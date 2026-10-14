'व्यूज के लिए विदेश में भीख मांग रहे हो:' थाईलैंड के मंदिर में फ्री शेल्टर ढूंढते व्लॉगर पर फूटा लोगों का गुस्सा; VIDEO वायरल

बंशी के वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग उनके यात्रा करने के तरीके को गलत बता रहे हैं तो कुछ का मानना है कि कम बजट में सफर करने की कोशिश अपने आप में गलत नहीं है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यात्रा के दौरान स्थानीय नियमों और लोगों की सीमाओं का कितना ध्यान रखा जा रहा है. वीडियो और उससे जुड़ी रिपोर्ट में थाईलैंड में बिना पर्याप्त पैसे के यात्रा करने, मंदिर में रात रुकने की कोशिश और पुलिस द्वारा होटल का ऑप्शन दिए जाने की बात सामने आई है. हालांकि, सोशल मीडिया पर किए जा रहे हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में पूरी घटना को समझते समय वायरल पोस्ट और पक्की जानकारी के बीच फर्क करना भी जरूरी है. हमने इस मामले में सोशल मीडिया पर बंशी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है. ऐसे में उनका पक्ष जाने बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा.