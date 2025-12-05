Advertisement
trendingNow13029656
Hindi Newsजरा हटके

मम्मी की कसम खाओ... Indigo हाय-हाय... पैसेंजर्स ने एयरपोर्ट पर खूब मचाया बवंडर! आ रहे ऐसे चौंकाने वाले Videos

Indigo Flight Status Today: पुणे एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट के तीन घंटे लेट होने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया. वायरल वीडियो में पैसेंजर स्टाफ पर गुस्सा निकालते और जवाब मांगते दिखे. पूरी खबर सवाल-जवाब फॉर्मेट में पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 05, 2025, 09:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मम्मी की कसम खाओ... Indigo हाय-हाय... पैसेंजर्स ने एयरपोर्ट पर खूब मचाया बवंडर! आ रहे ऐसे चौंकाने वाले Videos

Why Indigo Flights Are Getting Cancelled: पुणे एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें Indigo एयरलाइन की फ्लाइट लेट होने पर यात्री गुस्से से भरे दिखाई देते हैं. कई पैसेंजर्स बोर्डिंग गेट के पास जमा होकर स्टाफ से जवाब मांगते नजर आए. वीडियो में एक यात्री जोर-जोर से एयरलाइन अधिकारियों को फौरन एक्शन लेने के लिए कह रहा है, जबकि दूसरे लोग भी उसकी बातों का समर्थन करते सुनाई देते हैं. वीडियो के माहौल में साफ देखा जा सकता है कि यात्री देर से परेशान होकर अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहे थे.

तीन घंटे की देरी आखिर हुई क्यों?

रिपोर्ट के मुताबिक Indigo की फ्लाइट 6E 6763 को सुबह 5:05 बजे पुणे से दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी. लेकिन तय समय निकल जाने के बाद भी फ्लाइट को टेकऑफ की अनुमति नहीं मिली. एयरलाइन की ओर से यात्रियों को समय पर स्पष्ट जानकारी न मिलने से नाराजगी और बढ़ गई. आखिरकार उड़ान 8:17 बजे रवाना हुई, जो लगभग तीन घंटे की भारी देरी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 2 Sloggers (@2sloggers)

 

यह भी पढ़ें: एक्स बॉयफ्रेंड के बेटे संग 'ब्यूटी क्वीन' ने की वो घटिया हरकत, दुश्मन भी न करें! चाहती थी अपना बच्चा; जानें पूरा किस्सा

यात्रियों की नाराजगी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी?

वीडियो में दिख रहा गुस्सा सिर्फ देरी की वजह से नहीं था बल्कि सूचना की कमी ने भी लोगों को परेशान कर दिया. कई यात्रियों का कहना था कि सुबह-सुबह की फ्लाइट पर भरोसा करके वे समय से एयरपोर्ट पहुँचे थे, लेकिन बार-बार सिर्फ इंतजार ही मिला. कुछ यात्री तो स्टाफ से यह भी पूछते दिखे कि इतनी देर से कम-से-कम कोई आधिकारिक जानकारी तो दी जाए.

सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर कैसी प्रतिक्रिया आई?

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. कई यूजर्स ने इसे शेयर करते हुए अपने खुद के फ्लाइट डिले अनुभव भी बताए. कुछ लोगों ने इसे भारत के एयरपोर्ट्स पर बढ़ती देरी की समस्या का उदाहरण बताया, वहीं कुछ ने यात्रियों के गुस्से को जायज़ ठहराया. वीडियो ने ट्रैवल और एविएशन से जुड़े सभी प्लेटफॉर्म्स पर बहस छेड़ दी.

यह भी पढ़ें: 25 लाख की नौकरी छोड़कर क्यों बन गया डिलीवरी बॉय? दोस्त-फैमिली उड़ा रहे मजाक, लेकिन असली कहानी है कुछ और

क्या Indigo ने इस पर कोई बयान दिया है?

एक बयान में इंडिगो ने ग्राहकों से माफी मांगी और कहा कि स्टाफ की कमी से फ्लाइट कैंसिल हुई हैं. यह भी माना कि पिछले दो दिनों में पूरे नेटवर्क में काफी दिक्कत हुई है. एयरलाइन ने शुक्रवार तक और कैंसिलेशन की चेतावनी दी क्योंकि वह ऑपरेशन को स्थिर करने के लिए 'कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट' लागू कर रही है. हाल के दिनों में भारत के कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट डिले के मामले बढ़े हैं. यात्रियों का कहना है कि सबसे ज्यादा दिक्कत सही समय पर अपडेट न मिलने से होती है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOI Bharat (@doibharat)

 

लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं से एयरलाइनें अपनी जानकारी देने की जिम्मेदारी और बेहतर तरीके से निभाएंगी. ये कैंसिलेशन नवंबर में लागू की गई सख्त फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के साथ एडजस्ट करने में एयरलाइन की मुश्किल और एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के लिए अचानक आए सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हुई है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Indigo flightsViral VideoAirportindigo flight status today

Trending news

PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को तक नहीं लगी भनक
putin modi
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को तक नहीं लगी भनक
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
snowfall warning
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
Putin
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
Tamilnadu
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
Putin
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
DNA
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए