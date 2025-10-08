Advertisement
डेडबॉडी वाले ताबूत पर एयरलाइन्स ने लगा दिया हाथी का स्टीकर, लिखा- बहुत ज्यादा ही हैवी है! मचा बवाल

IndiGo Coffin Controversy: इंडिगो फ्लाइट में एक ताबूत पर एक्सट्रीम हेवी टैग और हाथी के स्टीकर ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया. एयरलाइन ने सफाई दी कि किसी की भावना आहत करने का इरादा नहीं था. जानिए पूरा मामला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:02 AM IST
डेडबॉडी वाले ताबूत पर एयरलाइन्स ने लगा दिया हाथी का स्टीकर, लिखा- बहुत ज्यादा ही हैवी है! मचा बवाल

IndiGo Coffin Tag: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक ताबूत पर एक्सट्रीम हैवी यानी बहुत ही ज्यादा भारी लिखा हुआ टैग और हाथी का स्टीकर लगा था. दावा किया गया कि यह ताबूत इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट से दिल्ली से पटना ले जाया जा रहा था. फोटो देखते ही इंटरनेट पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या यह मृत व्यक्ति के प्रति असम्मान है या सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया?

यूज़र ने क्या लिखा और कैसे शुरू हुआ विवाद?

यह तस्वीर एक्स (पहले ट्विटर) पर एक यूज़र हिराव ने शेयर की थी. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “यह शायद छोटी बात लगे, लेकिन @IndiGo6E, इंसानी अवशेषों के शिपमेंट पर ‘Extreme Heavy’ और हाथी का स्टीकर लगाना थोड़ा असंवेदनशील लगता है. कृपया इसे बदलें.” पोस्ट में यह भी बताया गया कि वीडियो एक एजेंसी ने शेयर किया था जो मानव अवशेष ट्रांसपोर्ट करती है.

यह भी पढ़ें: बॉस से परेशान लोगों के लिए महिला का चौंकाने वाला टोटका, लोग बोले- अब HR की नहीं, हेमा दीदी की सुनेंगे... 

लोगों ने क्यों कहा ‘असम्मानजनक’?

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि यह दिवंगत आत्मा की प्राइवेसी का उल्लंघन है. कुछ ने लिखा कि ताबूत को किसी कार्गो की तरह ट्रीट करना अनुचित है. दूसरी ओर कई लोगों ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक मानक प्रक्रिया है ताकि लोडिंग स्टाफ सावधानी से वजन संभाल सके.

 

 

यह भी पढ़ें: दूध से नहाया बेटा, मां संग काटा ‘हैप्पी डिवोर्स्ड’ का केक, सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही मचा बवाल

क्या कहा एयरलाइन और उसके कर्मचारियों ने?

जब एक न्यूज चैनल ने इंडिगो से संपर्क किया, तो एयरलाइन के एक सोर्स ने कहा, “इस तरह के स्टीकर मजदूरों की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं ताकि उन्हें आसानी से समझ में आए कि सामान भारी है. हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था.” साथ ही इंडिगो ने कहा कि वह इस मामले को आंतरिक रूप से रिव्यू करेगी. कई यूजर्स ने बताया कि मानव अवशेषों की शिपमेंट में लेबलिंग और सिंबल लगाना दुनिया भर में सामान्य प्रथा है. एक यूजर ने लिखा, “सभी मजदूर अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, इसलिए सिम्बल्स (जैसे हाथी या वजन के निशान) मदद करते हैं ताकि वे सावधानी बरतें.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

