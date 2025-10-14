रेत में बसा कल, आज और कल... समय को थामे बैठे हैं ये 3 गांव, मजबूरी या कुछ और?

Sleep on sea sand: रेत को बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल करना! एक पल के लिए आप चौंक सकते हैं लेकिन दुनिया में तीन गांव ऐसे हैं जहां, लोग आज भी आराम से समुद्र की रेत पर रात बिताते हैं. वहां, गांव के लोग इसको अपने लिए सेहतमंद और आरामदायक मानते हैं.
Ancestors tradition: आजकल लोग इस तरह के मकान बन रहे हैं जिनमें रेत न घुस पाए, इसके उलट दुनिया के एक कोने पर कुछ लोग ऐसे भी है जो रेत के बिना सोने की सोच भी नहीं सकते हैं.यहां के लोग अपने घरों से मिट्टी निकालने की बजाय अपने स्लिपिंग रूम और आंगन में रेत फैलाते हैं. इतना ही नहीं उस रेत पर सोते भी हैं. ये सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि तीन गांव के लोग करते हैं जो इसे अपनी परंपरा बताते हुए रेत से इतना लगाव रखते हैं.
इंडोनेशिया के तीन गांव
दरअसल इंडोनेशिया में तीन ऐसे गांव हैं जो आपकी सोच के बिल्कुल विपरीत हैं. जहां, आज के मौजूदा दौर में भी तीन गांवों के लोग अपने घरों में रेत भरते हैं और उसे सबसे आरामदायक बिस्तर समझकर सो जाते हैं. ऐसे तीन गांव इंडोनेशिया के मदुरा द्विप के उत्तर-पूर्वी छोर पर बसे हुए हैं, जहां के लोग आज भी रेत को आंगन में बिछाकर उस पर सोने को अपनी परंपरा मानकर निभाते हैं. इंडोनेशिया के एक छोर पर बसे ये तीन गांव लेंगुग तिमूर, लेंगुग बारात और डापेंदा हैं. इनको रेत का गांव भी कहा जाता है.
समुद्र की रेत को बनाया बिस्तर
इन तीनों गांव में लोग समुद्र से रेत लेकर आते हैं और उसको पूरे घर के आंगन में फैलाते हैं जिसमें उनके बैडरुम भी शामिल हैं. इसको इन तीन गांवों के लोग सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं और ये इन्हें इनके पुर्वजों से विरासत में मिला है. जिसके चलते यहां बसे सभी तीन गांव के लोग इसको आज तक अपनी पुश्तैनी परंपरा के तौर पर निभाते आ रहे हैं.
पुर्वजों से विरासत में मिली
जब एक समय अस्पताल अस्तित्व में नहीं आए थे या फिर दूर होते थे तब यहां की महिलाएं इसी रेत पर बच्चों को जन्म देती थी. जिसके कारण यहां के लोग इस रेत के साथ भावनात्मक तौर पर भी जुड़े हुए हैं. हालांकि, सभी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों की अपनी-अपनी परंपराएं होती है लेकिन इंडोनेशिया में समुद्र किनारे बसे इन तीन गांव के लोगों की परंपरा सबसे अनूठी माना जाती है.