भैया फ्लाइट का रिफंड नहीं मिला... डेटिंग ऐप पर इंडिगो पायलट से लड़की ने किया मजाक, तुरंत हो गई ब्लॉक

IndiGo Pilot Dating App Viral Post: डेटिंग ऐप्स पर बातचीत अक्सर अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लेती है, लेकिन कभी-कभी वही बातचीत इंटरनेट के लिए परफेक्ट कंटेंट बन जाती है. इस बार मामला जुड़ा एक इंडिगो पायलट, एक महिला और एयरलाइन रिफंड से जुड़े बेहद आम मजाक से. महिला का दावा है कि उसने डेटिंग ऐप पर मैच हुए इंडिगो पायलट को एक हल्का-फुल्का मैसेज भेजा और तुरंत ही उसे ब्लॉक यानी अनमैच कर दिया गया.

यह पोस्ट एक्स पर एक महिला ने शेयर की, जिसमें उसने डेटिंग ऐप चैट के स्क्रीनशॉट लगाए. पोस्ट के साथ उसने लिखा, “मैं तो रो पड़ी.” और बताया कि उसका मज़ाक पढ़ते ही “इसके बाद तो इंडिगो पायलट ने तुरंत ही अनमैच कर दिया.” महिला ने तंज कसते हुए यह भी लिखा कि शायद इस देश में फनी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है.

यह भी पढ़ें: रईसी हो तो ऐसी... अमीरों की गली में कचरे के ढेर से निकला लग्जरी बैग, कीमत सुनकर हिल गई लड़की!

Add Zee News as a Preferred Source

मैसेज में ऐसा क्या लिखा गया था?

एक्स पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक, महिला ने पायलट की एक फोटो पर कमेंट करते हुए तारीफ की जगह मजाक किया. उसने लिखा, “भैया, मेरी फ्लाइट का रिफंड अभी तक नहीं आया.” पोस्ट के अनुसार, इस मैसेज के बाद पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और तुरंत अनमैच कर दिया गया. महिला ने पायलट का चेहरा छुपाया, लेकिन इंडिगो विमान के सामने खड़ी उसकी फोटो जरूर शेयर की.

I AM IN TEARSSSS this indigo pilot boy unmatched immediately after this!! truly no scope for funny women in this country pic.twitter.com/XcrxyHc7wL — avy (@kavyacore) December 21, 2025

इंडिगो की मुश्किल हालातों की वजह से बना मजाक

इस पोस्ट के वायरल होते ही कई लोगों ने कहा कि मजाक का टाइमिंग ही इसकी सबसे बड़ी वजह थी. हाल ही में इंडिगो को फ्लाइट डिले, कैंसलेशन और रिफंड में देरी को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था. ऐसे में यह कमेंट सीधे उसी जख्म पर नमक छिड़कने जैसा लगा. कई यूजर्स ने इस बातचीत को बेहद रिलेटेबल और मजेदार बताया. एक यूजर ने लिखा कि पायलट शायद अनऑफिशियल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं बनना चाहता था.

यह भी पढ़ें: अंडरवियर में खिड़की से कूद गया शख्स, चौथी मंजिल की साइनबोर्ड से यूं लटका! पत्नी ने कैसे खोला धोखे का राज?

दूसरे ने कहा कि पहली ही बातचीत में ‘भैया’ कहना डील ब्रेकर हो सकता है. कुछ लोगों ने पायलट का पक्ष लेते हुए कहा कि वह रोज ऐसे ताने सुनकर थक चुका होगा. यह साफ नहीं है कि अनमैच होने की वजह मजाक था या बस डेटिंग ऐप की अनप्रिडिक्टेबल नेचर.