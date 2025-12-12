बेटे का एग्जाम न छूटे, पिता ने फ्लाइट छोड़ 800 KM नॉनस्टॉप ड्राइव करके पहुंचाया स्कूल! हर कोई कर रहा सैल्यूट

Advertisement
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने के बाद रोहतक के एक पिता ने अपने बेटे को समय पर परीक्षा दिलाने के लिए रातभर में 800 किलोमीटर की ड्राइव पूरी की. जानिए कैसे एक मजबूर पिता ने हालातों के बावजूद बेटे का भविष्य बचाया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 12, 2025, 01:07 PM IST
Inspiring Story: इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन विवाद में जहां कई पैसेंजर्स की प्लानिंग बिगड़ गईं, वहीं हरियाणा के रोहतक जिले के मयना गांव के पंघाल परिवार के लिए यह घटना किसी बड़े संकट की तरह सामने आई. राजनारायण पंघाल के बेटे आशीष चौधरी पंघाल को इंदौर में 12वीं के प्री-बोर्ड एग्जाम में शामिल होना था, लेकिन अचानक फ्लाइट रद्द होने की खबर सुनकर सब कुछ उलझ गया.

आशीष की पढ़ाई और इंदौर जाने की क्या थी तैयारी?

17 वर्षीय आशीष इंदौर के एक कॉलेज में पढ़ते हैं और वह एक शूटर भी हैं. वह छुट्टियों में घर आए थे और 8 दिसंबर से उसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं. इसके अलावा 6 दिसंबर की शाम उसे कॉलेज में सम्मानित भी किया जाना था. इसी कार्यक्रम के लिए उसकी दिल्ली से इंदौर की फ्लाइट पहले से बुक थी और पिता उसे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे. एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें पता चला कि इंदौर की इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई है. इसका मतलब था कि आशीष न सिर्फ सम्मान समारोह मिस कर देगा बल्कि 8 दिसंबर से शुरू होने वाले प्री-बोर्ड एग्जाम से भी चूक सकता है. थोड़े समय में ट्रेन में कन्फर्म सीट मिलना भी लगभग नामुमकिन था. ऐसे में परिवार की चिंता और बढ़ गई.

क्या पिता ने तुरंत सफर का फैसला किया?

राजनारायण बताते हैं कि उन्होंने एक पल भी देर नहीं की. फ्लाइट रद्द होने और ट्रेन में सीट न मिलने के बावजूद उन्होंने तय किया कि किसी भी हालत में बेटे को समय पर इंदौर पहुंचाना है. दिल्ली से इंदौर की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है और इसे रातभर में कवर करना किसी चुनौती से कम नहीं था. बिना रुके और बिना थके राजनारायण ने कार इंदौर की ओर दौड़ा दी. मौसम, ट्रैफिक और थकान सभी मुश्किलें रास्ते में थीं, लेकिन पिता का संकल्प उससे बड़ा था. आखिरकार सुबह होते-होते वे इंदौर पहुंच गए और आशीष को समय पर कॉलेज छोड़ सके ताकि उसकी परीक्षा न छूटे.

क्या आखिर में पिता का संघर्ष सफल हुआ?

राजनारायण पंघाल ने बताया कि उनकी रातभर की ड्राइव सफल रही और आशीष समय पर परीक्षा देने पहुंच गया. पिता की यह जद्दोजहद सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है, जहां लोग एक जिम्मेदार पिता के इस समर्पण को सलाम कर रहे हैं.

