 100,000 डॉलर का स्टूडेंट लोन सिर्फ एक साल में चुका दिया. यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई है.

आखिर इस फैसले के पीछे वजह क्या थी?

साक्षी ने बताया कि उनका सबसे बड़ा मकसद अपने माता-पिता को इस आर्थिक बोझ से बचाना था. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अमेरिका में मास्टर्स के लिए लोन लिया, तभी तय कर लिया था कि इसे जल्दी से जल्दी चुकाना है. उनके लिए यह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी का सवाल था. साक्षी के मुताबिक, यह सफर आसान नहीं था. अमेरिका जाने का सपना तो था, लेकिन साथ में लोन का भारी दबाव भी था. पढ़ाई के दो साल और उसके बाद नौकरी ढूंढने के दौरान भी यह तनाव उनके साथ बना रहा. हर कदम पर उन्हें यही याद रहता था कि उन्हें यह कर्ज जल्द खत्म करना है.

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कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या बना?

साक्षी ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और प्रोफेशनल मौके को दिया. उन्हें अमेजन में इंटर्नशिप करने का मौका मिला, जहां अच्छी सैलरी मिली. इसके अलावा उन्होंने रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया, जिससे उनकी आय बढ़ी और लोन चुकाने में मदद मिली. साक्षी ने साफ कहा कि यह सफर उन्होंने अकेले तय नहीं किया. उनके परिवार और उनके पार्टनर ने हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया. उन्होंने बताया कि जब इंसान आर्थिक तनाव से गुजरता है, तो सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपनों का साथ भी बहुत जरूरी होता है.

क्या इसके लिए जिंदगी में समझौते करने पड़े?

इस लक्ष्य को पाने के लिए साक्षी को बेहद सादा जीवन जीना पड़ा. उन्होंने ना तो ज्यादा खर्च किया और ना ही किसी तरह का निवेश किया. उनका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, ज्यादा से ज्यादा कमाना और लोन को खत्म करना. उन्होंने माना कि यह जिंदगी ग्लैमरस नहीं थी, लेकिन उनके लिए जरूरी थी. सोशल मीडिया पर लोग साक्षी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे मेहनत, अनुशासन और त्याग का बेहतरीन उदाहरण बताया है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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