पानी मांगने गया था मुसाफिर, पर एयर होस्टेस ने जो किया उसे देख दंग रह गई दुनिया! सीक्रेट बातचीत का Video वायरल

पानी मांगने गया था मुसाफिर, पर एयर होस्टेस ने जो किया उसे देख दंग रह गई दुनिया! सीक्रेट बातचीत का Video वायरल

IndiGo Air Hostess Kindness Video: इंडिगो की एयर होस्टेस ने फ्लाइट में एक अनजान यात्री के साथ अपना खाना शेयर किया और यह छोटा सा पल इंटरनेट पर इंसानियत और अपनापन की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 23, 2026, 10:31 AM IST
पानी मांगने गया था मुसाफिर, पर एयर होस्टेस ने जो किया उसे देख दंग रह गई दुनिया! सीक्रेट बातचीत का Video वायरल

IndiGo Air Hostess Viral Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में इंडिगो की एक एयर होस्टेस फ्लाइट के अंदर अपना डिनर कर रही होती है, तभी एक यात्री पानी मांगने आता है. इसी छोटी सी बातचीत से दोनों के बीच दिल से दिल का रिश्ता बन जाता है. कैमरे में कैद यह पल लोगों को इसलिए छू रहा है क्योंकि यह दिखाता है कि भीड़ भरी दुनिया में भी अपनापन जिंदा है.

एयर होस्टेस ने क्या किया?

जब बातचीत आगे बढ़ी तो एयर होस्टेस ने बिना किसी झिझक के अपना खाना उस यात्री के साथ शेयर कर लिया. मुस्कुराते हुए यात्री ने वह खाना स्वीकार किया और दोनों साथ बैठकर खाने लगे. आसमान में हजारों फीट ऊपर बैठकर दो अजनबी एक दूसरे के साथ हंसते-बातें करते नजर आए. एयर होस्टेस ने वीडियो के साथ लिखा कि वह सिर्फ अपना डिनर कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक कहानी चलकर उसके पास आएगी. उसने कहा कि बादलों के ऊपर एक अजनबी परिवार जैसा बन गया और बिना किसी औपचारिकता के उन्होंने जिंदगी, काम और सफर पर बातें कीं.

लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जबरदस्त प्यार मिला. कई लोगों ने कहा कि सिर्फ फ्लाइट क्रू ही इस भावना को समझ सकता है. किसी ने लिखा कि इतनी गर्मजोशी और अपनापन देखना बेहद दुर्लभ है और यही दुनिया को खूबसूरत बनाता है. कई यूज़र्स ने लिखा कि ऐसे पल उन्हें फिर से इंसानियत पर यकीन दिलाते हैं. बिना लालच और बिना किसी स्वार्थ के किया गया यह छोटा सा काम लोगों को भावुक कर गया. यह दिखाता है कि आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Thangtap (@19_square)

 

यात्री की प्रतिक्रिया क्यों चर्चा में है?

कुछ लोगों ने उस यात्री के चेहरे के भावों की तारीफ की, जो पहले हैरान, फिर खुश और आखिर में भावुक नजर आया. उसके रिएक्शन ने इस पूरे पल को और भी खास बना दिया और वीडियो की भावनात्मक ताकत बढ़ा दी. वीडियो वायरल होने के बाद एयर होस्टेस ने कमेंट सेक्शन में सभी को धन्यवाद दिया. उसने लिखा कि लोगों का प्यार और दयालुता उसके लिए बहुत मायने रखती है और यही इस पल की असली जीत है.

यह छोटा सा वीडियो दिखलाता है कि कभी-कभी एक साधारण सा खाना बांटना भी किसी की जिंदगी में बड़ी खुशी ला सकता है. आसमान के बीच यह मुलाकात हमें याद दिलाती है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बस थोड़ा सा दिल चाहिए.

