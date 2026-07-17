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टाई भूल गया था, तो पैर छूने को कहा... IndiGo के पूर्व कर्मचारी का बड़ा दावा; वीडियो वायरल होने पर कंपनी ने दिया जवाब

इंडिगो के एक पूर्व कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कर्मचारी ने दावा किया है कि ड्यूटी के दौरान टाई न पहनने पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसे अपनी सुपरवाइजर के पैर छूकर माफी मांगने के लिए कहा. उसने इसे अपमानजनक बताते हुए नौकरी छोड़ दी. वहीं, इंडिगो ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि कंपनी की जांच में ऐसे किसी आरोप की पुष्टि नहीं हुई.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 17, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:26 AM IST
टाई भूल गया था, तो पैर छूने को कहा... IndiGo के पूर्व कर्मचारी का बड़ा दावा; वीडियो वायरल होने पर कंपनी ने दिया जवाब
Image Credit: Image credit: instagram/@platesoffflavour

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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