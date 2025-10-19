बुढ़ऊ चचा ने 50 साल छोटी लड़की से की शादी, फिर हनीमून के लिए किया ऐसा काम; गुस्से में रिश्तेदार

Viral Love Story: इंडोनेशिया से एक चौंकाने वाली प्रेम कहानी सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया. एक 74 वर्षीय व्यक्ति ने खुद से 50 साल छोटी, 24 वर्षीय युवती से शादी की. यह शादी इसलिए चर्चा में आई क्योंकि इस बुज़ुर्ग दूल्हे ने अपनी दुल्हन को 3 अरब रुपिया यानी लगभग 1 करोड़ 59 लाख का दहेज दिया. यह खबर तेजी से वायरल हुई और लोगों में बहस छिड़ गई कि क्या यह शादी सच्ची थी या सिर्फ दिखावा.

क्या 15 करोड़ का दहेज वाकई में दिया गया था?

शादी 1 अक्टूबर को पूर्व जावा के पचितान रीजेंसी में हुई. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पहले दूल्हा एक अरब रुपिया (लगभग ₹53 लाख) दहेज देने वाला था, लेकिन मौके पर दहेज की रकम अचानक बढ़ा दी गई. शादी में मेहमानों को 100,000 रुपिया (₹527) नकद भी दिए गए. यह आयोजन इतना भव्य था कि लोग हैरान रह गए.

क्या दूल्हा फोटोग्राफर का भुगतान किए बिना भाग गया?

शादी के बाद असली विवाद तब शुरू हुआ जब वेडिंग फोटोग्राफी कंपनी ने सार्वजनिक रूप से शिकायत की कि दूल्हा-दुल्हन ने शादी के तुरंत बाद बिना पैसे दिए वेन्यू छोड़ दिया और फिर संपर्क तोड़ लिया. सोशल मीडिया पर यह चर्चा फैल गई कि दूल्हा शादी के बाद दुल्हन के परिवार की मोटरसाइकिल से भाग गया. यहां तक कि यह भी अफवाह फैली कि जो 3 अरब रुपिया का चेक दिया गया था, वह नकली था.#

क्या पुलिस इस शादी की जांच कर रही है?

फोटोग्राफरों की शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस बीच, दूल्हे ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी शादी असली है और दहेज भी वास्तविक था. उसने यह भी बताया कि ढेड़ करोड़ से ज्यादा की राशि बैंक सेंट्रल एशिया से ली गई थी. दुल्हन के परिवार ने भी पुष्टि की कि कपल अब भी साथ है और फिलहाल हनीमून पर है. दुल्हन के एक रिश्तेदार ने नाराजगी जताई कि लड़की को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वह इस बुजुर्ग से शादी न करे. लेकिन उसने बात नहीं मानी और अब पूरा मामला विवादों में घिर गया है.