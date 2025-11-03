Advertisement
trendingNow12986863
Hindi Newsजरा हटके

भारत का वो रहस्यमय रेल ट्रैक, जहां मिलती हैं 4 दिशाओं की ट्रेनें! टक्कर क्यों नहीं होती? सिर्फ 1% लोग जानते हैं इसका असली कारण!

Indian railway diamond crossing: नागपुर का 'डायमंड क्रॉसिंग' भारतीय रेलवे की एक अनूठी पहचान है. यह भारत का एकमात्र ऐसा रेल क्रॉसिंग है जहां चार प्रमुख दिशाओं (जैसे दिल्ली-चेन्नई, मुंबई-हावड़ा) से ट्रेनें आकर एक-दूसरे को हीरे के आकार में काटती हैं. बावजूद इसके, यहां कभी कोई टक्कर नहीं होती. इसका श्रेय इंटरलॉकिंग और ऑटोमैटिक सिग्नलिंग तकनीक को जाता है, जो सुरक्षा को हर हाल में सुनिश्चित करती है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 03, 2025, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का वो रहस्यमय रेल ट्रैक, जहां मिलती हैं 4 दिशाओं की ट्रेनें! टक्कर क्यों नहीं होती? सिर्फ 1% लोग जानते हैं इसका असली कारण!

Diamond crossing Nagpur: भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है, जो रोजाना करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है. रेलवे नेटवर्क में कई तरह के ट्रैक क्रॉसिंग होते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है, जिसे रेलवे इंजीनियरिंग का अजूबा माना जाता है. दरअसल यह महाराष्ट्र के नागपुर का 'डायमंड क्रॉसिंग'है, जो भारत का एकमात्र ऐसा क्रॉसिंग है, जहां चार अलग-अलग दिशाओं से ट्रेनें एक-दूसरे को काटती हैं, लेकिन फिर भी उनमें कभी टक्कर नहीं होती.

क्या है यह 'डायमंड क्रॉसिंग'?
नागपुर रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जंक्शनों में से एक है. यहां देश के चार प्रमुख रेल मार्ग, मुंबई-हावड़ा, दिल्ली-चेन्नई, काजीपेट-नागपुर, और नागपुर-इटारसी रूट, इस तरह एक-दूसरे को काटते हैं कि ऊपर से देखने पर पटरियों का आकार हीरे जैसा दिखाई देता है. इसी वजह से इसे 'डायमंड क्रॉसिंग' कहा जाता है. यह रेलवे क्रॉसिंग अपनी खास बनावट के कारण रेलवे इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है.

टक्कर क्यों नहीं होती?
जब चारों दिशाओं से राजधानी, दुरंतो और सुपरफास्ट जैसी सैंकड़ों ट्रेनें यहां से गुजरती हैं तो यह सवाल उठना लाज़मी है कि टक्कर क्यों नहीं होती है. हालांकि इसका पूरा श्रेय आधुनिक तकनीक और बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट को जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरलॉकिंग सिस्टम (Interlocking System)
यहां पर इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है. यह सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि एक समय में केवल एक ट्रेन को ही क्रॉसिंग पॉइंट पार करने की अनुमति मिले.

ऑटोमैटिक सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी (Automatic Signaling Technology)
यहां का ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम बहुत एडवांस है. जैसे ही एक ट्रेन डायमंड क्रॉसिंग से गुजरती है, यह तुरंत अपने आप अगले ट्रैक के लिए सिग्नल को एक्टिव कर देता है. यह तकनीक ट्रेन की स्पीड, दिशा और समय के आधार पर सिग्नल देती है.

सतर्क निगरानी
रेलवे कर्मचारी और सिग्नल ऑपरेटर लगातार ट्रेनों की मूवमेंट पर नजर रखते हैं, जिससे हर सफर सुरक्षित रहे. यह क्रॉसिंग भारतीय रेलवे की तकनीकी क्षमता का प्रतीक है, जो दिखाता है कि सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बीच कितना बेहतरीन संतुलन बनाया गया है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

diamond crossing nagpurIndian railway diamond crossing

Trending news

जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
IHPL
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
Nuclear Test
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
Kerala
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
ahmedabad plane crash
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
Ban on Pornography
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
Jammu Kashmir
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
uddhav thackeray
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
air pollution
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
hideouts
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त