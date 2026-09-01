/प्लेन है या ट्रेन का डिब्बा! फ्लाइट में परिवार ने निकाली थेपला-ढोकला की थाली; Video देख छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया. एक तरफ कुछ लोगों ने कहा कि घर का खाना साथ लेकर चलना गलत नहीं है. दूसरी तरफ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या प्लेन के अंदर इतने लोगों के लिए खाना निकालकर परोसना सही तरीका है. एक यूजर ने लिखा कि एक सैंडविच या चिप्स का पैकेट समझ में आता है, लेकिन यहां तो पूरा बुफे खोल दिया गया. एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया कि घरेलू उड़ानों की यात्रा आम तौर पर बहुत लंबी नहीं होती, तो आखिर प्लेन के अंदर इतनी बड़ी दावत की जरूरत क्यों पड़ी. कुछ लोगों ने खाने की गंध को लेकर भी चिंता जताई. प्लेन का केबिन बंद होता है और अगर किसी यात्री को किसी खास खाने की गंध पसंद न हो या उससे परेशानी हो, तो उसके लिए पूरी यात्रा मुश्किल हो सकती है.