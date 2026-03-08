सड़क पर दिखी इंसानियत! सिंगापुर के बस ड्राइवर ने व्हीलचेयर वाले बुजुर्ग की ऐसे मदद कि...

कई बार जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां किसी बड़े मंच पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी घटनाओं में छिपी होती हैं. सिंगापुर की एक सार्वजनिक बस में ऐसा ही एक पल कैमरे में कैद हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया. एक बस ड्राइवर ने अपनी ड्यूटी के बीच रुककर व्हीलचेयर पर बैठे एक बुजुर्ग यात्री की मदद की और उन्हें सुरक्षित तरीके से बस से उतारा. इस छोटे से लेकिन भावुक पल का वीडियो एक भारतीय महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यह क्लिप तेजी से वायरल हो गया और लोग ड्राइवर की जमकर तारीफ करने लगे.

बस ड्राइवर ने दिखाई इंसानियत की मिसाल

यह दिल छू लेने वाला वीडियो सिंगापुर में रहने वाली भारतीय महिला स्नेहा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर अपनी नियमित ड्यूटी के दौरान बस को थोड़ी देर के लिए रोकता है. इसके बाद वह खुद बस से नीचे उतरता है और व्हीलचेयर पर बैठे एक बुजुर्ग यात्री की मदद करने लगता है. ड्राइवर बेहद सावधानी के साथ उस बुजुर्ग को बस से नीचे उतरने में मदद करता है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो. यह पूरा दृश्य बस में बैठे यात्रियों और आसपास मौजूद लोगों को भी भावुक कर देता है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ड्राइवर बिना किसी हड़बड़ी के पूरी संवेदनशीलता के साथ बुजुर्ग यात्री की सहायता करता है. इस छोटी सी मदद ने लोगों को यह याद दिलाया कि इंसानियत के ऐसे छोटे-छोटे काम समाज को बेहतर बनाते हैं.

सोशल मीडिया पर मिली जमकर तारीफ

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने बस ड्राइवर की जमकर तारीफ शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए कहा कि यह इंसानियत का शानदार उदाहरण है. एक यूजर ने लिखा, “यह वाकई दयालुता का खूबसूरत उदाहरण है, ऐसे लोगों को सलाम.” वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि उसने भी सिंगापुर में कई बार बस ड्राइवरों को बुजुर्गों और व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाले यात्रियों की मदद करते हुए देखा है.

वीडियो शेयर करते हुए स्नेहा ने भी लिखा कि सिंगापुर हर दिन उन्हें किसी न किसी वजह से हैरान कर देता है. उन्होंने कहा कि यहां बस ड्राइवर अक्सर बुजुुर्ग और व्हीलचेयर वाले यात्रियों की मदद के लिए बस रोकते हैं और उन्हें सुरक्षित उतरने में सहायता करते हैं. कई लोगों ने दिल वाले इमोजी के साथ इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे इंसानियत की खूबसूरत मिसाल बताया.