बचपन में जिसकी शादी में खाई मिठाई... 62 साल की उम्र में उसी ने बनाया दुल्हन, लड़की के खुलासे से मचा तहलका

कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन कभी-कभी हकीकत में ऐसे इत्तेफाक सामने आते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है. इंडोनेशिया से एक ऐसी ही अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. एक 24 साल की महिला को शादी के कई सालों बाद पता चला कि जिस शख्स से उसने निकाह किया है, वह उसकी जिंदगी में तब भी मौजूद था जब वह महज एक बच्ची थी. यह खुलासा किसी पुरानी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सच है और एक पुरानी फोटो एलबम की वजह से दुनिया के सामने आया है.

क्या फोटो एलबम ने खोला राज?

इंडोनेशिया के बांका द्वीप की रहने वाली 24 साल की रेनाटा फदहिया एक दिन घर में पुरानी तस्वीरें देख रही थीं. इसी दौरान उनके हाथ अपने पति की पहली शादी का एल्बम लगा. साल 2009 की एक ग्रुप फोटो देखते समय उनकी नजर दूल्हे के पास खड़ी एक 9 साल की छोटी बच्ची पर पड़ी. रेनाटा को यह पहचानते देर नहीं लगी कि वह बच्ची कोई और नहीं, बल्कि वे खद थीं. यह उनके लिए एक बड़ा झटका था कि वह अनजाने में अपने वर्तमान पति की पिछली शादी में एक मेहमान के तौर पर शामिल हुई थीं. यह कहानी देखते ही देखते टिकटॉक पर वायरल हो गई और इसे अब तक 70 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

क्या नियति ने दोबारा मिलाया?

रेनाटा के पति की उम्र अब 62 साल है, यानी दोनों के बीच 38 साल का बड़ा अंतर है. साल 2009 में जब वह फोटो खींची गई थी, तब रेनाटा एक बच्ची थीं और वे दोनों दूर के रिश्तेदार होने के नाते उस समारोह में शामिल हुए थे. हालांकि, तब वे एक-दूसरे को व्यक्तगत रूप से नहीं जानते थे. वक्त का पहिया घूमा और साल 2019 में उनकी मुलाकात दोबारा हुई. प्यार परवान चढ़ा और साल 2020 में उन्होंने शादी कर ली. 2021 में इस जोड़े ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. रेनाटा ने स्पष्ट किया कि उनके पति का अपनी दूसरी पत्नी से साल 2011 में ही तलाक हो गया था, जिससे उनके वर्तमान रिश्ते पर कोई कानूनी या नैतिक सवाल नहीं उठता.

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क्यों छिड़ी इंटरनेट पर बहस?

इस अनोखे खुलासे के बाद सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया है. कई यूजर्स उम्र के 38 साल के बड़े फासले को लेकर सवाल उठा रहे हैं. कुछ लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि "पैसे के दम पर कुछ भी मुमकिन है," तो वहीं कुछ ने चिंता जताई कि पति की यह तीसरी शादी सफल रहे. दूसरी ओर, कई यूजर्स इसे 'शुद्ध भाग्य' और 'सच्ची नियति' करार दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि बचपन में एक अनजान मेहमान के रूप में मिलना और बड़े होकर हमसफर बन जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है. विवादों के बावजूद, रेनाटा का कहना है कि वे अपने वैवाहिक जीवन में बेहद खुश हैं और उम्र का अंतर उनके बीच कभी बाधा नहीं बना.

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क्या हैं इंडोनेशिया के सामाजिक मायने?

यह कहानी इंडोनेशिया के सामाजिक संदर्भ को भी उजागर करती है. यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, इंडोनेशिया में लगभग एक चौथाई महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है. 2019 से पहले वहां लड़कियों के लिए शादी की कोई न्यूनम कानूनी उम्र सख्त नहीं थी, जिसके कारण बाल विवाह की दरें अधिक थीं. गरीबी, शिक्षा की कमी और धार्मिक मान्यताओं को अक्सर इसके पीछे का कारण माना जाता है. हालांकि, रेनाटा के मामले में यह उनकी आपसी सहमति और वयस्क होने के बाद लिया गया फैसला है. यह घटना दर्शाती है कि समाज में अब भी बड़े आयु अंतराल वाली शादियों को लेकर नजरिया बदल रहा है, लेकिन बहस आज भी बरकरार है.

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