सिंधु घाटी से आजादी तक... कैसे हजारों सालों की सभ्यताओं ने भारत को बनाया दुनिया का सबसे अनोखा देश?

भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति और संघर्ष की जीवित कहानी है. एशिया महाद्वीप में स्थित भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं कई देशों से जुड़ी हैं. नदियों, पहाड़ों और समुद्र से घिरे इस भूभाग पर समय-समय पर कई सभ्यताएं फली-फूलीं. भारत का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचा एक लंबे ऐतिहासिक विकास का नतीजा है. सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर वैदिक काल, बौद्ध युग, मुगल शासन और फिर अंग्रेजों के दौर तक, हर युग ने भारत को नई पहचान दी. यही कारण है कि भारत का इतिहास जितना प्राचीन है, उतना ही विविध और रोचक भी है.

सिंधु घाटी से वैदिक और बौद्ध काल तक

भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जो लगभग 2800 से 1800 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई. मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर सुनियोजित शहरों, पक्की ईंटों के मकानों और उन्नत व्यापार व्यवस्था के उदाहरण हैं. इसके बाद वैदिक काल आया, जहां ऋग्वेद, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी और हिंदू धर्म का विकास हुआ. छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध काल का उदय हुआ. गौतम बुद्ध के उपदेशों ने न केवल भारत बल्कि एशिया के कई देशों को प्रभावित किया. इसी दौर में महाजनपदों का विकास और बाद में गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग देखने को मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

इस्लामी शासन, मुगल साम्राज्य और सांस्कृतिक समन्वय

आठवीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन के साथ भारत के इतिहास में नया मोड़ आया. दिल्ली सल्तनत के बाद 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने भारत को राजनीतिक एकता दी. बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने प्रशासन, कला और स्थापत्य को नई ऊंचाइयां दीं. ताजमहल, लाल किला और कई ऐतिहासिक इमारतें इसी दौर की देन हैं. इसी समय भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया. हालांकि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और क्षेत्रीय शक्तियां उभर आईं.

ब्रिटिश शासन से आजादी तक का संघर्ष

17वीं शताब्दी में यूरोपीय ताकतों के आगमन के साथ भारत के इतिहास में औपनिवेशिक दौर शुरू हुआ. 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने धीरे-धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया. ब्रिटिश शासन ने रेलवे और प्रशासनिक ढांचा तो दिया, लेकिन साथ ही भारत के संसाधनों का शोषण भी किया. 1857 की क्रांति के बाद आज़ादी की लड़ाई और तेज हुई. महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के नेतृत्व में भारत ने लंबा संघर्ष किया. आखिरकार 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1950 में संविधान लागू होने के साथ एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना.