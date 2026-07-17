/टाई भूल गया था, तो पैर छूने को कहा... IndiGo के पूर्व कर्मचारी का बड़ा दावा; वीडियो वायरल होने पर कंपनी ने दिया जवाब

कई लोग एयरलाइन इंडस्ट्री में नौकरी करना अपने करियर का सपना मानते हैं. लेकिन इंडिगो के एक पूर्व कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर अपनी ड्रीम जॉब का ऐसा अनुभव शेयर किया, जिसने लोगों के बीच बड़ी बहस छेड़ दी. उसका आरोप है कि ड्यूटी के दौरान टाई न पहनने पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसे अपनी सुपरवाइजर के पैर छूकर माफी मांगने के लिए कहा. जिसके बाद उसने इसे अपमानजनक बताते हुए नौकरी छोड़ दी.
IndiGo के पूर्व कर्मचारी मोहम्मद जमशीद वाई ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी 'ड्रीम जॉब' इसलिए छोड़ दी, क्योंकि वहां पर उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, जिसे वह अपना अपमान मानते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. हालांकि, इंडिगो ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद करार दिया है.
जमशीद के अनुसार, यह घटना बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर हुई थी, जहां वह ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे. उन्होंने बताया कि उस दिन एयरपोर्ट पर नियमित साप्ताहिक निरीक्षण चल रहा था. इसी दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी की नजर इस बात पर पड़ी कि उन्होंने यूनिफॉर्म के साथ टाई नहीं पहनी थी. जमशीद ने माना कि वह गलती से टाई पहनना भूल गए थे. उन्होंने वहीं माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी.
पूर्व कर्मचारी का दावा है कि इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी ने उनकी सुपरवाइजर को बुलाया और पूछा कि बिना पूरी यूनिफॉर्म के उन्हें टर्मिनल में आने की अनुमति कैसे दी गई. उनके मुताबिक, सुपरवाइजर ने भी इस बात के लिए माफी मांगी. इसके बाद उनसे कहा गया कि वह भी अपनी सुपरवाइजर से माफी मांगें. उन्होंने बिना किसी विरोध के ऐसा कर दिया.
जमशीद का आरोप है कि माफी मांगने के बाद उन्हें अपनी सुपरवाइजर के पैर छूने के लिए कहा गया. उन्होंने कहा कि यह बात उन्हें बेहद अपमानजनक लगी. वीडियो में उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे याद है, मुझे अपनी सुपरवाइजर के पैर छूने के लिए कहा गया. जमशीद ने कहा कि मुझे यह इस प्रोफेशन के लिए बेहद अपमानजनक और गरिमा के खिलाफ लगा. इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया. उनके अनुसार, इनकार करने के बाद उन्हें टर्मिनल छोड़कर बाहर जाने के लिए कहा गया.
जमशीद ने बताया कि पहले से तय छुट्टी पूरी करके जब वह वापस लौटे तो कई साथ काम करने वालों ने उनसे इस घटना का जिक्र किया. उन्हें तब एहसास हुआ कि ऑफिस में यह मामला काफी लोगों तक पहुंच चुका है. इसके बाद उन्होंने इंडिगो के एथिक्स एंड कंप्लायंस सिस्टम के जरिए फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई. उनका कहना है कि कंपनी ने मामले की जांच भी की.
पूर्व कर्मचारी का कहना है कि जांच के बाद भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह पहले की तरह उसी माहौल में काम कर पाएंगे. इसी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया. उन्होंने अपने सार्वजनिक बयान में कहा कि वह इंडिगो में मिले अवसरों के लिए आभारी हैं, लेकिन उनका मानना है कि किसी भी कर्मचारी के साथ उसके पद की परवाह किए बिना सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार होना चाहिए.
वीडियो वायरल होने के बाद इंडिगो ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. कंपनी ने कहा कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई कहानी एकतरफा है और उसमें पूरे घटनाक्रम को सही तरीके से पेश नहीं किया गया है. इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और कंपनी की आंतरिक जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे इन दावों की पुष्टि हो सके.
इंडिगो ने यह भी कहा कि संबंधित कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कई बार प्रोफेशनल अनुशासन और प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे सामने आए थे. कंपनी के अनुसार, बिना अनुमति अनुपस्थित रहने जैसी घटनाओं को लेकर उन्हें पहले भी काउंसलिंग दी गई थी और सुधार के कई अवसर भी दिए गए थे. बयान में कहा गया कि इंडिगो हमेशा सुरक्षित, सम्मानजनक और प्रोफेशनल कार्यस्थल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रही है. कंपनी ने यह भी दोहराया कि कर्मचारियों की हर शिकायत को तय प्रक्रिया के तहत गंभीरता से जांचा जाता है.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय देखने को मिली. कुछ लोगों ने पूर्व कर्मचारी के दावे पर चिंता जताई और कहा कि किसी भी कार्यस्थल पर सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए. वहीं, कुछ यूजर्स का कहना था कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आने से पहले किसी एक पक्ष के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने भी आरोपों से इनकार किया है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.