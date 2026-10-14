'व्यूज के लिए विदेश में भीख मांग रहे हो:' थाईलैंड के मंदिर में फ्री शेल्टर ढूंढते व्लॉगर पर फूटा लोगों का गुस्सा; VIDEO वायरल

विदेश घूमने का शौक रखने वाले लोग अक्सर अपनी ट्रिप के लिए पहले से बजट बनाते हैं. कहां रुकना है, खाने पर कितना खर्च होगा और एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितने पैसे लगेंगे, इन सबका हिसाब रखा जाता है. लेकिन कुछ ट्रैवल व्लॉगर्स कम से कम खर्च में दुनिया घूमने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. भारतीय यूट्यूबर बंशी का सफर भी इसी तरह का बताया जा रहा है.
बंशी 'Anything Banshi' नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिस पर करीब 17,300 सब्सक्राइबर्स हैं. उनके एक वीडियो में थाईलैंड के उडोन थानी प्रांत में हुई घटना दिखाई गई है. वीडियो के अनुसार, बंशी के पास पैसे नहीं थे और वह रहने-खाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद पर निर्भर थे. रात गुजारने के लिए वह एक बौद्ध मंदिर पहुंच गए.
बंशी के अनुसार, मंदिर में रात बिताने की कोशिश के दौरान पुलिसकर्मी और मंदिर समिति के सदस्य वहां पहुंच गए. उन्होंने यूट्यूबर से अपना सामान समेटने और परिसर खाली करने को कहा. अधिकारियों का कहना था कि मंदिर में बाहरी लोगों को इस तरह रात रुकने की इजाजत नहीं दी जा सकती. बंशी ने कथित तौर पर अधिकारियों को बताया कि एक बौद्ध भिक्षु ने उन्हें रात रुकने की अनुमति दी थी. इसी आधार पर उन्होंने वहां ठहरने की गुजारिश की. दोनों पक्षों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत चली, लेकिन अधिकारी उन्हें मंदिर में रुकने देने के लिए तैयार नहीं हुए.
इस घटना में एक बात यह भी सामने आई कि पुलिस और मंदिर के लोगों ने बंशी को केवल वहां से जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि उनके रहने का दूसरा इंतजाम करने का विकल्प भी दिया. वीडियो के अनुसार, अधिकारियों ने उन्हें पास के एक बजट होटल में रुकने का सुझाव दिया. वहां एक रात के कमरे का किराया करीब 400 थाई बाट बताया गया. पुलिस ने उन्हें होटल तक पहुंचाने में मदद करने की बात भी कही. हालांकि, बंशी ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया. वह अपना खर्च कम से कम रखना चाहते थे. इसके बाद उन्होंने अपना सामान समेटा और रात बिताने के लिए एक पेट्रोल पंप की तरफ चले गए.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बंशी को भला-बुरा कहने लगे. कई लोगों ने सवाल उठाया कि बिना पैसे के विदेश घूमने निकलना और फिर अनजान लोगों से खाने व रहने की उम्मीद करना कितना सही है. एक यूजर ने थाई पुलिस के व्यवहार की तारीफ करते हुए लिखा कि अधिकारियों ने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया और होटल में रुकने का ऑप्शन भी दिया. लेकिन यूजर ने यह भी कहा कि धार्मिक जगहों को मुफ्त में रात गुजारने की जगह समझना ठीक नहीं है. विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों को वहां के नियमों और स्थानीय परंपराओं का सम्मान करना चाहिए. एक दूसरे यूजर ने कहा कि अगर किसी के पास होटल में रुकने तक के पैसे नहीं हैं तो उसे अपनी यात्रा की योजना पर दोबारा विचार करना चाहिए. लोगों का कहना था कि कम बजट में घूमना अलग बात है, लेकिन हर जगह दूसरों की मदद पर निर्भर रहना ठीक नहीं है.
इस मामले पर कुछ भारतीय यूजर्स ने भी नाराजगी जताई. एक यूजर ने लिखा कि एक भारतीय होने के नाते उसे इस युवक के व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है. उसने कहा कि अगर बंशी को यात्रा के लिए पैसों की जरूरत है तो उन्हें पहले से मदद जुटानी चाहिए, न कि दूसरे देश में जाकर लोगों से मुफ्त में रहने की उम्मीद करनी चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि थाई पुलिस ने जिस तरह शांति से मामला संभाला, उसकी तारीफ की जानी चाहिए. अधिकारियों ने उन्हें जबरन परेशान करने के बजाय होटल में रुकने का ऑप्शन दिया. इसके बावजूद बंशी ने कम खर्च में यात्रा जारी रखने का फैसला किया.
इस घटना ने कम बजट में यात्रा करने के तरीके पर भी बहस छेड़ दी है. कई ट्रैवलर्स कम पैसों में घूमने के लिए हॉस्टल, सस्ते होटल, पब्लिक परिवहन और पहले से तय योजनाओं का सहारा लेते हैं. कुछ लोग स्थानीय लोगों की मदद भी लेते हैं, लेकिन इसके लिए उनकी सहमति और स्थानीय नियमों का ध्यान रखना जरूरी है. धार्मिक स्थलों के मामले में यह बात और अहम हो जाती है. मंदिर या मठ केवल रहने की जगह नहीं होते. वहां के अपने नियम, धार्मिक परंपराएं और सुरक्षा से जुड़े इंतजाम होते हैं. इसलिए किसी भी यात्री को वहां ठहरने से पहले साफ तौर पर अनुमति लेनी चाहिए.
बंशी के वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग उनके यात्रा करने के तरीके को गलत बता रहे हैं तो कुछ का मानना है कि कम बजट में सफर करने की कोशिश अपने आप में गलत नहीं है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यात्रा के दौरान स्थानीय नियमों और लोगों की सीमाओं का कितना ध्यान रखा जा रहा है. वीडियो और उससे जुड़ी रिपोर्ट में थाईलैंड में बिना पर्याप्त पैसे के यात्रा करने, मंदिर में रात रुकने की कोशिश और पुलिस द्वारा होटल का ऑप्शन दिए जाने की बात सामने आई है. हालांकि, सोशल मीडिया पर किए जा रहे हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में पूरी घटना को समझते समय वायरल पोस्ट और पक्की जानकारी के बीच फर्क करना भी जरूरी है. हमने इस मामले में सोशल मीडिया पर बंशी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है. ऐसे में उनका पक्ष जाने बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा.