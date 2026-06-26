Bangladeshi Waiter Italy: विदेशों में भारतीय पर्यटकों के साथ बदसलूकी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार भारतीय महिलाओं ने जो किया, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. इटली में छुट्टियां मना रही भारतीय लड़कियों के एक ग्रुप ने एक ऐसे रेस्टोरेंट स्टाफ को सबक सिखाया है, जिसने भारत और भारतीयों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. लड़कियों ने न सिर्फ उस शख्स का डटकर मुकाबला किया, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में उससे भारत के लिए माफी भी मंगवाई. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह पूरा मामला इटली का है, जहां भारतीय महिलाओं का एक ग्रुप घूमने गया था. इंस्टाग्राम यूजर खुशी दुबे ने इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो के मुताबिक, वे लोग एक रेस्टोरेंट में बाहर टेबल पर बैठी हुई थीं, तभी वहां मौजूद हुसैन नाम के एक बांग्लादेशी वेटर ने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी. विवाद किस बात पर शुरू हुआ यह तो पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन वेटर ने बातचीत के दौरान गाली-गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. उसने महिलाओं के देश को लेकर बेहद नस्लीय और आपत्तिजनक टिप्पणी की.
वेटर ने कहा- 'तुम लोग खराब भारत से हो'
गुस्से में आकर वेटर ने महिलाओं से कहा, "चली जाओ यहां से, पुलिस को बुलाओ, मैं यहां से जा रहा हूं." इस पर एक भारतीय महिला ने तुरंत जवाब दिया, "अपनी जुबान संभालो. सबसे पहले तो हम महिलाएं हैं, समझे?" इसके बाद वेटर ने सीधे तौर पर भारत का नाम लेते हुए कहा, "हर कोई इस देश का नाम खराब कर रहा है, तुम लोग भी देश का नाम खराब कर रही हो. तुम लोग इंडिया से हो." वेटर के मुंह से अपने देश के लिए ऐसे अपशब्द सुनकर भारतीय महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.
लड़कियों ने पुलिस बुलाई और वेटर को घेरा
एक महिला ने तुरंत वेटर को टोकते हुए कहा, "मिस्टर हुसैन, तमीज से बात करो. तुम्हें पता होना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है." बहस इतनी बढ़ गई कि वहां इटली के दो पुलिस अधिकारी आ गए. पुलिस को देखकर वेटर का रवैया तुरंत बदल गया. वह खुद को बचाने के लिए झूठी और ऊपरी मन से माफी मांगने लगा. लेकिन भारतीय महिलाएं उसे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं थीं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उसे सीधे-सीधे यह स्वीकार करना होगा कि उसने भारत को गाली दी है और इसके लिए उसे ढंग से सॉरी कहना पड़ेगा.
"बोलो कि भारत को गाली देने के लिए सॉरी"
वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब वेटर बात को घुमाने की कोशिश कर रहा था, तो एक महिला ने कहा, "नहीं सर, प्लीज कहिए कि मुझे भारत को गाली देने के लिए खेद है." महिला ने आगे कहा, "आपको यह कहना ही पड़ेगा. आपने ही कहा था कि मैं पुलिस बुलाऊंगा." पुलिस की मौजूदगी के कारण आखिरकार वेटर को अपनी गलती माननी पड़ी. खुशी दुबे ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि विदेशों में होने वाली हर घटना के लिए भारतीयों को दोषी मान लिया जाता है, जो कि गलत है. उन्होंने लिखा, "हमेशा अपने देश का सम्मान करें. जय हिंद."
वीडियो वायरल होने के बाद लोग इन भारतीय महिलाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "लड़कियों, आपको सलाम है जिस तरह से आपने उससे भारत से माफी मंगवाई. आप सच्ची देशभक्त हैं." वहीं एक अन्य यूजर ने सलाह देते हुए लिखा कि ऐसे रेस्टोरेंट में पैसे ही नहीं खर्च करने चाहिए जहां भारतीयों का सम्मान न हो.