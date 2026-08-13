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घर से खाना बेचने निकली महिला हुई लापता, अगले दिन अजगर के पेट में मिला शव; नजारा देख दहल गए ग्रामीण

इंडोनेशिया में 50 साल की एक महिला हर रोज की तरह खाना बेचने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. परिवार ने तलाश शुरू की तो अगले दिन जंगल के पास करीब 20 फीट लंबा अजगर मिला. उसका पेट असामान्य रूप से फूला हुआ था. शक होने पर ग्रामीणों ने सांप की जांच की तो अंदर महिला का शव मिला. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 13, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:16 AM IST
घर से खाना बेचने निकली महिला हुई लापता, अगले दिन अजगर के पेट में मिला शव; नजारा देख दहल गए ग्रामीण
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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