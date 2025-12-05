मम्मी की कसम खाओ... Indigo हाय-हाय... पैसेंजर्स ने एयरपोर्ट पर खूब मचाया बवंडर! आ रहे ऐसे चौंकाने वाले Videos

Why Indigo Flights Are Getting Cancelled: पुणे एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें Indigo एयरलाइन की फ्लाइट लेट होने पर यात्री गुस्से से भरे दिखाई देते हैं. कई पैसेंजर्स बोर्डिंग गेट के पास जमा होकर स्टाफ से जवाब मांगते नजर आए. वीडियो में एक यात्री जोर-जोर से एयरलाइन अधिकारियों को फौरन एक्शन लेने के लिए कह रहा है, जबकि दूसरे लोग भी उसकी बातों का समर्थन करते सुनाई देते हैं. वीडियो के माहौल में साफ देखा जा सकता है कि यात्री देर से परेशान होकर अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहे थे.

तीन घंटे की देरी आखिर हुई क्यों?

रिपोर्ट के मुताबिक Indigo की फ्लाइट 6E 6763 को सुबह 5:05 बजे पुणे से दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी. लेकिन तय समय निकल जाने के बाद भी फ्लाइट को टेकऑफ की अनुमति नहीं मिली. एयरलाइन की ओर से यात्रियों को समय पर स्पष्ट जानकारी न मिलने से नाराजगी और बढ़ गई. आखिरकार उड़ान 8:17 बजे रवाना हुई, जो लगभग तीन घंटे की भारी देरी थी.

यात्रियों की नाराजगी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी?

वीडियो में दिख रहा गुस्सा सिर्फ देरी की वजह से नहीं था बल्कि सूचना की कमी ने भी लोगों को परेशान कर दिया. कई यात्रियों का कहना था कि सुबह-सुबह की फ्लाइट पर भरोसा करके वे समय से एयरपोर्ट पहुँचे थे, लेकिन बार-बार सिर्फ इंतजार ही मिला. कुछ यात्री तो स्टाफ से यह भी पूछते दिखे कि इतनी देर से कम-से-कम कोई आधिकारिक जानकारी तो दी जाए.

सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर कैसी प्रतिक्रिया आई?

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. कई यूजर्स ने इसे शेयर करते हुए अपने खुद के फ्लाइट डिले अनुभव भी बताए. कुछ लोगों ने इसे भारत के एयरपोर्ट्स पर बढ़ती देरी की समस्या का उदाहरण बताया, वहीं कुछ ने यात्रियों के गुस्से को जायज़ ठहराया. वीडियो ने ट्रैवल और एविएशन से जुड़े सभी प्लेटफॉर्म्स पर बहस छेड़ दी.

क्या Indigo ने इस पर कोई बयान दिया है?

एक बयान में इंडिगो ने ग्राहकों से माफी मांगी और कहा कि स्टाफ की कमी से फ्लाइट कैंसिल हुई हैं. यह भी माना कि पिछले दो दिनों में पूरे नेटवर्क में काफी दिक्कत हुई है. एयरलाइन ने शुक्रवार तक और कैंसिलेशन की चेतावनी दी क्योंकि वह ऑपरेशन को स्थिर करने के लिए 'कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट' लागू कर रही है. हाल के दिनों में भारत के कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट डिले के मामले बढ़े हैं. यात्रियों का कहना है कि सबसे ज्यादा दिक्कत सही समय पर अपडेट न मिलने से होती है.

लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं से एयरलाइनें अपनी जानकारी देने की जिम्मेदारी और बेहतर तरीके से निभाएंगी. ये कैंसिलेशन नवंबर में लागू की गई सख्त फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के साथ एडजस्ट करने में एयरलाइन की मुश्किल और एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के लिए अचानक आए सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हुई है.