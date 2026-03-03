जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे... दुबई में अलर्ट के बीच भारतीय युवाओं ने बनाया Video, सुनकर क्यों दहल गए लोग?

Indian Youths In Dubai: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दुबई में मौजूद कुछ भारतीय युवक अपने कमरे में बैठे नजर आ रहे हैं. सभी अपने-अपने बिस्तर पर हैं और मोबाइल पर आए अलर्ट का जिक्र कर रहे हैं. एक युवक सेल्फी वीडियो बनाते हुए कहता है कि दुबई में अलर्ट आ गया है. माहौल गंभीर दिख रहा है, लेकिन बातचीत में हल्का मजाक भी नजर आता है.

क्या सच में मिसाइल का डर था?

वीडियो में पीछे से आवाज आती है कि खिड़की से दूर रहो, एक और मिसाइल गिरने वाली है. एक अन्य युवक कहता है कि कमरे की सभी चीजें बंद कर दो क्योंकि कुछ भी हो सकता है. माहौल में डर और अनिश्चितता साफ झलकती है. आखिर में एक युवक कहता है, अल्लाह हाफिज, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे. यह लाइन सुनकर कई लोग भावुक हो गए. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर funnyvlogger18 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. महज एक दिन में इस क्लिप को 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज और करीब 9 लाख 60 हजार लाइक्स मिल चुके हैं. बड़ी संख्या में लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है.

लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

वीडियो पर हजारों कमेंट्स आए हैं. एक यूजर ने लिखा, अल्लाह सारे परदेशी भाइयों की हिफाजत फरमाए आमीन. दूसरे ने लिखा कि साथ में दोस्त हों तो मौत से भी डर नहीं लगता. एक अन्य यूजर ने हल्के अंदाज में लिखा कि मरने के टाइम पर भी इन्हें मजाक सूझ रहा है, क्या मस्त जिंदगी है. वीडियो में जहां एक ओर डर का माहौल है, वहीं दोस्तों के बीच हंसी-मजाक भी नजर आता है. शायद यही वजह है कि लोग इस वीडियो से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं. अनिश्चित हालात में भी दोस्ती और एकजुटता की झलक दिखाई देती है.