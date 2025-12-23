इस मुस्लिम देश में जमीन नहीं, पेड़ों में दफनाए जाते हैं शव! जानकर रोंगटे खड़े कर देगी ये परंपरा

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेइस मुस्लिम देश में जमीन नहीं, पेड़ों में दफनाए जाते हैं शव! जानकर रोंगटे खड़े कर देगी ये परंपरा

 Toraja tribe burial tradition: डोनेशिया की तोराजा जनजाति में बच्चों को जमीन में नहीं, पेड़ों के भीतर दफनाया जाता है. यह परंपरा डरावनी लग सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह प्रकृति और आत्मा के पवित्र संबंध का प्रतीक है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 23, 2025, 11:23 PM IST
Indonesia Burial Tradition: दुनिया में अंतिम संस्कार की परंपराएं हर देश और संस्कृति में अलग-अलग होती हैं. कहीं शव को दफनाया जाता है, कहीं जलाया जाता है, तो कहीं अनोखे तरीके अपनाए जाते हैं. ऐसी ही एक परंपरा इंडोनेशिया में देखने को मिलती है, जो पहली बार सुनने पर डरावनी लग सकती है. यहां एक समुदाय बच्चों को जमीन में नहीं, बल्कि पेड़ों के भीतर दफनाता है. सोशल मीडिया पर जब भी इस परंपरा का जिक्र होता है, लोग हैरान रह जाते हैं. हालांकि स्थानीय लोगों के लिए यह डर नहीं, बल्कि प्रकृति, जीवन और आत्मा के बीच गहरे जुड़ाव का प्रतीक है. 

 मुस्लिम देश इंडोनेशिया की अनोखी संस्कृति

इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम-बहुल देश है, लेकिन यहां सिर्फ एक ही संस्कृति नहीं है. इस देश में सैकड़ों जनजातियां रहती हैं, जिनकी अपनी परंपराएं और मान्यताएं हैं. दक्षिण सुलावेसी प्रांत में रहने वाली तोराजा जनजाति अपनी अनोखी अंतिम संस्कार रस्मों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है. तोराजा समुदाय की मान्यताएं इस्लाम से ज्यादा स्थानीय आस्था और प्रकृति से जुड़ी हुई हैं. यहां मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि जीवन की एक अगली यात्रा माना जाता है. इसी सोच के कारण इनके अंतिम संस्कार के तरीके आम लोगों को बेहद अलग और चौंकाने वाले लगते हैं.

 पेड़ में दफनाने की परंपरा 

तोराजा समुदाय में अगर किसी बच्चे की मृत्यु दांत निकलने से पहले हो जाती है, तो उसे जमीन में दफन नहीं किया जाता. गांव के लोग एक बड़े और मजबूत पेड़ के तने में छेद बनाते हैं. बच्चे के शरीर को साफ कपड़े में लपेटकर उस छेद में रखा जाता है. इसके बाद उस जगह को ताड़ के पेड़ से बने फाइबर से बंद कर दिया जाता है. समय के साथ पेड़ बढ़ता है और वह गड्ढा अपने आप भर जाता है. स्थानीय लोग मानते हैं कि पेड़ के साथ-साथ बच्चे की आत्मा भी आगे बढ़ती है और प्रकृति का हिस्सा बन जाती है.

मान्यता, डर और आज का नजरिया

इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि ऐसे बच्चों की आत्मा बेहद पवित्र होती है. पेड़ में दफनाने से हवा, मिट्टी और प्रकृति उस आत्मा को अपने साथ ले जाती है. बाहरी लोगों को यह परंपरा डरावनी लग सकती है, लेकिन तोराजा समुदाय इसे सम्मान और श्रद्धा से निभाता है. वयस्कों के लिए यहां अलग अंतिम संस्कार होते हैं, जिनमें पूर्वजों को याद किया जाता है. आज यह परंपरा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है, लेकिन स्थानीय लोग इसे सनसनी नहीं, अपनी आस्था और संस्कृति का सम्मान मानते हैं. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Indonesia burial traditionToraja tribe ritualstoraja death ritual

