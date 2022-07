Indigo cute fee: Indigo ने हवाई यात्री से वसूला Cute चार्ज, जानें इंटरनेट पर क्यों वायरल हुआ ये ट्वीट

Indigo cute fee: एयरलाइन कंपनी इंडिगो की यात्रा करने वाले एक मुसाफिर ने हाल में कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया जो जमकर वायरल हो रहा है. अब लोग इसका मतलब भी समझना चाह रहे हैं और जो इससे वाकिफ हैं वह पोस्ट पर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. इंडिगो यात्री ने अपनी फ्लाइट टिकट की डिटेल का स्क्रीनशॉट लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें टिकट की कीमत को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर दिखाया गया है. लेकिन इसमें एक चार्ज ऐसा था जो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

क्यूट चार्ज ने खींचा यूजर्स का ध्यान

यात्री ने अपने टिकट किराए की डिटेल ट्विटर पर यूजर्स के साथ शेयर की थी जिसने लोगों का ध्यान खींचा है. इस टिकट में सीट फीस, सुविधा फीस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस और कस्टमर डेवलेपमेंट फीस के अलावा, शांतनु नाम के यात्री ने इंडिगो की ओर से लिए जा रहे क्यूट चार्ज का भी जिक्र किया है. अब टिकट पर लिखा यही Cute चार्ज लोगों की समझ में नहीं आ रहा है.

I know I’m getting cuter with age but never thought ⁦@IndiGo6E⁩ would start charging me for it. pic.twitter.com/L7p9I3VfKX

— Shantanu (@shantanub) July 10, 2022