/जानें अमेरिका में कैसा होता है मिडिल क्लास का घर? भारतीय महिला ने दिखाया 5 करोड़ का बंगला, Video देख छिड़ी बहस

अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की जिंदगी को लेकर भारत में लोगों के मन में हमेशा उत्सुकता रहती है. वहां घर कैसे होते हैं, कितना खर्च आता है और किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, इन सब चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर वीडियो वायरल होते रहते हैं. अब कनेक्टिकट में रहने वाली सोनल चौधरी का घर भी इसी वजह से इंटरनेट पर चर्चा में है.
सोनल करीब छह साल पहले अमेरिका शिफ्ट हुई थीं. अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने घर के अंदर के साथ-साथ बाहर की पूरी जगह दिखाती नजर आ रही हैं. वीडियो में बड़ा फ्रंट यार्ड, गैरेज, जिम रूम और पीछे का खुला हिस्सा देखकर भारतीय लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी घर की कीमत से नहीं, बल्कि उसे 'मिडिल क्लास' बताए जाने पर हुई.
सोनल ने बताया कि उन्होंने यह घर साल 2023 में करीब 4.4 लाख डॉलर में खरीदा था. भारतीय रुपये में उस समय यह रकम करीब 4 करोड़ रुपये बैठती थी. उनके मुताबिक, प्रॉपर्टी की कीमत अब बढ़कर करीब 5 से 6 करोड़ रुपये के आसपास हो गई है. हालांकि, किसी प्रॉपर्टी की मौजूदा कीमत बाजार और इलाके के हिसाब से बदलती रहती है. घर को देखकर पहली नजर में ही अंदाजा हो जाता है कि यहां रहने के लिए काफी खुली जगह मौजूद है. यही चीज इस वीडियो को भारत में रहने वाले लोगों के लिए और दिलचस्प बना रही है. जहां भारत के बड़े शहरों में करोड़ों रुपये में फ्लैट खरीदना भी मुश्किल हो सकता है, वहीं यहां घर के साथ काफी बड़ी जमीन दिखाई दे रही है.
सोनल के मुताबिक, उनका घर करीब 2200 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जबकि पूरी प्रॉपर्टी 1 एकड़ से ज्यादा जमीन में फैली है. घर के आसपास काफी खुला हिस्सा है. फ्रंट यार्ड से लेकर बैकयार्ड तक जगह देखकर यह किसी बड़े बंगले जैसा दिखाई देता है. सोनल ने वीडियो में बताया कि इतनी खुली जगह होने की वजह से घर में प्राइवेसी भी काफी रहती है. घर में गैरेज के अलावा जिम रूम जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं. इसके अलावा सनरूम और चिमनी वाला पोर्च भी घर का हिस्सा है, जो ठंड के मौसम में काफी काम आता है.
सोनल ने अपने वीडियो में अमेरिका की रिहायशी व्यवस्था को समझाने की भी कोशिश की. उनके मुताबिक, अमेरिका में बड़ी आबादी शहरों के बिल्कुल बीच रहने के बजाय सबर्ब्स यानी शहर से बाहर के रिहायशी इलाकों में रहती है. इन इलाकों में जमीन और घरों की बनावट भारत के बड़े शहरों से काफी अलग दिखाई देती है. अमेरिका के कई हिस्सों में घर लकड़ी से बनाए जाते हैं. वहां घर के साथ लॉन, पार्किंग और खुली जगह होना भी आम बात हो सकती है. इसलिए भारत के नजरिए से बहुत बड़ा दिखने वाला घर वहां के किसी सबर्ब में सामान्य रिहायशी प्रॉपर्टी हो सकता है. यही अंतर सोनल के वीडियो को लेकर चल रही बहस की सबसे बड़ी वजह बन गया.
वीडियो में घर की जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान 'मिडिल क्लास' शब्द पर अटक गया. लोगों का कहना है कि 1 एकड़ से ज्यादा जमीन, 2200 स्क्वायर फीट का घर, बड़ा यार्ड, गैरेज और जिम जैसी सुविधाओं वाला घर भारत में आम मिडिल क्लास परिवार के घर की तस्वीर से काफी अलग है. दूसरी तरफ कुछ लोगों ने सोनल की बात का समर्थन भी किया. उनका कहना है कि किसी परिवार को सिर्फ घर की कीमत देखकर अमीर या मिडिल क्लास नहीं कहा जा सकता. अमेरिका में घर खरीदने के साथ मॉर्गेज, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और दूसरे खर्च भी जुड़े होते हैं. इसलिए भारतीय रुपये में कीमत देखकर सीधी तुलना करना सही नहीं होगा.
वीडियो वायरल होते ही लोगों ने अमेरिका की इस प्रॉपर्टी की तुलना भारत के बड़े शहरों से शुरू कर दी. खासकर मुंबई और बेंगलुरु के प्रॉपर्टी रेट्स का जिक्र कमेंट सेक्शन में खूब देखने को मिला. एक यूजर ने लिखा कि मुंबई में 5 से 6 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी कई इलाकों में सिर्फ 3 या 4 बीएचके फ्लैट ही मिल पाता है. वहीं दूसरे यूजर ने सवाल किया कि 1 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बना इतना बड़ा घर आखिर मिडिल क्लास कैसे हो सकता है.
सोनल का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक, इसे अब तक 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और करीब 24 लाख लोग इसे लाइक कर चुके हैं. बड़ी संख्या में लोगों ने कमेंट करके अमेरिका और भारत की लाइफस्टाइल की तुलना की. कुछ यूजर्स ने जहां घर देखकर अमेरिका में रहने की तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो देखकर उन्हें अमेरिका में मिडिल क्लास की परिभाषा समझने में और ज्यादा कन्फ्यूजन हो गया. वहीं कई लोगों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर सिर्फ घर देखकर किसी परिवार की पूरी आर्थिक स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.
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