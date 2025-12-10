IndiGo अब हर पैसेंजर से ऐसे मांग रहा माफी, लेकिन तरीका है थोड़ा हटके! फिर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

IndiGo Flight Cancellations: इंडिगो ने डिले फ्लाइट और कैंसिलेशन से जूझ रहे यात्रियों को छोटा गुडी बैग देकर मनौवल करने की कोशिश की, लेकिन एक यात्री ने उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो में दिखे आइटम- कारमेल पॉपकॉर्न, बेक्ड मेथी मठरी, मिक्स फ्रूट जूस, टिश्यू और एक सैमसंग-ब्रांडेड कार्ड कई लोगों को असंतोष ही दिला गए, क्योंकि यह उन यात्रियों की बड़ी असुविधा के सामने बहुत कम लगा.

यह भी पढ़ें: सिर्फ कस्टमर्स की टिप्स से खरीद ली 10 लाख की कार! जानें कैसे पाई-पाई बचाकर बन गया रईस

क्यों लोगों ने एयरलाइन को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने इंडिगो पर कटाक्ष किए और कहा कि यह माफी नहीं बल्कि इंतजार के दौरान दिया जाने वाला छोटा स्नैक ही है. कुछ ने तो मजाक में पूछा कि क्या एयरलाइन थेरपी खर्च भी देगी. कईयों ने बताया कि उन्हें तो पूछने पर भी केवल ठंडा ड्रिंक मिला, जिससे कराहत और बढ़ गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी घटना के चलते सरकार ने एयरलाइन से अपनी योजनाबद्ध उड़ानों में 5% कटौती करने को कहा. खबरों में यह भी कहा गया कि 9 दिसंबर को अकेले 400 इंडिगो उड़ानें रद्द हुईं. कंपनी ने यह विघटन अपनी पायलटों के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों में बदलाव के कारण बताया, जो पायलटों के ड्यूटी घंटों को सीमित करते हैं.

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट बीवी को बिजनेस ट्रिप बताकर थाईलैंड घूमने गया था हस्बैंड, बाढ़ में GF संग फंसा तो खुल गई पोल! खूब हुई बेइज्जती

क्या गुडी बैग असली समाधान नहीं था?

यात्रियों के अनुसार छोटे स्नैक्स और एक कार्ड महत्वपूर्ण योजनाओं के बिखरने का विकल्प नहीं बन सकते. कई लोगों का मानना है कि एयरलाइन को यात्रियों की परेशानियों के लिए वास्तविक मुआवजा, वैकल्पिक आवास या समय पर जानकारी देना चाहिए था न कि सिर्फ सतह पर असर डालने वाला ‘टोकन’. इस घटनाक्रम ने एयरलाइन्स, नियमन और ग्राहक सेवा के बीच असमानता को उजागर किया. बड़े पैमाने पर रद्दीकरण और असंतुष्ट यात्रियों की प्रतिक्रिया ने दिखाया कि संकट प्रबंधन और पारदर्शिता पर ध्यान न देने से ब्रांड इमेज को भारी नुक़सान हो सकता है. यात्री अब सिर्फ स्नैक्स या ऐसे माफी से संतुष्ट नहीं हैं, वे वास्तविक समाधान चाहते हैं.