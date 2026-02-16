Indigo फ्लाइट में टूटा बैग का चौथा पहिया! भड़की महिला ने पूछा- क्या यही है आपकी सर्विस? फिर कंपनी ने क्या किया

Advertisement
IndiGo Airlines Customer Service: इंडिगो एयरलाइंस के एक यात्री ने सोशल मीडिया पर अपने टूटे हुए बैग की शिकायत की, जिसके बाद एयरलाइन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नया बैग देने का वादा किया. पूरी खबर यहां पढ़ें

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 16, 2026, 01:23 PM IST
IndiGo Airlines: सोशल मीडिया आज के समय में ग्राहकों के लिए अपनी बात रखने का सबसे सशक्त माध्यम बन गया है. हाल ही में एक यात्री जिनका ट्विटर हैंडल साबूदाना खिचड़ी (@Deeshasatra) है, उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस के साथ अपना बेहद खराब अनुभव शेयर किया. उन्होंने एयरलाइन को टैग करते हुए अपने क्षतिग्रस्त बैग की एक तस्वीर पोस्ट की और बताया कि यात्रा के दौरान उनके बैग की हालत बहुत खराब हो गई थी. यात्री ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि इंडिगो की टीम उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं थी, जो उनके लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था.

यह भी पढ़ें: बुमराह को छक्के मारकर 32 घंटे की फिल्म... पाकिस्तानी ने साहिबजादा से कही ऐसी बात, अब खूब मजे ले रहे इंडियन्स

बैग की हालत कैसी थी?

शिकायतकर्ता दीशा सत्रा के अनुसार, उनके बैग का चौथा पहिया पूरी तरह से गायब था. उन्होंने एक्स पर स्पष्ट रूप से लिखा, "यह मेरे बैग की स्थिति है और आप लोग मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हैं. कृपया मदद करें, यह अस्वीकार्य है. चौथा पहिया सचमुच गायब है." उन्होंने एयरलाइन से इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी. सामान के साथ हुई इस तरह की लापरवाही ने यात्री को काफी परेशान कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखने का फैसला किया.

एयरलाइन ने क्या जवाब दिया?

दीशा के ट्वीट पर इंडिगो की सोशल मीडिया टीम ने 14 फरवरी को प्रतिक्रिया दी. इंडिगो (@IndiGo6E) ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वे हमेशा चेक-इन सामान को उसकी मूल स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करते हैं. उन्होंने अपने जवाब में लिखा, "हमें आपके अनुभव के लिए खेद है. जैसा कि कॉल पर चर्चा की गई है, हमारी टीम ने सर्वोत्तम संभव सहायता प्रदान की है और एक समाधान पेश किया है, जिसे आपने स्वीकार कर लिया है." एयरलाइन ने यह भी आश्वासन दिया कि इस फीडबैक को समीक्षा के लिए संबंधित टीमों के साथ साझा किया गया है.

यह भी पढ़ें: Ind vs Pak: हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो गए बाबर आजम? इंडियन्स ने TV पर देखा तो बोले- पक्का, ये भारतीय जासूस है जो...

क्या समस्या का समाधान हुआ?

शिकायत के कुछ ही समय बाद इंडिगो की ओर से सकारात्मक कदम उठाया गया. दीशा ने अपने अगले ट्वीट में बताया कि नवीन नाम के एक कर्मचारी (सोशल मीडिया टीम) ने उनसे संपर्क किया. दीशा ने लिखा, "जहां श्रेय मिलना चाहिए, वहां देना चाहिए. इस ट्वीट के बाद नवीन का फोन आया. मैंने उन्हें पूरी स्थिति समझाई और उन्होंने तुरंत समाधान के साथ मेरी मदद की." नवीन ने यात्री को आश्वासन दिया कि उसी दिन उनके स्थान पर एक नया बैग पहुंचा दिया जाएगा. इस त्वरित कार्रवाई ने यात्री के गुस्से को प्रशंसा में बदल दिया.

क्या यात्री अब खुश है?

इंडिगो टीम और विशेष रूप से नवीन की तत्परता से दीशा सत्रा काफी प्रभावित हुईं. उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में आभार व्यक्त करते हुए लिखा, "त्वरित प्रतिक्रिया और समर्थन के लिए इंडिगो टीम और विशेष रूप से नवीन को धन्यवाद. आशा है कि वे अपनी टीम में ऐसे और भी मददगार और कुशल लोगों को नियुक्त करेंगे."  आखिर में यात्री ने एयरलाइन की कार्यप्रणाली की सराहना की.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

