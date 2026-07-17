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मैटरनिटी लीव के बाद गई नौकरी, भारतीय महिला ने नहीं मानी हार; अब बना रही खुद की पहचान

एस्टोनिया में रहने वाली भारतीय महिला तारिना ने सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि मेटरनिटी लीव से लौटने के बाद अचानक उनकी नौकरी चली गई. उन्हें लगा था कि मेहनत और ईमानदारी से करियर सुरक्षित रहेगा, लेकिन इस घटना ने उनकी सोच बदल दी. अब वह किसी और की कंपनी के लिए काम करने के बजाय अपना खुद का काम शुरू करने की कोशिश कर रही हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 17, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:18 AM IST
मैटरनिटी लीव के बाद गई नौकरी, भारतीय महिला ने नहीं मानी हार; अब बना रही खुद की पहचान
Image Credit: Image credit: instagram/@taarinisdayoff

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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