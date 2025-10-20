Advertisement
कभी Army में थे डॉक्टर, लेकिन अब विदेश में बने कैब ड्राइवर! बोले- जिंदगी उतनी आसान है जितनी...

Doctor Cab Driver In Canada: कनाडा में रहने का सपना कई लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन क्या विदेश में जिंदगी वाकई उतनी आसान है जितनी दिखती है? बेंगलुरु की मेघना श्रीनिवास के वायरल वीडियो ने कनाडा की महंगी और संघर्षभरी हकीकत को उजागर कर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 20, 2025, 09:46 AM IST
कभी Army में थे डॉक्टर, लेकिन अब विदेश में बने कैब ड्राइवर! बोले- जिंदगी उतनी आसान है जितनी...

Doctor Cab Driver: कनाडा को बेहतर सैलरी और गजब लाइफस्टाइल का प्रतीक माना जाता है. हर साल लाखों लोग वहां बसने का सपना देखते हैं. लेकिन क्या विदेश की जिंदगी उतनी आसान होती है, जितनी सोशल मीडिया पर दिखती है? बेंगलुरु की मेघना श्रीनिवास का एक वायरल वीडियो इस सपने के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर करता है.

कौन हैं मेघना श्रीनिवास और क्यों वायरल हुआ उनका वीडियो?

कनाडा में रह रहीं मेघना ने हाल ही में एक कैब बुक की थी. इस सफर के दौरान उन्होंने अपने ड्राइवर से ऐसी बातचीत की, जिसने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. वीडियो में उन्होंने बताया कि कनाडा जैसे विकसित देश में रहना कितना महंगा और चुनौतीपूर्ण है. उनके इस अनुभव ने विदेश में बसने की चाह रखने वालों की सोच बदल दी.

डॉक्टर से टैक्सी ड्राइवर बनने की कहानी क्या बताती है?

जिस ड्राइवर के साथ मेघना सफर कर रही थीं, वह कोई आम व्यक्ति नहीं था. वह पहले अफगानिस्तान से थे और अमेरिका व कनाडा की आर्मी में बतौर मिलिट्री डॉक्टर काम कर चुके थे. लेकिन आज वही शख्स कनाडा में टैक्सी चलाकर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं. यह कहानी बताती है कि विदेश में पेशे और पहचान बनाए रखना कितना कठिन हो सकता है.

कनाडा में जिंदगी कितनी महंगी है?

मेघना ने बताया कि वह मिसिसॉगा से टोरंटो जा रही थीं जब ड्राइवर ने अपनी आर्थिक स्थिति शेयर की. उन्होंने कहा कि वह महीने में करीब 4,000 कनाडाई डॉलर कमाते हैं. लेकिन सिर्फ एक छोटे से अपार्टमेंट का किराया ही 3,000 डॉलर है. यानी उनकी 75% आय सिर्फ किराए में चली जाती है, बाकी पैसों से उन्हें सारा खर्च चलाना पड़ता है. मेघना का वीडियो अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है. कई दर्शकों ने बताया कि कनाडा में रहना जितना आकर्षक लगता है, उतना ही महंगा और तनावभरा भी है. खासकर 35 या 40 साल की उम्र के बाद किसी नए देश में करियर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है.

 

 

क्या डॉक्टर फिर से मेडिकल लाइसेंस पाने की कोशिश?

इस अफगान ड्राइवर के पास कनाडा की स्थायी नागरिकता (PR) है और वह इस समय मेडिकल लाइसेंस पाने की पढ़ाई कर रहे हैं ताकि दोबारा डॉक्टर के रूप में काम कर सकें. लेकिन यह राह आसान नहीं है. उनके संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि विदेश की जिंदगी में चमक तो है, पर उसकी कीमत बहुत भारी होती है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं.

