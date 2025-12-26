Advertisement
इंसान है या इच्छाधारी... दिन में सामान्य और रात होते ही बन जाता है ये परिवार 'छिपकली' , खौफ में है पूरा गांव

Indonesia mysterious family: इंडोनेशिया के मुरांग परिवार के चेहरे दिन में सामान्य और रात में छिपकली जैसे बदलते हैं. वैज्ञानिक भी इसका कारण समझ नहीं पाए हैं. यह रहस्य अब तक अनसुलझा है, जिससे गांव में डर और अफवाहें फैली हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:25 AM IST
सोचिए, दिन में सामान्य और रात होते ही छिपकली जैसी शक्ल लेने वाला परिवार. इंडोनेशिया के दूरदराज इलाके में मुरांग फैमिली के ये रहस्य हर किसी को हैरान कर रहे हैं. गांव वाले इसे आम इंसान नहीं बल्कि “छिपकली जैसे लोग” मानने लगे हैं. सुबह चेहरा सामान्य, शाम होते ही पूरी तरह बदल जाता है. विशेषज्ञ भी इसे देखकर हैरान हैं. जब डॉक्टरों ने जांच की, तो कोई सीधी व्याख्या नहीं मिली. विज्ञान और तर्क दोनों इसे समझने में असमर्थ हैं. यह मामला अब तक पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुका है.

सूर्या मुरांग और अजीब बदलाव की शुरुआत

मुरांग परिवार के सूर्या मुरांग का बचपन बिल्कुल सामान्य था, लेकिन 12 साल की उम्र के बाद बदलाव शुरू हुए. उनकी आंखें उभरने लगीं, त्वचा सख्त हुई और चेहरा छिपकली जैसा दिखने लगा. हैरानी की बात यह है कि बदलाव दिन में लगातार बदलते रहते हैं, कभी नाक, कभी जबड़ा, कभी आंखों की बनावट. यही स्थिति उनके बच्चों में भी देखी गई. विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि शायद दुर्लभ जेनेटिक (आनुवांशिक) कारण हो सकते हैं. वैज्ञानिक अब भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बदलाव रोजाना क्यों होता है.

गांव में फैल रही अफवाहें और डर

चेहरे के रोज बदलने से गांव में डर का माहौल बन गया. लोग कहते हैं कि रात में ये इंसान नहीं, बल्कि छिपकली बन जाते हैं. बच्चों को उनसे दूर रखने की चेतावनी दी गई. गांव वाले इनके घर के पास जाने से भी डरते हैं. शुरुआती जांच में डॉक्टरों ने इसे अंधविश्वास मानने की बजाय विज्ञान से जोड़कर देखा. उन्होंने कहा कि चेहरे और मांसपेशियों के असामान्य विकास के कारण ऐसा लग सकता है. हालांकि, दिन-रात चेहरे बदलने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.

 

अनसुलझा रहस्य और कोई इलाज नहीं

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस अजीब बीमारी का कोई नाम या इलाज मौजूद नहीं है. न ही यह पता चला कि दिन में चेहरे बदलने और रात में स्थिर होने की प्रक्रिया क्यों होती है. विशेषज्ञ इसे एक अनसुलझा रहस्य मानते हैं. मुरांग फैमिली अब भी पूरी तरह जीवित है, लेकिन उनकी कहानी विज्ञान और लोककथाओं के बीच उलझन बनाकर खड़ी है. गांव वाले इसे देख डरते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यह मामला आज भी रहस्य बना हुआ है.
 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Indonesia mysterious family

Trending news

