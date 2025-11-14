Advertisement
trendingNow13002439
Hindi Newsजरा हटके

शव को कच्चा खाने वाले इंसान की खौफनाक कहानी! लड़की का किया मर्डर, घर ले जाकर करता था ऐसा काम

Vampire of Paris: पेरिस के कुख्यात ‘वैम्पायर’ निको क्लॉक्स की डरावनी कहानी सामने आई है, जिसमें उसने शव खाने से लेकर हत्या तक के अपने सनसनीखेज अपराधों का खुलासा किया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शव को कच्चा खाने वाले इंसान की खौफनाक कहानी! लड़की का किया मर्डर, घर ले जाकर करता था ऐसा काम

Viral Murder Story: दुनिया में कई ऐसे डरावने अपराध हुए हैं जिनके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसी ही एक कहानी निको क्लॉक्स की है, जिसे ‘वैम्पायर ऑफ पेरिस’ कहा जाता है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में उसने नरभक्षण और हत्या से जुड़े अपने गुनाहों का चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसने सुनने वालों को स्तब्ध कर दिया.

क्या सच में चखा शव?

निको ने बताया कि जब वह एक मॉर्ग में काम करता था, तभी उसने पहली बार इंसानी मांस का स्वाद चखा. उसी पल उसके भीतर एक भयानक लत जन्म ले चुकी थी. उसके मुताबिक, उस अनुभव के बाद दुनिया की बाकी सारी संवेदनाएं बेकार और फीकी लगने लगीं. क्लॉक्स की यह सनक बचपन में ही शुरू हो गई थी. 10 साल की उम्र में दादाजी की मौत के बाद वह अजीब तरह से मृत्यु की ओर आकर्षित होने लगा. दो साल बाद उसने जापानी नरभक्षी इस्सेई सागावा की कहानी पढ़ी, जिसने 1981 में पेरिस में एक डच महिला की हत्या कर उसे खा लिया था. इस कहानी ने उसके भीतर मांस फाड़कर खाने की तीव्र इच्छा पैदा कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पुलिस- कार की डिक्की में क्या है? ड्राइवर- सर, मामा का लड़का है... देखते ही सब रह गए दंग! इंटरनेट पर Memes की सुनामी

पॉडकास्ट में क्या हुआ खुलासा?

‘एनीथिंग गोज’ पॉडकास्ट में उसने बताया कि उस समय फ्रांस में मॉर्ग में काम करने के लिए कोई सख्त नियम नहीं थे. ऑटोप्सी के दौरान जब वह अकेला होता, वह शवों के मांस के टुकड़े काटकर खा लेता. शुरू में वह कच्चा खाता, फिर छोटे टुकड़े घर ले जाकर पकाने लगा. लेकिन धीरे-धीरे यह चोरी का मांस भी उसकी भूख को शांत नहीं कर पाया.

यह भी पढ़ें: दुनिया के सामने हुआ पाकिस्तानी अखबार का पर्दाफाश, ChatGPT से लिख डाली खबर! यूं पकड़ी गई चोरी

क्या उसकी भूख ने उसे हत्या की ओर धकेला?

आखिरकार उसने थियरी बिसोनियर नाम के एक व्यक्ति की हत्या की, जिससे वह ऑनलाइन मिला था. गिरफ्तारी के बाद उसने कबूल किया कि उसने हत्या सिर्फ मांस खाने के लिए की. अदालत ने उसे 12 साल की सजा सुनाई, जिसमें से उसने सात साल चार महीने बिताए. स्वाद के बारे में पूछने पर उसने कहा कि इंसानी मांस घोड़े के मांस जैसा लगता है. लेकिन उसके अनुसार, स्वाद असली वजह नहीं था. उसे जिस चीज की तलाश थी, वह थी एक खतरनाक रोमांच, एक ऐसा नशा जो उसे लगातार उत्तेजित रखता था. इसी सनसनीखेज ‘हाई’ की वजह से वह हत्या की ओर बढ़ता गया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रही आगे, देखिए आंकड़े
Badgam
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रही आगे, देखिए आंकड़े
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम में बड़ा उलटफेर, PDP को मिली बढ़त; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम में बड़ा उलटफेर, PDP को मिली बढ़त; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
by election results
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश