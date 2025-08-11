मुफ्त में मिलने वाला धनिया ₹90 का, ₹237 की गोभी... यहां ग्रॉसरी की कीमतें देखकर भारतीयों के उड़े होश, वीडियो वायरल
Advertisement
trendingNow12876455
Hindi Newsजरा हटके

मुफ्त में मिलने वाला धनिया ₹90 का, ₹237 की गोभी... यहां ग्रॉसरी की कीमतें देखकर भारतीयों के उड़े होश, वीडियो वायरल

Grocery prices in Canada: रोजमर्रा की चीजें बेहद जरूरी होती हैं, लेकिन यह ही काफी महंगी मिलने लग जाएं तो लोगों का बजट काफी बिगड़ सकता है. दरअसल सोशम मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां इस वीडियो में दूसरे देश में रोजमर्रा की चीजों की महंगाई के बारे में बताया गया है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुफ्त में मिलने वाला धनिया ₹90 का, ₹237 की गोभी... यहां ग्रॉसरी की कीमतें देखकर भारतीयों के उड़े होश, वीडियो वायरल

Grocery prices in Canada: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने खासकर विदेश में रह रहे भारतीयों का ध्यान खींचा है. दरअसल इस वीडियो में एक भारतीय महिला कनाडा के एक सुपरमार्केट में किराने के सामान की कीमतें दिखा रही है और उनकी तुलना भारत में मिलने वाली कीमतों से कर रही है. यह वीडियो बताता है कि भारत से बाहर रहना कितना महंगा हो सकता है, खासकर रोजमर्रा की चीजों के लिए तो यहां काफी महंगाई है.

इस देश में महंगी सब्जियां
महंगाई तो कई देशों में है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कनाडा में रोजमर्रा की चीजें के बारे में बताया गया है. वायरल वीडियो में एक भारतीय लड़की ने भारतीय घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कई चीजों की कीमतों की तुलना की है. इन चीजों में धनिया, फूलगोभी, अदरक, गाजर, आम और आलू जैसी सब्जियां और फल शामिल हैं. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात धनिये की कीमत थी. महिला ने बताया कि कनाडा में धनिये की एक छोटी सी गड्डी 90 रूपये की मिल रही है, जबकि भारत में यह अक्सर दुकानदार मुफ्त में दे देते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@kanutalescanada)

इसी तरह कुछ और चीजों की कीमतों को भी देखें तो ये भी काफी चौंकाने वाली हैं. वीडियो के अनुसार कनाडा में एक फूलगोभी की कीमत 237 रूपये है, जबकि भारत में यह बहुत कम दाम में मिलती है. वहीं एक अदरक के पीस की कीमत 177 रूपये है. इसके साथ ही आलू 78 रूपये और गाजर 66 रूपये प्रति पीस है. दूध की बात करें तो, कनाडा में 4 लीटर दूध का पैकेट लगभग 396 रूपये का है. दही और ब्रेड जैसी चीजें भी भारत की तुलना में वहां बहुत ज्यादा महंगी हैं.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया
इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "हमारे यहां तो सब्जी वाला धनिया जबरदस्ती भी दे देता है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- मैम सब्जी मॉल से लोगी तो मॉल वाले अपना खर्चा निकालेंगे. सब्जी रोड साइड से या ठेले से लो इंडियन वाले रेट में मिल जाएगा. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि डॉलर कमा हो और खर्च भी डॉलर में कर रहे हो तो फिर रुपये में क्यों गिन रहे हो.

About the Author
author img
ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Grocery prices in CanadaViral Video

Trending news

1947 से 5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! कौन था वो योद्धा जिससे थर्रा गई
Independence Day
1947 से 5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! कौन था वो योद्धा जिससे थर्रा गई
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
KN Rajanna
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
Supreme Court
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
bengaluru news
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
15 August 1947 History
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
Kishtwar
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
Dadra and Nagar Haveli
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
Rahul Gandhi
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
Maharashtra
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
आज की ताजा खबर LIVE: यूक्रेनी राष्ट्रपति ने PM मोदी से फोन पर बात की, ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से पहले क्या बोले जेलेंस्की?
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: यूक्रेनी राष्ट्रपति ने PM मोदी से फोन पर बात की, ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से पहले क्या बोले जेलेंस्की?
;