शव को कच्चा खाने वाले इंसान की खौफनाक कहानी! लड़की का किया मर्डर, घर ले जाकर करता था ऐसा काम

Viral Murder Story: दुनिया में कई ऐसे डरावने अपराध हुए हैं जिनके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसी ही एक कहानी निको क्लॉक्स की है, जिसे ‘वैम्पायर ऑफ पेरिस’ कहा जाता है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में उसने नरभक्षण और हत्या से जुड़े अपने गुनाहों का चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसने सुनने वालों को स्तब्ध कर दिया.

क्या सच में चखा शव?

निको ने बताया कि जब वह एक मॉर्ग में काम करता था, तभी उसने पहली बार इंसानी मांस का स्वाद चखा. उसी पल उसके भीतर एक भयानक लत जन्म ले चुकी थी. उसके मुताबिक, उस अनुभव के बाद दुनिया की बाकी सारी संवेदनाएं बेकार और फीकी लगने लगीं. क्लॉक्स की यह सनक बचपन में ही शुरू हो गई थी. 10 साल की उम्र में दादाजी की मौत के बाद वह अजीब तरह से मृत्यु की ओर आकर्षित होने लगा. दो साल बाद उसने जापानी नरभक्षी इस्सेई सागावा की कहानी पढ़ी, जिसने 1981 में पेरिस में एक डच महिला की हत्या कर उसे खा लिया था. इस कहानी ने उसके भीतर मांस फाड़कर खाने की तीव्र इच्छा पैदा कर दी.

पॉडकास्ट में क्या हुआ खुलासा?

‘एनीथिंग गोज’ पॉडकास्ट में उसने बताया कि उस समय फ्रांस में मॉर्ग में काम करने के लिए कोई सख्त नियम नहीं थे. ऑटोप्सी के दौरान जब वह अकेला होता, वह शवों के मांस के टुकड़े काटकर खा लेता. शुरू में वह कच्चा खाता, फिर छोटे टुकड़े घर ले जाकर पकाने लगा. लेकिन धीरे-धीरे यह चोरी का मांस भी उसकी भूख को शांत नहीं कर पाया.

क्या उसकी भूख ने उसे हत्या की ओर धकेला?

आखिरकार उसने थियरी बिसोनियर नाम के एक व्यक्ति की हत्या की, जिससे वह ऑनलाइन मिला था. गिरफ्तारी के बाद उसने कबूल किया कि उसने हत्या सिर्फ मांस खाने के लिए की. अदालत ने उसे 12 साल की सजा सुनाई, जिसमें से उसने सात साल चार महीने बिताए. स्वाद के बारे में पूछने पर उसने कहा कि इंसानी मांस घोड़े के मांस जैसा लगता है. लेकिन उसके अनुसार, स्वाद असली वजह नहीं था. उसे जिस चीज की तलाश थी, वह थी एक खतरनाक रोमांच, एक ऐसा नशा जो उसे लगातार उत्तेजित रखता था. इसी सनसनीखेज ‘हाई’ की वजह से वह हत्या की ओर बढ़ता गया.