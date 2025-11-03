भारत का वो रहस्यमय रेल ट्रैक, जहां मिलती हैं 4 दिशाओं की ट्रेनें! टक्कर क्यों नहीं होती? सिर्फ 1% लोग जानते हैं इसका असली कारण!

Diamond crossing Nagpur: भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है, जो रोजाना करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है. रेलवे नेटवर्क में कई तरह के ट्रैक क्रॉसिंग होते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है, जिसे रेलवे इंजीनियरिंग का अजूबा माना जाता है. दरअसल यह महाराष्ट्र के नागपुर का 'डायमंड क्रॉसिंग'है, जो भारत का एकमात्र ऐसा क्रॉसिंग है, जहां चार अलग-अलग दिशाओं से ट्रेनें एक-दूसरे को काटती हैं, लेकिन फिर भी उनमें कभी टक्कर नहीं होती.

क्या है यह 'डायमंड क्रॉसिंग'?

नागपुर रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जंक्शनों में से एक है. यहां देश के चार प्रमुख रेल मार्ग, मुंबई-हावड़ा, दिल्ली-चेन्नई, काजीपेट-नागपुर, और नागपुर-इटारसी रूट, इस तरह एक-दूसरे को काटते हैं कि ऊपर से देखने पर पटरियों का आकार हीरे जैसा दिखाई देता है. इसी वजह से इसे 'डायमंड क्रॉसिंग' कहा जाता है. यह रेलवे क्रॉसिंग अपनी खास बनावट के कारण रेलवे इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है.

टक्कर क्यों नहीं होती?

जब चारों दिशाओं से राजधानी, दुरंतो और सुपरफास्ट जैसी सैंकड़ों ट्रेनें यहां से गुजरती हैं तो यह सवाल उठना लाज़मी है कि टक्कर क्यों नहीं होती है. हालांकि इसका पूरा श्रेय आधुनिक तकनीक और बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट को जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरलॉकिंग सिस्टम (Interlocking System)

यहां पर इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है. यह सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि एक समय में केवल एक ट्रेन को ही क्रॉसिंग पॉइंट पार करने की अनुमति मिले.

ऑटोमैटिक सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी (Automatic Signaling Technology)

यहां का ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम बहुत एडवांस है. जैसे ही एक ट्रेन डायमंड क्रॉसिंग से गुजरती है, यह तुरंत अपने आप अगले ट्रैक के लिए सिग्नल को एक्टिव कर देता है. यह तकनीक ट्रेन की स्पीड, दिशा और समय के आधार पर सिग्नल देती है.

सतर्क निगरानी

रेलवे कर्मचारी और सिग्नल ऑपरेटर लगातार ट्रेनों की मूवमेंट पर नजर रखते हैं, जिससे हर सफर सुरक्षित रहे. यह क्रॉसिंग भारतीय रेलवे की तकनीकी क्षमता का प्रतीक है, जो दिखाता है कि सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बीच कितना बेहतरीन संतुलन बनाया गया है.