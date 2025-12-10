Advertisement
trendingNow13035961
Hindi Newsजरा हटके

IndiGo अब हर पैसेंजर से ऐसे मांग रहा माफी, लेकिन तरीका है थोड़ा हटके! फिर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

IndiGo Goodie Bag Backlash: इंडिगो ने डिले फ्लाइट और कैंसिलेशन से जूझ रहे यात्रियों को छोटा गुडी बैग देकर मनौवल करने की कोशिश की, लेकिन एक यात्री ने उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IndiGo अब हर पैसेंजर से ऐसे मांग रहा माफी, लेकिन तरीका है थोड़ा हटके! फिर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

IndiGo Flight Cancellations: इंडिगो ने डिले फ्लाइट और कैंसिलेशन से जूझ रहे यात्रियों को छोटा गुडी बैग देकर मनौवल करने की कोशिश की, लेकिन एक यात्री ने उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो में दिखे आइटम- कारमेल पॉपकॉर्न, बेक्ड मेथी मठरी, मिक्स फ्रूट जूस, टिश्यू और एक सैमसंग-ब्रांडेड कार्ड कई लोगों को असंतोष ही दिला गए, क्योंकि यह उन यात्रियों की बड़ी असुविधा के सामने बहुत कम लगा.

यह भी पढ़ें: सिर्फ कस्टमर्स की टिप्स से खरीद ली 10 लाख की कार! जानें कैसे पाई-पाई बचाकर बन गया रईस

क्यों लोगों ने एयरलाइन को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने इंडिगो पर कटाक्ष किए और कहा कि यह माफी नहीं बल्कि इंतजार के दौरान दिया जाने वाला छोटा स्नैक ही है. कुछ ने तो मजाक में पूछा कि क्या एयरलाइन थेरपी खर्च भी देगी. कईयों ने बताया कि उन्हें तो पूछने पर भी केवल ठंडा ड्रिंक मिला, जिससे कराहत और बढ़ गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी घटना के चलते सरकार ने एयरलाइन से अपनी योजनाबद्ध उड़ानों में 5% कटौती करने को कहा. खबरों में यह भी कहा गया कि 9 दिसंबर को अकेले 400 इंडिगो उड़ानें रद्द हुईं. कंपनी ने यह विघटन अपनी पायलटों के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों में बदलाव के कारण बताया, जो पायलटों के ड्यूटी घंटों को सीमित करते हैं.

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट बीवी को बिजनेस ट्रिप बताकर थाईलैंड घूमने गया था हस्बैंड, बाढ़ में GF संग फंसा तो खुल गई पोल! खूब हुई बेइज्जती

 

 

क्या गुडी बैग असली समाधान नहीं था?

यात्रियों के अनुसार छोटे स्नैक्स और एक कार्ड महत्वपूर्ण योजनाओं के बिखरने का विकल्प नहीं बन सकते. कई लोगों का मानना है कि एयरलाइन को यात्रियों की परेशानियों के लिए वास्तविक मुआवजा, वैकल्पिक आवास या समय पर जानकारी देना चाहिए था न कि सिर्फ सतह पर असर डालने वाला ‘टोकन’. इस घटनाक्रम ने एयरलाइन्स, नियमन और ग्राहक सेवा के बीच असमानता को उजागर किया. बड़े पैमाने पर रद्दीकरण और असंतुष्ट यात्रियों की प्रतिक्रिया ने दिखाया कि संकट प्रबंधन और पारदर्शिता पर ध्यान न देने से ब्रांड इमेज को भारी नुक़सान हो सकता है. यात्री अब सिर्फ स्नैक्स या ऐसे माफी से संतुष्ट नहीं हैं, वे वास्तविक समाधान चाहते हैं. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

IndiGo

Trending news

गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
Deepawali
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
Rahul Gandhi
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
Tamil Nadu news
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', कहा-मेरी मर्जी से पहले ही मेरा नाम लिख दिया
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', कहा-मेरी मर्जी से पहले ही मेरा नाम लिख दिया
Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
Goa Nightclub Fire
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
Bihar News
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
IBCA
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
Fake Birth Certificates Case
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
Rahul Gandhi Germany Tour
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस