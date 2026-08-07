/मुर्गी-मछली नहीं, यहां खाने के लिए बिकता है जहरीले कोबरा का मांस; सांप की डिश का वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान

खाने की दुनिया में आपने चिकन पकौड़ा, मटन कबाब, फिश फ्राई और तरह-तरह की नॉनवेज डिश तो खूब देखी होंगी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जहरीले सांप यानी कोबरा से भी खाना बना सकता है? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में कोबरा के मांस से बनी डिश को लोग पसंद करते हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही एक बाजार दिखाई दे रहा है, जहां कोबरा से बनी अलग-अलग रेसिपी तैयार की जाती हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच इस जगह को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है. लोग हैरान हैं और इस अनोखे बाजार को लेकर चर्चा कर रहे हैं.
दरअसल, यह वीडियो इंडोनेशिया के जकार्ता का बताया जा रहा है. यहां कुछ जगहों पर सांप के मांस से बनी डिश बेचने वाले स्टॉल लगाए जाते हैं. जिस तरह भारत के कई शहरों में सड़क किनारे छोले-कुलचे, चाइनीज फूड, कबाब और चाट की दुकानें नजर आती हैं, उसी तरह यहां कुछ इलाकों में कोबरा मीट की दुकानें भी देखने को मिलती हैं. पाकिस्तान के एक ट्रैवल व्लॉगर ने इंडोनेशिया के इसी तरह के एक बाजार का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह कोबरा मीट बेचने वाली दुकानों को दिखाता नजर आ रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @adnanmusafirofficial नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वायरल वीडियो में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नजारा वह है, जहां दुकान पर कई जिंदा कोबरा रखे हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में एक महिला एक बड़े कोबरा को पकड़ती नजर आती है. सांप के मुंह पर टेप लगाया गया होता है, जिससे वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके. महिला काफी आराम से कोबरा को संभालती है और उसे दुकान में रखे गए एक हिस्से में रख देती है. वहां मौजूद लोग इस काम को बिल्कुल सामान्य तरीके से करते नजर आते हैं. वीडियो देखने वाले कई लोग इस बात से हैरान हैं कि जिस कोबरा को देखकर आमतौर पर लोग डर जाते हैं, उसे वहां के लोग खाने की चीज की तरह इस्तेमाल करते हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, इन बाजारों में कोबरा के मांस से कई तरह की चीजें तैयार की जाती हैं. इनमें सूप, टिक्का, पकौड़े, सॉसेज और दूसरी नॉनवेज डिश शामिल हैं. दुकानदारों का कहना है कि स्थानीय लोगों के बीच इन डिश की मांग रहती है. कुछ लोग इसे स्वाद के लिए खाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पारंपरिक भोजन का हिस्सा मानते हैं. दुकान चलाने वाले लोग कोबरा को काटकर उसके मांस को अलग-अलग तरीके से तैयार करते हैं और ग्राहकों की पसंद के हिसाब से खाना बनाकर देते हैं.
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने लिखा कि उन्होंने पहली बार ऐसा बाजार देखा है, जहां कोबरा से बनी डिश बेची जा रही हैं. कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में खाने की परंपराएं अलग होती हैं, इसलिए किसी जगह के भोजन को वहां की संस्कृति के हिसाब से समझना चाहिए. वहीं, कई यूजर्स ने कोबरा जैसे जहरीले जीव को खाने को लेकर चिंता भी जताई. कई लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि सांपों का संरक्षण भी जरूरी है और ऐसे मामलों में वन्यजीवों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
दुनिया के अलग-अलग देशों में खाने को लेकर अलग-अलग परंपराएं हैं. कुछ जगहों पर ऐसे भोजन आम हैं, जो दूसरे देशों के लोगों को अजीब लग सकते हैं. इंडोनेशिया का यह बाजार भी इसी तरह की एक मिसाल है. हालांकि, ऐसे वीडियो यह भी दिखाते हैं कि खाने की आदतें और परंपराएं कितनी अलग हो सकती हैं. जहां एक जगह कोई चीज लोगों के लिए डर की वजह हो सकती है, वहीं दूसरी जगह वही चीज खाने का हिस्सा बन जाती है. फिलहाल, कोबरा से बनी डिश वाला यह बाजार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो देखने के बाद लोग हैरान भी हैं और दुनिया की अलग-अलग फूड कल्चर को लेकर अपनी राय भी साझा कर रहे हैं.
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