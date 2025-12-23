भैया फ्लाइट का रिफंड नहीं मिला... डेटिंग ऐप पर इंडिगो पायलट से लड़की ने किया मजाक, तुरंत हो गई ब्लॉक

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेभैया फ्लाइट का रिफंड नहीं मिला... डेटिंग ऐप पर इंडिगो पायलट से लड़की ने किया मजाक, तुरंत हो गई ब्लॉक

IndiGo Pilot Refund Joke: डेटिंग ऐप पर एक महिला ने इंडिगो पायलट से मजाक में रिफंड न मिलने की बात कही और तुरंत अनमैच हो गई. यह वायरल पोस्ट इंडिगो की हालिया उड़ान और रिफंड समस्याओं से जुड़कर सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 23, 2025, 02:22 PM IST
IndiGo Pilot Dating App Viral Post: डेटिंग ऐप्स पर बातचीत अक्सर अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लेती है, लेकिन कभी-कभी वही बातचीत इंटरनेट के लिए परफेक्ट कंटेंट बन जाती है. इस बार मामला जुड़ा एक इंडिगो पायलट, एक महिला और एयरलाइन रिफंड से जुड़े बेहद आम मजाक से. महिला का दावा है कि उसने डेटिंग ऐप पर मैच हुए इंडिगो पायलट को एक हल्का-फुल्का मैसेज भेजा और तुरंत ही उसे ब्लॉक यानी अनमैच कर दिया गया.

यह पोस्ट एक्स पर एक महिला ने शेयर की, जिसमें उसने डेटिंग ऐप चैट के स्क्रीनशॉट लगाए. पोस्ट के साथ उसने लिखा, “मैं तो रो पड़ी.” और बताया कि उसका मज़ाक पढ़ते ही “इसके बाद तो इंडिगो पायलट ने तुरंत ही अनमैच कर दिया.” महिला ने तंज कसते हुए यह भी लिखा कि शायद इस देश में फनी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है.

मैसेज में ऐसा क्या लिखा गया था?

एक्स पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक, महिला ने पायलट की एक फोटो पर कमेंट करते हुए तारीफ की जगह मजाक किया. उसने लिखा, “भैया, मेरी फ्लाइट का रिफंड अभी तक नहीं आया.” पोस्ट के अनुसार, इस मैसेज के बाद पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और तुरंत अनमैच कर दिया गया. महिला ने पायलट का चेहरा छुपाया, लेकिन इंडिगो विमान के सामने खड़ी उसकी फोटो जरूर शेयर की.

 

 

इंडिगो की मुश्किल हालातों की वजह से बना मजाक

इस पोस्ट के वायरल होते ही कई लोगों ने कहा कि मजाक का टाइमिंग ही इसकी सबसे बड़ी वजह थी. हाल ही में इंडिगो को फ्लाइट डिले, कैंसलेशन और रिफंड में देरी को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था. ऐसे में यह कमेंट सीधे उसी जख्म पर नमक छिड़कने जैसा लगा. कई यूजर्स ने इस बातचीत को बेहद रिलेटेबल और मजेदार बताया. एक यूजर ने लिखा कि पायलट शायद अनऑफिशियल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं बनना चाहता था.

दूसरे ने कहा कि पहली ही बातचीत में ‘भैया’ कहना डील ब्रेकर हो सकता है. कुछ लोगों ने पायलट का पक्ष लेते हुए कहा कि वह रोज ऐसे ताने सुनकर थक चुका होगा. यह साफ नहीं है कि अनमैच होने की वजह मजाक था या बस डेटिंग ऐप की अनप्रिडिक्टेबल नेचर.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक

IndiGoPilotviraltrending

