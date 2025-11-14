एक-दो नहीं 88 बार शादी कर चुका है ये शख्स, पुरानी पत्नी को फिर से दे बैठा दिल और फिर

Indonesia Werid News: इंडोनेशिया के पश्चिम जावा में माजालेंगका का एक 63 वर्षीय व्यक्ति 88 बार शादी कर चुका है. ट्रिब्यून न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कान (Kaan) के रूप में पहचाने जाने वाले वरिष्ठ नागरिक अपनी 86वीं शादी यानी पूर्व पत्नी से दोबारा साल 2023 में शादी की. इतनी बार शादी करने के लिए उस शख्स को 'प्लेबॉय किंग' का उपनाम दिया गया है. कान 63 वर्षीय किसान हैं और उन्होंने कहा कि वह महिला को अपने पास लौटने से मना नहीं कर सकते.

कब हुई थी पहली शादी?

होने वाले दूल्हे ने खुलासा किया कि उसकी पूर्व पत्नी अभी भी उससे प्यार करती है, हालांकि उनकी शादी उस समय सिर्फ एक महीने तक चली थी और उसके बाद वह अगल हो गए थे. किसान कान ने इस बारे में कहा, "हालांकि हमें अलग हुए काफी समय हो गया है, लेकिन हमारे बीच प्यार अभी भी मजबूत है." कान ने शेयर किया कि उन्होंने पहली शादी तब की जब वह केवल 14 वर्ष के थे और उनकी पहली पत्नी उनसे दो साल बड़ी थीं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा, "तब मेरे खराब रवैये के कारण, मेरी पत्नी ने शादी के दो साल बाद तलाक मांगा था."

क्यों टूट गई थी पहली शादी?

फिलहाल, उन्होंने खराब रवैये के बारे में विस्तार से नहीं बताया. घटना के कारण 63 वर्षीय कान ने स्वीकार किया कि उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने कई महिलाओं को उसके प्यार में पड़ने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की मांग की.

कान ने बताई इसकी वजह

कान ने यह भी कहा, "मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता जो महिलाओं के लिए अच्छा न हो. मैं उनकी भावनाओं से खेलने से भी इनकार करता हूं." उन्होंने आगे कहा, "अनैतिकता करने से अच्छा है कि मैं शादी कर लूं." फिलहाल, अभी तक 87 शादियों से कान के कितने बच्चे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है.