कम कमाती थी तो खुश थी... बेंगलुरु में 18,000 रुपये कमाने वाली लड़की पहुंची दुबई तो छलका दर्द, लिखी ऐसी बातें
Corporate Race: कॉर्पोरेट दुनिया की भागदौड़ अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां पैसा तो बढ़ता है लेकिन सुकून कहीं खो जाता है. ऐसी ही सच्चाई साझा की है सीमा पुरोहित ने, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:29 AM IST
Dubai job vs India job: कॉर्पोरेट दुनिया की भागदौड़ अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां पैसा तो बढ़ता है लेकिन सुकून कहीं खो जाता है. ऐसी ही सच्चाई साझा की है सीमा पुरोहित ने, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: 2 बीवियां, एक गर्लफ्रेंड और एक ही बेड... दुनिया हैरान पर इन्हें परवाह नहीं! इस अनोखी फैमली की है अटपटी LOVE STORY

क्या 18 हजार की नौकरी ने दिया था ज्यादा सुकून?

सीमा ने अपने वीडियो में याद किया कि जब उन्होंने बेंगलुरु में अपनी पहली नौकरी शुरू की थी, तब उन्हें सिर्फ ₹18,000 महीना मिलता था. लेकिन उस समय वह खुद को दुनिया की सबसे अमीर लड़की मानती थीं. छोटी सी सैलरी से भी वो पीजी का किराया देतीं, स्ट्रीट शॉपिंग करतीं, कैंटीन का खाना खातीं, क्लबिंग जातीं और थोड़ी बचत भी कर लेती थीं. उस दौर को उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे खुशहाल समय बताया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Seema (@seemapurohit018)

 

दुबई की चमक क्यों नहीं दे पाई वही खुशी?

आज सीमा दुबई में एक हाई-पेइंग जॉब कर रही हैं. लेकिन उनका कहना है कि यहां आने के बाद पैसा तो बढ़ा है, पर खुशी घट गई है. कॉर्पोरेट रेस, ज्यादा कमाने की चाह और लगातार आगे बढ़ने की दौड़ ने उन्हें थका दिया है. उनका साफ कहना है कि लाइफ एक रेस है और इसमें भागते-भागते सुकून कहीं पीछे छूट जाता है.”

यह भी पढ़ें: इस देश में जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री ने ली शपथ, स्टेज पर ही चक्कर खाकर गिर पड़ी! Video देख लोग बोले- जनता तो गई...

सोशल मीडिया पर क्यों गूंज रही है सीमा की बात?

सीमा का वीडियो इंस्टाग्राम पर हजारों लोगों तक पहुंचा और लोगों ने कमेंट में लिखा कि यह कहानी उनकी भी है. किसी ने कहा कि शायद दुबई में खर्च ज्यादा है इसलिए बचत नहीं हो पा रही. वहीं कुछ लोगों ने सलाह दी कि अगर यह रेस थका रही है तो इससे बाहर निकलना भी जरूरी है. सीमा की कहानी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है- क्या ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा खुशी ला सकता है? बहुत से लोगों ने लिखा कि असली अमीरी वही है, जहां मन शांत रहे और लाइफ बैलेंस में हो.

इस वीडियो ने वर्क-लाइफ बैलेंस, मानसिक स्वास्थ्य और अत्यधिक महत्वाकांक्षा की कीमत पर एक गहरी बहस छेड़ दी है. लोग कह रहे हैं कि ज़िंदगी सिर्फ़ दौड़ने का नाम नहीं, बल्कि ठहरकर मुस्कुराने और छोटी-छोटी खुशियों को जीने का भी नाम है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Bengaluruviral

Trending news

