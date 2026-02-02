98.2 घंटे में 425 किमी की दूरी...जहां हिम्मत भी जवाब दे दे, वहां महिला ने दौड़कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड; मगर रह गया मलाल

Sufiya Sufi Guinness World Record: 98.2 घंटे में 425 किलोमीटर की दूरी तय करना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि इंसानी हौसले की परीक्षा है. जब शरीर जवाब देने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं और दिमाग थकान से लड़ता है, तब आगे बढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती. लेकिन भारतीय महिला धावक सूफिया सूफी ने वही कर दिखाया, जिसे असंभव कहा जाता है. उन्होंने 100 घंटे से कम समय में यह चुनौती पूरी कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया. यह उपलब्धि सिर्फ रफ्तार की नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और मानसिक मजबूती की मिसाल है. हालांकि इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ एक छोटा सा मलाल भी जुड़ा रहा, जिसकी चर्चा खुद सूफी ने की.

100 घंटे की चुनौती और 98.2 घंटे की जीत

भारतीय अल्ट्रा और लॉन्ग डिस्टेंस रनर सूफिया सूफी को 100 घंटे से कम समय में चुनौती पूरी करने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आधिकारिक प्रमाण पत्र मिला है. इस रिकॉर्ड में उन्होंने करीब 425 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसे दुनिया की सबसे कठिन एंड्योरेंस चुनौतियों में गिना जाता है. यह रन पांच ऊंचे पर्वतीय दर्रों से होकर गुजरता है, जहां ऑक्सीजन की कमी और मौसम की अनिश्चितता धावकों की परीक्षा लेती है. इस दौरान कुल ऊंचाई में 8,500 मीटर से ज्यादा की चढ़ाई शामिल थी. सूफी ने यह दौड़ 98 घंटे 27 मिनट में पूरी कर 100 घंटे के लक्ष्य को पार किया और इतिहास रच दिया.

The fastest run from Manali to Leh, across all five high passes.

A high altitude endurance running challenge with elevation gain of more than 8500 meters. Target: 100 hours.

Finished in 98 hours 27 minutes. The record was made and approved in 2023, but the Official… pic.twitter.com/IHArGML81V — Sufiya Sufi Runner (@sufirunner) January 31, 2026

रिकॉर्ड 2023 में बना, सर्टिफिकेट आने में लगा वक्त

सूफिया सूफी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि यह रिकॉर्ड साल 2023 में ही बन गया था और उसी समय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से इसे मंजूरी भी मिल गई थी. हालांकि आधिकारिक सर्टिफिकेट उन्हें काफी देर से मिला. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि सर्टिफिकेट ने डिलीवरी गेटवे और भारतीय कस्टम्स के रास्ते “सीनिक रूट” ले लिया था, लेकिन अब आखिरकार वह उनके पास पहुंच गया है. इस पोस्ट में उन्होंने अपने स्पॉन्सर्स और समर्थकों का आभार भी जताया. उनकी इस उपलब्धि पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर तारीफ की और इसे असाधारण साहस का उदाहरण बताया.

पहले भी बना चुकी हैं कई वर्ल्ड रिकॉर्ड

सूफिया सूफी के लिए यह पहली बड़ी उपलब्धि नहीं है. इससे पहले भी वह कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं. वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे तेज दौड़ पूरी करने वाली महिला रह चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रन भी पूरा किया है, जिसमें देशभर में 6,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी शामिल थी. कठिन मौसम, दुर्गम रास्ते और लंबे समय तक चलने वाली थकान के बावजूद उन्होंने कई अल्ट्रा डिस्टेंस रन पूरे किए हैं. इन्हीं उपलब्धियों के चलते सूफिया सूफी को भारत की सबसे सफल और मजबूत एंड्योरेंस रनर्स में गिना जाता है.