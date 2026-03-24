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इंडिगो पायलट श्रुति ने पूरी की भावनाओं की उड़ान; फ्लाइट में हुआ ऐसा ऐलान कि रो पड़े पैसेंजर!

Lady Indigo Pilot Heartwarming Story: इंडिगो पायलट श्रुति की यह भावुक कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपनी नानी को खुद फ्लाइट में बैठाकर उड़ाया. 15 साल पहले नानी के घर से शुरू हुआ सपना आज ‘लाइफ सर्कल’ बन गया. इस खास पल ने नानी-पोती के रिश्ते की गहराई और सफलता की असली खुशी को खूबसूरती से दिखाया. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 24, 2026, 07:30 PM IST
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इंडिगो पायलट श्रुति ने पूरी की भावनाओं की उड़ान; फ्लाइट में हुआ ऐसा ऐलान कि रो पड़े पैसेंजर!

‘नानी का घर’ हर किसी के बचपन की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल होता है, लेकिन जब वही जगह आपकी सफलता की नींव बन जाए, तो यह कहानी और भी खास हो जाती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में इंडिगो की पायलट श्रुति ने अपनी जिंदगी का ऐसा ही भावुक पल साझा किया. उन्होंने बताया कि कैसे उनकी नानी का घर उनके सपनों की शुरुआत बना और आज वही नानी उनकी फ्लाइट में सफर कर रही हैं. यह पल उनके लिए एक ‘लाइफ सर्कल’ पूरा होने जैसा था.

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कैसे पूरा हुआ ‘लाइफ सर्कल’?

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श्रुति ने बताया कि वो करीब 15 साल पहले वह एयर इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए अपनी नानी के घर आई थीं. वहीं से उनके पायलट बनने का सपना मजबूत हुआ. सालों की मेहनत के बाद जब वह पायलट बनीं, तो उन्हें अपनी नानी को खुद उड़ाने का मौका मिला. पुणे से दिल्ली की इस फ्लाइट में श्रुति ने खुद घोषणा करते हुए अपनी इस जर्नी को साझा किया. उनके लिए यह सिर्फ एक उड़ान नहीं, बल्कि जिंदगी का एक खूबसूरत चक्र पूरा होने जैसा अनुभव था.

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फ्लाइट में क्या हुआ खास?

फ्लाइट के दौरान श्रुति जब यात्रियों को सफर और मौसम की जानकारी दे रही थीं, उसी समय उन्होंने बताया कि इस फ्लाइट की एक खास गेस्ट उनकी नानी भी हैं. नानी बगल में बैठे यात्रियों को गर्व से बता रही थीं कि माइक पर बोलने वाली पायलट उनकी पोती है. जब श्रुति ने हिंदी में अपनी नानी का जिक्र किया, तो यह पल और भी भावुक हो गया. नानी की आंखों में खुशी के आंसू थे, जो इस खास रिश्ते की गहराई को साफ दिखा रहे थे.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्यों भावुक कर रही है यह कहानी?

यह कहानी सिर्फ एक पायलट की सफलता नहीं, बल्कि नानी-पोती के गहरे रिश्ते को भी दर्शाती है. अक्सर कहा जाता है कि नानी का प्यार मां से भी ज्यादा होता है और इस वीडियो में यह बात साफ नजर आती है. नानी की आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व इस बात का सबूत हैं कि पोती की सफलता उनके लिए कितनी खास है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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वीडियो देखकर लोग कर रहे कमेंट 

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्यार लुटाया है. कई यूजर्स ने इसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बताया. एक यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, बल्कि भावनाओं की उड़ान है. वहीं कई लोगों ने श्रुति की मेहनत और उनके परिवार के सपोर्ट की तारीफ की. यह कहानी बताती है कि सपने पूरे होने पर सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को होती है, जिन्होंने हमें शुरू से संभाला और आगे बढ़ाया.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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