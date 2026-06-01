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फ्लाइट में रोने लगी बुजुर्ग महिला, फिर इंडिगो की इस 'परी' ने जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया

सोशल मीडिया पर अक्सर फ्लाइट्स के अंदर लड़ाई-झगड़े और क्लेश के वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 01, 2026, 01:25 PM IST
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फ्लाइट में रोने लगी बुजुर्ग महिला, फिर इंडिगो की इस 'परी' ने जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया

Indigo Cabin Crew Viral Video: लोग अक्सर केबिन क्रू को सिर्फ 'नौकर' या 'सर्वेंट' समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन इंडिगो की एक एयरहोस्टेस ने बीच आसमान में जो किया, उसने साबित कर दिया कि ये क्रू मेंबर्स आसमान के फरिश्ते होते हैं. ड्यूटी से परे जाकर किए गए इस काम की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है.

खाना छोड़कर मदद के लिए बढ़े हाथ

यह भावुक कर देने वाली घटना इंडिगो की एक फ्लाइट में हुई. फ्लाइट में मौजूद एक केबिन क्रू मेंबर ने अपना एक बेहद निजी और दिल छू लेने वाला अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उसने बताया कि वह फ्लाइट के दौरान अपना खाना खाने बैठी ही थी कि तभी सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग महिला आकर बैठ गईं. शुरुआत में एयरहोस्टेस को लगा कि वह कुछ देर आराम करने आई हैं. लेकिन जल्द ही उसने नोटिस किया कि महिला दर्द से परेशान थीं और अपने घुटनों और पिंडलियों को बार-बार दबा रही थीं.

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भाषा अलग थी पर भावनाएं एक थीं

बुजुर्ग महिला का दर्द देखकर एयरहोस्टेस से रहा नहीं गया. उसने अपना खाना वहीं छोड़ दिया और महिला के पास जाकर पूछा कि क्या वह उनकी मदद कर सकती है. इसके बाद वह नीचे बैठ गई और महिला के पैरों की मालिश करने लगी. मालिश मिलते ही बुजुर्ग महिला के चेहरे पर जो राहत दिखी, वह अनमोल थी. दोनों की भाषाएं अलग थीं, महिला तमिल बोल रही थी और एयरहोस्टेस को तमिल नहीं आती थी. लेकिन दिल की भाषा को किसी शब्दों की जरूरत नहीं होती.

'नांदरी' और 'मा' कहकर चूमे हाथ

राहत मिलने पर बुजुर्ग महिला इतनी भावुक हो गईं कि उन्होंने एयरहोस्टेस के हाथों को चूम लिया. उन्होंने क्रू मेंबर के सिर को अपने दोनों हाथों में थामकर आशीर्वाद दिया. एयरहोस्टेस ने बताया कि उसे तमिल के सिर्फ दो शब्द समझ आए- 'नांदरी' और 'मा'. तमिल में इसका मतलब 'धन्यवाद' और 'बच्ची' होता है. हालांकि वह पूरी बात नहीं समझ पाई, लेकिन बुजुर्ग महिला की आंखों में छिपा प्यार और दुआएं उसके दिल तक पहुंच गईं.

सोशल मीडिया पर 'सास-बहू' का एंगल

इस वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई है. लोग इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "यही काम अगर सास करने को बोल दे तो तगड़ा क्लेश हो जाना है, वैसे आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "आंटी बहुत प्यारी लग रही हैं, शायद केबिन क्रू ने अपनी मर्जी से उनकी सेवा की क्योंकि वह उन्हें अपनी मां या मौसी की तरह मान रही थीं."

इस खूबसूरत वीडियो के बीच कुछ लोगों ने कड़वी सच्चाई भी सामने रखी. एक यूजर ने बेहद निराश होकर लिखा, "इतना प्यार और परवाह दिखाने के बाद भी कुछ इंडियन्स कहेंगे कि 'केबिन क्रू तो नौकर होते हैं' भारतीय पब्लिक का यह रवैया बेहद खराब है. आपको कभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, ये लोग इस प्यार के हकदार नहीं हैं."

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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