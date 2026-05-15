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Hindi Newsजरा हटकेVideo: इंडोनेशिया की खूबसूरत लड़की का ट्रेन से रेलवे ट्रैक पर गिरा दुपट्टा, शाहरुख बनकर आया ये शख्स और जीत लिया दिल!

Video: इंडोनेशिया की खूबसूरत लड़की का ट्रेन से रेलवे ट्रैक पर गिरा दुपट्टा, शाहरुख बनकर आया ये शख्स और जीत लिया दिल!

Indonesian Woman Dupatta Viral Video: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक भारतीय बुजुर्ग ने अपनी जान की परवाह किए बिना रेलवे ट्रैक पर कूदकर एक इंडोनेशियाई महिला का दुपट्टा बचाया. इस बहादुरी और निस्वार्थ सेवा का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 15, 2026, 07:34 AM IST
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Video: इंडोनेशिया की खूबसूरत लड़की का ट्रेन से रेलवे ट्रैक पर गिरा दुपट्टा, शाहरुख बनकर आया ये शख्स और जीत लिया दिल!

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी खबरें आती हैं जो हमें इंसानियत पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर देती हैं. हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इसमें एक भारतीय व्यक्ति ने एक विदेशी टूरिस्ट की मदद के लिए जो किया, उसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया. आइए देखते हैं इस 'रियल लाइफ हीरो' की पूरी कहानी.

अचानक घटा हादसा

इंडोनेशिया की एक डिजिटल क्रिएटर @indaha.l नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थीं. वह ट्रेन के गेट पर खड़ी होकर अपना कैमरा संभाल रही थीं कि तभी अचानक उनका दुपट्टा हाथ से फिसल गया. वह दुपट्टा सीधा प्लेटफॉर्म और खड़ी ट्रेन के बीच के संकरे गैप में जा गिरा. महिला को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्योंकि ट्रैक पर उतरना बेहद खतरनाक हो सकता था.

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अनजान शख्स बना मसीहा

अभी महिला कुछ सोच ही पाती कि पास से गुजर रहे एक भारतीय व्यक्ति की नजर उन पर पड़ी. उन्होंने तुरंत स्थिति को समझा और महिला को शांत रहने का इशारा किया. पहले उन्होंने हाथ से दुपट्टा निकालने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली, तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए रेलवे ट्रैक वाले गैप में छलांग लगा दी. यह मंजर देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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'राहुल' की याद दिला दी

महिला ने इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "राहुल सही समय पर आ गया!". यह 1998 की मशहूर फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के शाहरुख खान के किरदार का जिक्र था. महिला ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई अजनबी उनके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाएगा. उन्होंने उस व्यक्ति को दिल से शुक्रिया अदा किया जिसने उनकी इतनी जल्दी मदद की.

इंटरनेट पर तारीफों की बाढ़

इस वीडियो की सबसे खास बात वह पल था जब उस व्यक्ति ने दुपट्टा निकालकर महिला को दिया. जैसे ही महिला ने उनकी मदद करने की कोशिश की, उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया. वह खुद प्लेटफॉर्म पर चढ़े और बिना किसी प्रशंसा या 'थैंक यू' का इंतजार किए वहां से चुपचाप चले गए. उनके इस 'जेंटलमैन' वाले अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया. इस वीडियो को अब तक 4 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग कमेंट्स में उस व्यक्ति की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वह एक असली हीरो की तरह चला गया." वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि भारतीय अंकल अक्सर बहुत दयालु होते हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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