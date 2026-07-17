मैटरनिटी लीव के बाद गई नौकरी, भारतीय महिला ने नहीं मानी हार; अब बना रही खुद की पहचान

करियर में मेहनत करने वाले ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिले और जिंदगी स्थिर हो जाए. कई लोग मानते हैं कि अगर वे पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो उनकी नौकरी हमेशा सुरक्षित रहेगी. लेकिन एस्टोनिया में रहने वाली भारतीय महिला तारिना के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने उनकी इस सोच को पूरी तरह बदल दिया.
तारिना पिछले सात सालों से एस्टोनिया में रह रही हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैटरनिटी लीव के बाद जब वह वापस नौकरी पर लौटीं तो उन्हें अचानक कंपनी से बाहर कर दिया गया. उनके लिए यह फैसला काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि करियर के इतने महत्वपूर्ण समय में उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा.
तारिना ने वीडियो में बताया कि उन्हें हमेशा लगता था कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है और पूरी जिम्मेदारी से काम करता है तो उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी. लेकिन मैटरनिटी लीव से लौटने के बाद नौकरी जाने की घटना ने उन्हें यह समझाया कि नौकरी की सुरक्षा हमेशा पक्की नहीं होती. उन्होंने कहा कि मुझे मैटरनिटी लीव के बाद नौकरी से निकाल दिया गया और मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी. मुझे हमेशा लगता था कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी... लेकिन फिर मेरी नौकरी चली गई. उनका कहना था कि यह अनुभव उनके लिए भावनात्मक रूप से काफी मुश्किल था.
नौकरी जाने के बाद तारिना के मन में कई सवाल आने लगे. उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर वह अपनी मेहनत, समय और क्रिएटिविटी किसी और के बिजनेस को आगे बढ़ाने में क्यों लगा रही हैं, जब वह खुद कुछ नया शुरू कर सकती हैं. यही सोच उनके लिए एक नई शुरुआत की वजह बनी. उन्होंने फैसला किया कि अब वह अपना खुद का काम खड़ा करने की कोशिश करेंगी. हालांकि, उन्हें अभी पूरी तरह नहीं पता कि उनका यह सफर किस दिशा में जाएगा, लेकिन उन्होंने शुरुआत करने का फैसला कर लिया है.
तारिना ने बताया कि नौकरी जाने के बाद का समय उनके लिए काफी मुश्किल रहा. एक तरफ वह नई नौकरी तलाश रही थीं, दूसरी तरफ उन्हें रिजेक्शन ईमेल मिल रहे थे और साथ ही वह अपने छोटे बच्चे की देखभाल भी कर रही थीं. उन्होंने कहा कि उस समय ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने जो कुछ सालों में बनाया था, वह सब अचानक खत्म हो गया. लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि शायद यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है.
तारिना अब अपने इस नए सफर को सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं. वह कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग या किसी नए बिजनेस आइडिया के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं. उनका कहना है कि वह दिखाना चाहती हैं कि शून्य से कुछ नया बनाना कैसा होता है. वह अपने अनुभवों को रिकॉर्ड कर रही हैं, ताकि दूसरे लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें. उनके लिए यह सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता नहीं है, बल्कि अपने करियर और जिंदगी पर दोबारा नियंत्रण पाने की कोशिश है.
तारिना की कहानी सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रही है. कई यूजर्स ने उनके हौसले की तारीफ की और कहा कि मुश्किल समय में हार मानने के बजाय उन्होंने खुद के लिए नई राह चुनी. एक यूजर ने लिखा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि तारिना अपने नए सफर में जरूर सफल होंगी. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि वह उनकी नई शुरुआत के लिए उनका समर्थन कर रहे हैं. कई लोगों ने यह भी कहा कि नौकरी जाना भले ही किसी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन कई बार यही घटनाएं इंसान को अपनी असली क्षमता पहचानने का मौका देती हैं.
आज के समय में करियर सिर्फ एक नौकरी तक सीमित नहीं रह गया है. कई लोग अपनी स्किल, अनुभव और रुचि के आधार पर खुद के काम की शुरुआत कर रहे हैं. तारिना की कहानी भी यही दिखाती है कि जिंदगी में अचानक आने वाली मुश्किलें कई बार नए मौके लेकर आती हैं. मैटरनिटी लीव के बाद नौकरी जाने का दर्द उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने उसी अनुभव को अपनी ताकत बना लिया. अब वह एक नए रास्ते पर हैं, जहां चुनौतियां भी हैं और उम्मीदें भी. उनका सफर उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है, जो किसी झटके के बाद दोबारा शुरुआत करने से डरते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.