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जानें अमेरिका में कैसा होता है मिडिल क्लास का घर? भारतीय महिला ने दिखाया 5 करोड़ का बंगला, Video देख छिड़ी बहस

अमेरिका के कनेक्टिकट में रहने वाली भारतीय महिला सोनल चौधरी का घर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह है घर का आकार और उसकी कीमत. सोनल ने 1 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बने अपने 2200 स्क्वायर फीट के घर का वीडियो शेयर किया और इसे अमेरिकी मिडिल क्लास फैमिली का घर बताया. भारत में वीडियो देखने वाले लोगों को यह बात आसानी से समझ नहीं आई और कमेंट सेक्शन में बहस शुरू हो गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 27, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:23 AM IST
जानें अमेरिका में कैसा होता है मिडिल क्लास का घर? भारतीय महिला ने दिखाया 5 करोड़ का बंगला, Video देख छिड़ी बहस
Image Credit: अमेरिका में ऐसा होता है मिडिल क्लास का घर? Image credit: instagram/@sonalbisla

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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