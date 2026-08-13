/घर से खाना बेचने निकली महिला हुई लापता, अगले दिन अजगर के पेट में मिला शव; नजारा देख दहल गए ग्रामीण

इंडोनेशिया के पश्चिम सुलावेसी प्रांत के मामुजू रीजेंसी से सामने आई इस घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया. यहां 50 साल की फरीदा अपने घर के पास खाना बेचने का काम करती थीं. वह रोज की तरह घर से निकलीं और बाजार की तरफ चली गईं. रास्ता उनके लिए नया नहीं था, लेकिन उस दिन उनकी वापसी नहीं हुई.
परिवार को पहले लगा कि शायद किसी काम की वजह से उन्हें देर हो गई होगी. लेकिन जब रात काफी हो गई और फरीदा घर नहीं पहुंचीं तो उनके पति नोनी को चिंता होने लगी. परिवार ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और फिर उनकी तलाश शुरू कर दी.
डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, फरीदा के गायब होने की खबर फैलते ही ग्रामीण भी तलाश में जुट गए. लोग आसपास के रास्तों, जंगल के किनारे और उन जगहों पर उन्हें खोजने लगे, जहां से वह आमतौर पर गुजरती थीं. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद उन्हें जो सुराग मिलने वाला है, वह पूरे इलाके को दहला देगा. तलाश के दौरान अगले दिन ग्रामीणों की नजर एक बड़े अजगर पर पड़ी. सांप करीब 20 फीट लंबा बताया गया. सबसे ज्यादा हैरानी उसके फूले हुए पेट को देखकर हुई. अजगर का पेट सामान्य से काफी बड़ा दिखाई दे रहा था, जिसके बाद लोगों को शक हुआ कि शायद इसका संबंध फरीदा के गायब होने से हो सकता है.
ग्रामीणों ने अजगर को पकड़ लिया और जब उसकी जांच की गई तो उनके सामने ऐसा सच आया, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी. डेली स्टार की रिपोर्ट में बताया गया है कि अजगर के अंदर फरीदा का शव मिला. बताया गया कि सांप ने महिला पर हमला करने के बाद उसे निगल लिया था. मामले की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने महिला के शव को बाहर निकाला और परिवार को इसकी जानकारी दी. फरीदा के अचानक इस तरह चले जाने से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.
फरीदा अपने पीछे पति और चार बच्चों को छोड़ गईं. परिवार के लिए यह हादसा इसलिए भी ज्यादा दर्दनाक था क्योंकि वह रोज की तरह अपने काम के लिए निकली थीं. किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी यात्रा साबित होगी. उनके पति नोनी ने इस घटना के बाद गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि अगर उस दिन वह अपनी पत्नी के साथ होते तो शायद हालात कुछ और होते. पत्नी को अकेले जाने देने का मलाल उन्हें लंबे समय तक रहेगा.
जिस सांप को इस घटना से जोड़ा गया है, वह रेटिकुलेटेड पायथन यानी जालीदार अजगर है. यह दुनिया की सबसे लंबी सांप प्रजातियों में शामिल है और कुछ बड़े अजगर 20 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं. इनका शरीर बेहद ताकतवर होता है और ये अपने शिकार को जकड़कर काबू में कर सकते हैं. हालांकि, इंसान को शिकार बनाने या निगल जाने जैसी घटनाएं आम नहीं हैं. इसके बावजूद इंडोनेशिया के कुछ ग्रामीण इलाकों में ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. खासकर वे लोग जो खेतों, जंगलों और घने इलाकों के आसपास रहते हैं, उन्हें ऐसे बड़े सांपों से सावधान रहने की जरूरत होती है.
इंडोनेशिया में इससे पहले भी लोगों के अजगर का शिकार बनने की खबरें सामने आ चुकी हैं. साल 2022 में 54 साल की जाहरा के लापता होने के बाद एक विशाल अजगर के अंदर उनका शव मिलने की घटना सामने आई थी. वह खेत में काम करने के लिए निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं. इसके अलावा 2018 में वा तिबा नाम की एक महिला भी अपने सब्जियों के बगीचे के पास से लापता हो गई थीं. तलाश के दौरान उनके सामान मिलने के बाद ग्रामीणों को एक बड़े अजगर पर शक हुआ था. बाद में सांप के अंदर महिला का शव मिलने की बात सामने आई थी.
फरीदा की मौत ने एक बार फिर इंडोनेशिया के उन इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां जंगल और खेत एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. ऐसे इलाकों में बड़े अजगर छिपे रह सकते हैं और कई बार उनका पता लगाना आसान नहीं होता. स्थानीय गांव प्रमुख सुवार्डी रोसी के मुताबिक, उनके इलाके में इस तरह की घटना पहले नहीं हुई थी. यही वजह है कि फरीदा के साथ हुए हादसे ने स्थानीय लोगों को भी डरा दिया है. अब जंगल और आसपास के रास्तों में आने-जाने वाले लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.
फरीदा की कहानी सबसे ज्यादा इसलिए झकझोरती है क्योंकि उस दिन उन्होंने कुछ असामान्य करने के लिए घर नहीं छोड़ा था. वह रोज की तरह अपना काम करने निकली थीं. परिवार को उम्मीद थी कि शाम तक वह वापस लौट आएंगी और घर में रोज की तरह सब कुछ सामान्य रहेगा. लेकिन एक छोटे से सफर ने सब कुछ बदल दिया. उनका परिवार अब उस रास्ते को कभी पहले की तरह नहीं देख पाएगा. इस घटना ने यह भी याद दिलाया है कि जंगल और इंसानी बस्तियों के आसपास रहने वाले इलाकों में प्रकृति के खतरे कभी-कभी बिना किसी चेतावनी के सामने आ सकते हैं. हालांकि, ऐसे हादसे बेहद दुर्लभ हैं, लेकिन फरीदा की मौत ने पूरे इलाके में डर और दुख का माहौल जरूर पैदा कर दिया है.