डेडबॉडी वाले ताबूत पर एयरलाइन्स ने लगा दिया हाथी का स्टीकर, लिखा- बहुत ज्यादा ही हैवी है! मचा बवाल

IndiGo Coffin Tag: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक ताबूत पर एक्सट्रीम हैवी यानी बहुत ही ज्यादा भारी लिखा हुआ टैग और हाथी का स्टीकर लगा था. दावा किया गया कि यह ताबूत इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट से दिल्ली से पटना ले जाया जा रहा था. फोटो देखते ही इंटरनेट पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या यह मृत व्यक्ति के प्रति असम्मान है या सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया?

यूज़र ने क्या लिखा और कैसे शुरू हुआ विवाद?

यह तस्वीर एक्स (पहले ट्विटर) पर एक यूज़र हिराव ने शेयर की थी. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “यह शायद छोटी बात लगे, लेकिन @IndiGo6E, इंसानी अवशेषों के शिपमेंट पर ‘Extreme Heavy’ और हाथी का स्टीकर लगाना थोड़ा असंवेदनशील लगता है. कृपया इसे बदलें.” पोस्ट में यह भी बताया गया कि वीडियो एक एजेंसी ने शेयर किया था जो मानव अवशेष ट्रांसपोर्ट करती है.

लोगों ने क्यों कहा ‘असम्मानजनक’?

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि यह दिवंगत आत्मा की प्राइवेसी का उल्लंघन है. कुछ ने लिखा कि ताबूत को किसी कार्गो की तरह ट्रीट करना अनुचित है. दूसरी ओर कई लोगों ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक मानक प्रक्रिया है ताकि लोडिंग स्टाफ सावधानी से वजन संभाल सके.

Might sound silly but @IndiGo6E, for Human Remain cargo shipment. You might want to change the “Extreme Heavy” sticker with an elephant on it. Just for the respect of the one who has departed This video has surfaced over Instagram by an agency involved in transporting human… pic.twitter.com/ekgYA1TMPh — Hirav (@hiravaero) October 5, 2025

क्या कहा एयरलाइन और उसके कर्मचारियों ने?

जब एक न्यूज चैनल ने इंडिगो से संपर्क किया, तो एयरलाइन के एक सोर्स ने कहा, “इस तरह के स्टीकर मजदूरों की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं ताकि उन्हें आसानी से समझ में आए कि सामान भारी है. हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था.” साथ ही इंडिगो ने कहा कि वह इस मामले को आंतरिक रूप से रिव्यू करेगी. कई यूजर्स ने बताया कि मानव अवशेषों की शिपमेंट में लेबलिंग और सिंबल लगाना दुनिया भर में सामान्य प्रथा है. एक यूजर ने लिखा, “सभी मजदूर अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, इसलिए सिम्बल्स (जैसे हाथी या वजन के निशान) मदद करते हैं ताकि वे सावधानी बरतें.”

