ChatGPT को ही उल्लू बना रहे इंडियन्स! उल्टे-सीधे सवाल पूछ-पूछकर माफी मंगवाई, Video हुआ वायरल

ChatGPT को ही 'उल्लू' बना रहे इंडियन्स! उल्टे-सीधे सवाल पूछ-पूछकर माफी मंगवाई, Video हुआ वायरल

Indian Funny Question To ChatGPT: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भारतीय यूजर्स ChatGPT से अजीब-गरीब सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, जिससे एआई को बार-बार माफी मांगनी पड़ रही है. इस ट्रेंड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और सोच पर नई बहस छेड़ दी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:04 AM IST
ChatGPT को ही 'उल्लू' बना रहे इंडियन्स! उल्टे-सीधे सवाल पूछ-पूछकर माफी मंगवाई, Video हुआ वायरल

ChatGPT Viral Video: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ChatGPT से लोग हर तरह से सवाल पूछते हैं ताकि उनके जवाब मिल सके. सबसे तेज गति से चलने वाला ये एआई लगभग पूरी दुनिया में अपना पांव जमा चुका है और अब न सिर्फ कंटेंट, बल्कि फोटो और वीडियो तक भी क्रिएट किया जा सकता है. पर्सनल हो या प्रोफेशन, हर चीज में चैटजीपीटी घुस चुका है. इंडिया में लोग इसे हर तरह से यूज कर रहे हैं. स्कूल-कॉलेज का काम हो या फिर अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए सवाल हो. सभी चीजों के सवाल चैटजीपीटी से ही करने लगे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस एआई को ही उल्लू यानी गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं.

चैटजीपीटी से पूछ रहे ऐसे अटपटे सवाल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का चैटजीपीटी से ही उल्टे-सीधे और अटपटे सवाल कर रहा है. चैटजीपीटी ने जैसे ही गलत आंसर दिया तो उसी से माफी भी मंगवा लिया. एक लड़के ने सवाल किया कि एक हाथ में कितनी अंगुलिया होती हैं? इसके जवाब में चैटजीपीटी पांच का उत्तर देता है. फिर इसके बाद लड़के ने दूसरा सवाल किया कि दो हाथों में कुल कितनी अंगुलिया होती हैं? फिर उसने जवाब में 10 कहा.

फिर तीसरा और अटपटा सवाल किया कि तो फिर 10 हाथों में कितनी अंगुलियां होती है. जिसपर चैटजीपीटी ने 100 कहा. ऐसे में लड़के ने गलती पकड़ ली और कहा, "शाबाश बेटा शाबाश, तेरे भरोसे ही सब पढ़ रहे हैं. 10 हाथों में 50 अंगुलियां होंगी." लड़के के गलती बताने पर चैटजीपीटी ने अगले ही पल में माफी भी मांगी. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@riyarawat___)

 

वीडियो पर लोगों ने क्या कहा?

इंटरनेट पर यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर riyarawat___ अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है और इसे लाखों लोगों ने लाइक किया, जबकि व्यूज मिलियन्स में है. इस वीडियो पर कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "किसने कहा था कि एआई जॉब खा जाएगा." एक अन्य यूजर ने लिखा, "इसके भरोसे तो एग्जाम लिखकर आई हूं. अब लग रहा है बैक आने वाली है." एक तीसरे ने लिखा, "सच कहूं तो यह कोई गलती नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि यह हमारी तरह सोच रहा है और गलतियां कर रहा है."

