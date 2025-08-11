मुफ्त में मिलने वाला धनिया ₹90 का, ₹237 की गोभी... यहां ग्रॉसरी की कीमतें देखकर भारतीयों के उड़े होश, वीडियो वायरल

Grocery prices in Canada: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने खासकर विदेश में रह रहे भारतीयों का ध्यान खींचा है. दरअसल इस वीडियो में एक भारतीय महिला कनाडा के एक सुपरमार्केट में किराने के सामान की कीमतें दिखा रही है और उनकी तुलना भारत में मिलने वाली कीमतों से कर रही है. यह वीडियो बताता है कि भारत से बाहर रहना कितना महंगा हो सकता है, खासकर रोजमर्रा की चीजों के लिए तो यहां काफी महंगाई है.

इस देश में महंगी सब्जियां

महंगाई तो कई देशों में है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कनाडा में रोजमर्रा की चीजें के बारे में बताया गया है. वायरल वीडियो में एक भारतीय लड़की ने भारतीय घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कई चीजों की कीमतों की तुलना की है. इन चीजों में धनिया, फूलगोभी, अदरक, गाजर, आम और आलू जैसी सब्जियां और फल शामिल हैं. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात धनिये की कीमत थी. महिला ने बताया कि कनाडा में धनिये की एक छोटी सी गड्डी 90 रूपये की मिल रही है, जबकि भारत में यह अक्सर दुकानदार मुफ्त में दे देते हैं.

इसी तरह कुछ और चीजों की कीमतों को भी देखें तो ये भी काफी चौंकाने वाली हैं. वीडियो के अनुसार कनाडा में एक फूलगोभी की कीमत 237 रूपये है, जबकि भारत में यह बहुत कम दाम में मिलती है. वहीं एक अदरक के पीस की कीमत 177 रूपये है. इसके साथ ही आलू 78 रूपये और गाजर 66 रूपये प्रति पीस है. दूध की बात करें तो, कनाडा में 4 लीटर दूध का पैकेट लगभग 396 रूपये का है. दही और ब्रेड जैसी चीजें भी भारत की तुलना में वहां बहुत ज्यादा महंगी हैं.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "हमारे यहां तो सब्जी वाला धनिया जबरदस्ती भी दे देता है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- मैम सब्जी मॉल से लोगी तो मॉल वाले अपना खर्चा निकालेंगे. सब्जी रोड साइड से या ठेले से लो इंडियन वाले रेट में मिल जाएगा. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि डॉलर कमा हो और खर्च भी डॉलर में कर रहे हो तो फिर रुपये में क्यों गिन रहे हो.