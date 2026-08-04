/बाली में मिला दिल, फिर बुला लिया जर्मनी... इंडियन यूट्यूबर की इस लव-फ्रेंडशिप स्टोरी ने इंटरनेट पर मचाया गदर! 38 मिनट का Video वायरल

Indian Youtuber Abhinav Reddy: सफर में कई बार ऐसे अजनबी मिल जाते हैं जो जिंदगी भर के लिए खास बन जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ भारत के मशहूर यूट्यूबर अभिनव रेड्डी यानी 'अभि हनी' के साथ. बाली की खूबसूरत वादियों में एक जर्मन लड़की से हुई एक छोटी सी मुलाकात ने ऐसी रंगत दिखाई कि देसी लड़का सीधे जर्मनी के एक बेहद खूबसूरत गांव पहुंच गया. क्या है बाली से शुरू होकर जर्मनी के जंगलों और झीलों तक पहुंची इस अनोखी दोस्ती की कहानी, आइए आपको बताते हैं.
कहानी की शुरुआत इंडोनेशिया के बाली से होती है. अभिनव रेड्डी (अभि हनी) वहां घूमने गए थे और तभी उनकी मुलाकात एक जर्मन लड़की से हुई. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और देखते ही देखते दोनों के बीच काफी गहरी बॉन्डिंग हो गई. अभिनव ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाली में मिला एक अजनबी इंसान उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव देने वाला है.
जर्मनी के गांव को लेकर बदल गई सोच
जब उस जर्मन लड़की ने अभिनव को जर्मनी में अपने बचपन के गांव आने का न्योता दिया, तो अभिनव थोड़ा झिझक रहे थे. अभिनव ने खुद माना कि उन्हें लगता था कि जर्मनी के गांव बेहद सुस्त और बोरिंग होते हैं. लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तो उनका यह भ्रम चुटकियों में टूट गया. गांव के खूबसूरत नजारे देखकर वे हैरान रह गए.
जंगलों में मस्ती और झीलों में छलांग
उस जर्मन दोस्त ने अभिनव को अपने गांव के खूबसूरत जंगलों, झीलों और बचपन की पसंदीदा जगहों की सैर कराई. दोनों ने साथ में पेड़ों पर चढ़ाई की, शांत झील में बोटिंग की और पानी में छलांग लगाकर जमकर मस्ती की. दोनों के बीच की ट्यूनिंग देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वे हाल ही में मिले हैं.
"अंकल तो सच में कूल हैं!"
सैर-सपाटे के बाद लड़की अभिनव को अपने घर ले गई. वहां उसने अपना बचपन का कमरा, प्ले-रूम, हरा-भरा बगीचा और यहां तक कि घर का पुराना हीटिंग सिस्टम भी दिखाया. सबसे मजेदार बात यह थी कि उस लड़की के पिता ने वह घर खुद अपने हाथों से बनाया था. घर का हर कोना प्यार और मिहनत से सजा था, जिसे देखकर अभिनव ने अंकल को "कूलैस्ट डैड" का टैग दे दिया.
जिंदगी, प्यार और सपनों पर गहरी बातें
यह सफर सिर्फ घूमने-फिरने तक सीमित नहीं था. दोनों ने घंटों बैठकर रिश्तों, आत्म-विश्वास, पढ़ाई और जिंदगी के मकसदों पर खुलकर बातें कीं. उस जर्मन लड़की ने यह भी बताया कि अभिनव से मिलने के बाद ही उसे भी ट्रेवल कंटेंट क्रिएटर बनने की प्रेरणा मिली है. इस खूबसूरत सफर के अंत में जर्मन दोस्त ने अभिनव का भारत आने का न्योता भी खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया. अभिनव ने इस पूरे यादगार अनुभव को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन याद बताया.