मुंबई या चेन्नई नहीं, बल्कि दुबई… क्यों वायरल हुआ आधी रात को अकेली घूमती लड़की का वीडियो?

Indian vs Dubai safety: सोशल मीडिया पर इन दिनों भारतीय कंटेंट क्रिएटर त्रिशा राज का एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने न सिर्फ लाखों व्यूज बटोरे हैं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है. वीडियो में त्रिशा आधी रात 2:37 बजे दुबई की सुनसान सड़कों पर अकेली चल रही हैं और कह रही हैं – “हबीबी, कम टू दुबई; यहां लड़कियां बहुत सेफ हैं.”

यह भी पढ़ें: पिज्जा-बर्गर चाकू-कांटे से खाने वाली महिला ने जब भारत में हाथों से खाया खाना, तो क्या मिला नया एहसास?

आखिर क्यों खास है यह वीडियो?

Add Zee News as a Preferred Source

त्रिशा ने बताया कि भारत में पली-बढ़ी लड़कियों को अक्सर रात में बाहर निकलने के लिए भाई या पुरुष दोस्तों की जरूरत महसूस होती थी. लेकिन दुबई में हालात बिल्कुल अलग हैं. यहां महिलाएं रात में भी खुद को सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस कर सकती हैं. यही कारण है कि उनका वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी राय दी. कई यूजर्स ने कहा कि भारत में भी कुछ शहर सुरक्षित हैं.

किसी ने लिखा, “मुंबई में पूरी रात लड़कियां आराम से घूम सकती हैं.” वहीं एक और कमेंट आया, “चेन्नई में सुबह 4 बजे भी अकेले दौड़ने में डर नहीं लगता.” इसके अलावा अहमदाबाद का जिक्र करते हुए कहा गया कि नवरात्रि की रातें यहां देर तक चलती हैं और माहौल सुरक्षित रहता है.”

यह भी पढ़ें: पब्लिक टॉयलेट बनाया इतना सुंदर, यूज करने के बजाय घूमने और फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे लोग

क्या वाकई दुबई महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है?

त्रिशा का अनुभव दुबई की सुरक्षा की ओर इशारा करता है. वे कहती हैं कि वहां उन्होंने पहली बार महसूस किया कि डर के बिना सिर उठाकर चलना कितना खूबसूरत अहसास होता है. हालांकि, सोशल मीडिया पर लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या भारत की सभी जगहों को असुरक्षित कहना सही है? महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से चर्चा का विषय रही है. चाहे भारत हो या दुबई, रात को बिना डर के बाहर निकलने की आजादी हर महिला का अधिकार है.