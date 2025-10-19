Advertisement
trendingNow12967798
Hindi Newsजरा हटके

बुढ़ऊ चचा ने 50 साल छोटी लड़की से की शादी, फिर हनीमून के लिए किया ऐसा काम; गुस्से में रिश्तेदार

Indonesian Love Story: इंडोनेशिया से एक चौंकाने वाली प्रेम कहानी सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया. एक 74 वर्षीय व्यक्ति ने खुद से 50 साल छोटी, 24 वर्षीय युवती से शादी की.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 19, 2025, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुढ़ऊ चचा ने 50 साल छोटी लड़की से की शादी, फिर हनीमून के लिए किया ऐसा काम; गुस्से में रिश्तेदार

Viral Love Story: इंडोनेशिया से एक चौंकाने वाली प्रेम कहानी सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया. एक 74 वर्षीय व्यक्ति ने खुद से 50 साल छोटी, 24 वर्षीय युवती से शादी की. यह शादी इसलिए चर्चा में आई क्योंकि इस बुज़ुर्ग दूल्हे ने अपनी दुल्हन को 3 अरब रुपिया यानी लगभग 1 करोड़ 59 लाख का दहेज दिया. यह खबर तेजी से वायरल हुई और लोगों में बहस छिड़ गई कि क्या यह शादी सच्ची थी या सिर्फ दिखावा.

क्या 15 करोड़ का दहेज वाकई में दिया गया था?

शादी 1 अक्टूबर को पूर्व जावा के पचितान रीजेंसी में हुई. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पहले दूल्हा एक अरब रुपिया (लगभग ₹53 लाख) दहेज देने वाला था, लेकिन मौके पर दहेज की रकम अचानक बढ़ा दी गई. शादी में मेहमानों को 100,000 रुपिया (₹527) नकद भी दिए गए. यह आयोजन इतना भव्य था कि लोग हैरान रह गए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पति के सामने ही 7 दंरिंदों ने किया था गैंगरेप, फिर भी बीवी ने हार नहीं मानी और जी रही है ऐसी जिंदगी

क्या दूल्हा फोटोग्राफर का भुगतान किए बिना भाग गया?

शादी के बाद असली विवाद तब शुरू हुआ जब वेडिंग फोटोग्राफी कंपनी ने सार्वजनिक रूप से शिकायत की कि दूल्हा-दुल्हन ने शादी के तुरंत बाद बिना पैसे दिए वेन्यू छोड़ दिया और फिर संपर्क तोड़ लिया. सोशल मीडिया पर यह चर्चा फैल गई कि दूल्हा शादी के बाद दुल्हन के परिवार की मोटरसाइकिल से भाग गया. यहां तक कि यह भी अफवाह फैली कि जो 3 अरब रुपिया का चेक दिया गया था, वह नकली था.#

यह भी पढ़ें: एयर होस्टेस की शरीर प्लेन में नहीं होती थी फिट तो जॉब से निकाला, फिर बनीं ऐसी हुस्नपरी; अब है करोड़ों की मालकिन

क्या पुलिस इस शादी की जांच कर रही है?

फोटोग्राफरों की शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस बीच, दूल्हे ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी शादी असली है और दहेज भी वास्तविक था. उसने यह भी बताया कि ढेड़ करोड़ से ज्यादा की राशि बैंक सेंट्रल एशिया से ली गई थी. दुल्हन के परिवार ने भी पुष्टि की कि कपल अब भी साथ है और फिलहाल हनीमून पर है. दुल्हन के एक रिश्तेदार ने नाराजगी जताई कि लड़की को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वह इस बुजुर्ग से शादी न करे. लेकिन उसने बात नहीं मानी और अब पूरा मामला विवादों में घिर गया है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

love storyIndonesia

Trending news

सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला
India Pakistan Tension
सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
leopard
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
DNA
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए