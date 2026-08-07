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मुर्गी-मछली नहीं, यहां खाने के लिए बिकता है जहरीले कोबरा का मांस; सांप की डिश का वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान

दुनिया में खाने-पीने की पसंद हर जगह अलग होती है. कहीं लोग चिकन, मटन और सी-फूड के दीवाने होते हैं, तो कहीं ऐसे फूड भी मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर कई लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर इंडोनेशिया के एक ऐसे ही बाजार का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कोबरा के मांस से पकौड़े, टिक्का, सॉसेज और कई तरह की डिश तैयार की जाती हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 07, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:49 AM IST
मुर्गी-मछली नहीं, यहां खाने के लिए बिकता है जहरीले कोबरा का मांस; सांप की डिश का वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान
Image Credit: Image credit: instagram/@adnanmusafirofficial

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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