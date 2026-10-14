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'व्यूज के लिए विदेश में भीख मांग रहे हो:' थाईलैंड के मंदिर में फ्री शेल्टर ढूंढते व्लॉगर पर फूटा लोगों का गुस्सा; VIDEO वायरल

थाईलैंड घूमने गए एक भारतीय यूट्यूबर ने पैसे खत्म होने का हवाला देकर वहां के स्थानीय बौद्ध मंदिर में मुफ्त ठहरने की गुहार लगाई. लेकिन पुलिस और मंदिर के अधिकारियों ने उसे वहां से जाने को कहा. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई. यूजर्स ने इसे बेगपैकिंग बताते हुए गैर-जिम्मेदाराना ट्रैवल और भारतीयों की छवि से जोड़कर इसकी आलोचना की.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 14, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Oct 14, 2026, 07:10 AM IST
'व्यूज के लिए विदेश में भीख मांग रहे हो:' थाईलैंड के मंदिर में फ्री शेल्टर ढूंढते व्लॉगर पर फूटा लोगों का गुस्सा; VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: youtube/@Anything Banshi

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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