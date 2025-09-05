दुबई में इंडियन शख्स ने जीता 35 करोड़ का जैकपॉट, पढ़ें किस्मत बदलने वाली रात की पूरी कहानी

Big Ticket Abu Dhabi: दुबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में रहने वाले एक साधारण टेक्नीशियन की किस्मत अचानक बदल गई. इंडिया के रहने वाले संदीप कुमार प्रसाद पिछले तीन साल से यूएई में काम कर रहे हैं. उन्होंने अबू धाबी बिग टिकट सीरीज 278 में 15 मिलियन दिरहम (करीब 35 करोड़ रुपये) का ग्रैंड प्राइज जीत लिया. 30 साल के संदीप की यह जीत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है.

आखिर कैसे बदली संदीप की तकदीर?

संदीप दुबई ड्राइडॉक्स में टेक्नीशियन हैं और उन्होंने यह टिकट महज 19 अगस्त को खरीदा था. खास बात यह रही कि यह टिकट उन्होंने अकेले नहीं बल्कि 20 लोगों के ग्रुप के साथ लिया था. केवल तीन महीने से टिकट खरीद रहे संदीप को अंदाजा भी नहीं था कि इतनी जल्दी किस्मत उन पर मेहरबान हो जाएगी. बिग टिकट टीम की ओर से जब संदीप को कॉल आया तो पहले उन्हें शक हुआ कि कहीं यह मजाक तो नहीं है. लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने कहा, “जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी खुशी मिली है.”

परिवार के लिए क्या करने वाले हैं संदीप?

संदीप का सबसे बड़ा सपना अब अपने परिवार की मदद करना है. उन्होंने बताया कि वे सबसे पहले अपने पिता के इलाज और परिवार की जरूरतों पर पैसा खर्च करेंगे. इसके बाद भारत लौटकर खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना भी वे अब पूरा करना चाहते हैं.

कौन है संदीप का परिवार और क्यों महसूस करते हैं जिम्मेदारी?

संदीप शादीशुदा हैं और दो भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े हैं. घर की जिम्मेदारी हमेशा से उनके कंधों पर रही है. यही वजह है कि उन्होंने कहा, “इस जीत ने मुझे परिवार का सुरक्षित भविष्य बनाने की ताकत और उम्मीद दी है.” सबसे दिलचस्प बात यह है कि संदीप का जीतने वाला टिकट सबुज मियां अमीर हुसैन देवान, एक बांग्लादेशी टेलर ने निकाला. और संयोग देखिए, सबुज मियां ने खुद भी पिछले महीने ही अपने पहले प्रयास में 20 मिलियन दिरहम (करीब 45 करोड़ रुपये) जीते थे.